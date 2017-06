Την πιο ισχυρή παιχνιδομηχανή παρουσίασε η Microsoft

Του Δημήτρη Μαλλά

Το Xbox One X χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται ως η πιο ισχυρή παιχνιδομηχανή καθώς η υπολογιστική ισχύς της φθάνει στα 6 teraflops, όταν στην καλύτερη έκδοση του PlayStation 4 δεν ξεπερνά τα 4,2 teraflops. Ο επεξεργαστής γραφικών λειτουργεί στα 1172 MHz, ενώ γενικώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι «ενισχυμένα» σε σημείο που ορισμένοι να χαρακτηρίζουν το Xbox One X ως την Porsche των παιχνιδομηχανών και ίσως γι’ αυτό και στη συγκεκριμένη συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκε μία ειδική εικονική έκδοση της Porsche 911 GT!

Η νέα παιχνιδομηχανή της Microsoft υποστηρίζει την αναπαραγωγή περιεχομένου 4K και HDR. Επιπλέον πολλοί από τους υφιστάμενους τίτλους παιχνιδιών θα επαναπαρουσιαστούν προκειμένου να αξιοποιούν τις δυνατότητες του Xbox One X, όπως είναι τα Gears of War 4, Forza Horizon 3, Minecraft, Resident Evil 7, Final Fantasy 15, Rocket League, ενώ όλοι οι νέοι τίτλοι, όπως το Forza Motorsport 7 θα υποστηρίζουν τις δυνατότητες του Xbox One X, δεδομένου κιόλας ότι η υπολογιστική ισχύς είναι ενισχυμένη κατά 40%.

Όσον αφορά την τιμή του Xbox One X, η Microsoft ανακοίνωσε ότι στην Ευρώπη θα πωλείται έναντι 499 ευρώ, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι στην Ελλάδα θα κινείται κατά πάσα πιθανότητα σε λίγο υψηλότερα επίπεδα. Στην Ευρώπη θα είναι διαθέσιμο τον Νοέμβριο. Στην βασική έκδοση, ο αποθηκευτικός χώρος θα φθάνει το 1 TB.

Πέραν του Xbox One X, η συνέντευξη Τύπου της Microsoft είχε μία ακόμη ωραία έκπληξη. Το Minecraft, ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια των τελευταίων ετών, θα κάνει εφικτό να παίζουν μεταξύ τους δύο παίκτες, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιούν την ίδια πλατφόρμα! Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, οι παίκτες του Minecraft σε Xbox και το Nintendo Switch θα μπορούν να παίζουν ο ένας εναντίον του άλλου, σε μία αρκετά ενδιαφέρουσα κίνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters