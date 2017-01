Αρχές Μαρτίου το Nintendo Switch

Του Δημήτρη Μαλλά

Η τιμή του Switch στην Ελλάδα δεν έχει ακόμη καθοριστεί, θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες θα κοστίζει 399 δολάρια (προ ΦΠΑ).

Το Switch αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για την Nintendo, όπως και μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση για το χώρο του gaming, καθώς μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα όντως μία φορητή παιχνιδομηχανή με οθόνη 6,2 ιντσών, όπως και να συνδεθεί σε μία τηλεόραση, όπως συμβαίνει με τις συμβατικές παιχνιδομηχανές. Μία άλλη διαφορά είναι τα ειδικά χειριστήρια (Joy-Con controllers) που τοποθετούνται δεξιά και αριστερά από την οθόνη και μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με το παιχνίδι και τις επιθυμίες του χρήστη, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης ασύρματων χειριστηρίων όταν το Switch συνδέεται στην τηλεόραση. Επίσης, τα Joy-Con με τη χρήση ενός ειδικού αξεσουάρ μπορούν να μετατραπούν σε ένα συμβατικό gamepad, όπως και ως motion controllers, ενώ ενσωματώμνουν ένα εξελιγμένο σύστημα δόνησης (HD Rumble).

Η Nintendo ανακοίνωσε ότι στα πρώτα παιχνίδια για το Switch περιλαμβάνονται τα Splatoon 2, Super Mario Odyssey, Minecraft: Story Mode, Skylanders Imaginators, Rayman Legends, Skyrim, Minecraft, NBA 2K18, Arms και The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Αυτή τη στιγμή, εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των παιχνιδιών που είναι σε φάση ανάπτυξης φθάνει στα 80.

Ακόμη, θα υπάρχει και online, συνδρομητική, υπηρεσία για παιχνίδια με άλλους παίκτες (multiplayer).