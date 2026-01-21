Ρόδος - Δολοφονία ξενοδόχου: Τα νέα στοιχεία και ο βασικός ύποπτος στο «κάδρο» των Αρχών

Στην Αθήνα το τελευταίο στίγμα του βασικού υπόπτου στην υπόθεση της Ρόδου - Τα σημεία στίξης και η μίζα της μηχανής που αποκάλυψαν το έγκλημα

Κατερίνα Ρίστα

Ρόδος - Δολοφονία ξενοδόχου: Τα νέα στοιχεία και ο βασικός ύποπτος στο «κάδρο» των Αρχών
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από «τροχαίο δυστύχημα» σε εν ψυχρώ δολοφονία. Η μυστική έρευνα του Τμήματος Ιαλυσού «ξεκλείδωσε» τον θάνατο του ξενοδόχου Κωνσταντίνου Τσιαντή.

Ραγδαίες εξελίξεις φέρνει η μυστική και εξονυχιστική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ιαλυσού για τον θάνατο του γνωστού ξενοδόχου Κωνσταντίνου Τσιαντή στη Ρόδο. Μια υπόθεση που αρχικά είχε κλείσει ως «τροχαίο δυστύχημα», σήμερα φαίνεται να μετατρέπεται σε καλοστημένη δολοφονία με προσπάθεια συγκάλυψης.

Η σορός του θύματος είχε βρεθεί στις 6 Μαΐου, 6 μέρες μετά την εξαφάνιση του σε χαντάκι στην περιοχή Πασαούτια, με τη νοικιασμένη μοτοσικλέτα να βρίσκεται από πάνω του.

Η αρχική εκτίμηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου έκανε λόγο για τροχαίο δυστύχημα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ιαλυσού επέμειναν. Ξεκίνησαν την έρευνα από το μηδέν και πολύ σύντομα εντόπισαν κρίσιμες αντιφάσεις.

Η μηχανή, τα κλειδιά και η μίζα

Σύμφωνα με την έκθεση πραγματογνώμονα, η μοτοσικλέτα βρέθηκε σβησμένη, τα κλειδιά ήταν πεταμένα λίγα μέτρα πιο δίπλα και η μηχανή πάνω στο πτώμα. Η πιθανότητα αυτό να συμβεί σε τροχαίο χαρακτηρίζεται «μηδενική».

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο δράστης πέταξε πρώτα τη σορό στο χαντάκι, στη συνέχεια τη μηχανή από πάνω και τέλος τα κλειδιά πιο πέρα, επιχειρώντας να σκηνοθετήσει ατύχημα.

Το “περίεργο” μήνυμα στη σύζυγο

Την ημέρα της εξαφάνισης, στάλθηκε μήνυμα από το κινητό του θύματος προς τη σύζυγό του. Το μήνυμα περιείχε κόμματα στη σύνταξη, κάτι που –σύμφωνα με μαρτυρίες– ο Κωνσταντίνος Τσιαντής δεν έκανε ποτέ. Οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει ότι το μήνυμα εστάλη από τον δράστη, ο οποίος προσποιήθηκε ότι ήταν το θύμα, σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο.

Κινήσεις “σκιά” στον τόπο του εγκλήματος

Από την ανάλυση στοιχείων και καταγραφών, οι Αρχές φέρονται να έχουν εντοπίσει συγκεκριμένο άτομο να κινείται στην περιοχή όπου βρέθηκε ο νεκρός τις κρίσιμες ώρες.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία φέρεται Ουκρανός υπήκοος, συνεργάτης του ξενοδόχου. Πρόκειται για άτομο με βαρύ ποινικό παρελθόν. Είχε προφυλακιστεί για διακίνηση μεταναστών και στη συνέχεια είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους, δίνοντας «παρών» στις Αρχές.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η εξιχνίαση της υπόθεσης, ο ίδιος εξαφανίστηκε από τη Ρόδο και φέρεται να διέφυγε στην Αθήνα.

