Σύμφωνο συνεργασίας Forthnet – ZTE για πιθανή επένδυση 500 εκατ. ευρώ σε οπτικές ίνες

Του Δημήτρη Μαλλά

Όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση της Forthnet, με το σύμφωνο συνεργασίας η Shanghai Gongbao Business Consulting Co. Ltd και η KaiXinRong Group Co. Ltd εξέφρασαν τη βούληση να διερευνήσουν μια επένδυση έως 500 εκατ. ευρώ τα επόμενα 7 χρόνια για την υλοποίηση νέου δικτύου τηλεπικοινωνιακής πρόσβασης στην Ελλάδα, με βάση την τεχνολογία των οπτικών ινών, που θα παρέχει ταχύτητες σύνδεσης 1 Gbps. Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης θα γίνει τα 3 πρώτα χρόνια στα οποία και προβλέπεται ότι θα υπάρξει ενίσχυση της ζήτησης συνδέσεων οπτικών ινών από ευρωπαϊκά κονδύλια που διαχειρίζεται η ελληνική κυβέρνηση.

Η συμφωνία υπεγράφη σήμερα (13/5/2017) στο Πεκίνο παρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου της Forthnet, κ. Πάνου Παπαδόπουλου, του κ. Deng Chao, διευθύνοντος συμβούλου της ΖΤΕ Ελλάδος, της κας Wang Huanxin, προέδρου της Shanghai Gongbao Business Consulting Co. Ltd και του κ. Zhao Feilong, διευθύνοντος συμβούλου της KaiXinRong Group Co., Ltd.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο προηγούμενο ταξίδι του Έλληνα πρωθυπουργού στην Κίνα το 2016, Forthnet και ΖΤΕ είχαν υπογράψει συμφωνία συνεργασίας για την από κοινού δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών στην χώρα μας.

Παρών στην υπογραφή συμφωνίας ήταν και ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, ο οποίος δήλωσε: «Σήμερα είναι μία πάρα πολύ σημαντική στιγμή, διότι εμπεδώνεται μία συνεργασία ελληνικής και κινεζικής εταιρείας, με συμφωνία επένδυσης μισού δισ. στα επόμενα χρόνια για την ανάπτυξη δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων στο διαδίκτυο.

Είναι πολύ περισσότερο μία στρατηγική επιλογή και λιγότερο μία επιχειρηματική κίνηση, διότι αυτή η συνεργασία εμπίπτει τόσο στη στρατηγική της Κίνας για τον δρόμο του μεταξιού και την εμπορική της διασύνδεση με την Ελλάδα και τη Δύση, εμπίπτει στη στρατηγική της Ελλάδας για να καταστεί η Ελλάδα, βγαίνοντας από την κρίση, ένας σύγχρονος κόμβος εμπορίου, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών και βεβαίως εμπίπτει και στη στρατηγική της Ε.Ε. για την κοινωνία του Gigabit, δηλαδή για την κοινωνία της διασύνδεσης των υπερυψηλών ταχυτήτων στο διαδίκτυο.

Συνεπώς νομίζω ότι είναι ένα σήμα, το οποίο όχι μόνο δείχνει ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Κίνας εμβαθύνονται καθημερινά και παίρνουν και υλική διάσταση, πέρα μόνο από τις διακηρύξεις, αλλά δείχνει ότι η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα εμπιστεύεται την Ελλάδα ως χώρα επενδύσεων και ως χώρα η οποία διαρκώς αυξάνει το οικονομικό και το γεωπολιτικό της εκτόπισμα, καθώς από την κρίση βγαίνει με σταθερά βήματα».