Καταδίωξη σε εξέλιξη – Τελευταίο στίγμα στην Καλλιθέα

Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι ο φερόμενος ως βασικός ύποπτος κρύβεται σε διαμέρισμα στην Αθήνα, με το τελευταίο γνωστό του στίγμα να εντοπίζεται στην Καλλιθέα. Η επιχείρηση εντοπισμού του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η υπόθεση του ξενοδόχου εξελίσσεται σε ένα από τα πλέον σκοτεινά αστυνομικά θρίλερ των τελευταίων ετών στο νησί. Από ένα υποτιθέμενο τροχαίο, οι Αρχές μιλούν πλέον για δολοφονία μεθοδικά οργανωμένη, με σκηνοθεσία και προσπάθεια παραπλάνησης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον Πασχάλη Τερζή - Εσπευσμένα στο νοσοκομείο

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Το βίντεο που μοιράστηκε από την «πρεμιέρα» του στην προεδρία του Eurogroup

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Και η Κίνα βλέπει μια ευκαιρία στη Γροιλανδία, αλλά όχι όπως ο Τραμπ

10:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σούπερ προσφορά και ενισχυμένες αποδόσεις για το Champions League από το Pamestoixima.gr

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε επιφυλακή η ΕΛ.ΑΣ. - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα στους δρόμους της Ευρώπης αυξάνονται και γερνούν!

10:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Επίσημα από την ΕΡΤ οι μεταδόσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου

10:44ΥΓΕΙΑ

Η «Σιωπηλή Δηλητηρίαση»: Περιβάλλον, σχέσεις και συνήθειες που κλέβουν χρόνια ζωής

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας η παρουσίαση του Ψηφιακού Μητρώου Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του περιμένουν το 4ο παιδί τους - «Η οικογένειά μας μεγαλώνει»

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

10:31ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 σε Βοιωτία και Εύβοια - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε συναγερμό με 112 για περιορισμό μετακινήσεων στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Έτρωγε αυγά από τον κήπο του 40 χρόνια: Τώρα το κράτος τα χαρακτηρίζει «επικίνδυνα απόβλητα»

10:20WHAT THE FACT

Κακοκαιρία: Πώς πρέπει να οδηγούμε σε άσχημες καιρικές συνθήκες - Τι πρέπει να προσέξουμε στο αυτοκίνητό μας

10:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καθυστερεί το ταξίδι του στο Νταβός λόγω της κακοκαιρίας

10:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανδαλουσία: Νεκρός πρώην παίκτης της Ατλέτικο και της Σεβίλλης στο σιδηροδρομικό δυστύχημα

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Δέντρο 1074 ετών στέκει αγέρωχο στο Εθνικό Πάρκο Κερκίνης από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία

10:15ΚΥΠΡΟΣ

«Cash only»: Σάλος στην Κύπρο για τον πίνακα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ως εταίρα

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Τα πρώτα προβλήματα: Άνεμοι μετακίνησαν στύλο του ΔΕΔΔΗΕ και παρέσυραν κοντέινερ, πτώσεις δέντρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: 112 για την Αττική - Πότε αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πυκνό χιόνι σε μεγάλες πόλεις σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ήπειρο – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Γιατί φορούσε γυαλιά ηλίου στο Νταβός - Το...μάτι της τίγρης, ο Σταλόνε και ο Τομ Κρουζ

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θύμα ξυλοδαρμού στις φυλακές ο 16χρονος που σκότωσε τον 17χρονο

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Ο άντρας μου προκαλούσε τον δράστη», λέει η σύζυγος του θύματος - Απολογείται σήμερα ο 44χρονος

09:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος - Δολοφονία ξενοδόχου: Τα νέα στοιχεία και ο βασικός ύποπτος στο «κάδρο» των Αρχών

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας η παρουσίαση του Ψηφιακού Μητρώου Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Τα πρώτα προβλήματα: Άνεμοι μετακίνησαν στύλο του ΔΕΔΔΗΕ και παρέσυραν κοντέινερ, πτώσεις δέντρων

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

06:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Δεν θα είναι ακραίες καταιγίδες - Πότε «μπαίνει στο παιχνίδι» η Αττική

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε συναγερμό με 112 για περιορισμό μετακινήσεων στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού χιόνιζε όλη νύχτα, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

10:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καθυστερεί το ταξίδι του στο Νταβός λόγω της κακοκαιρίας

06:12ΥΓΕΙΑ

«Όταν τα φάρμακα δεν θα επιδρούν, δεν θα μπορώ να περπατώ καθόλου»: 16 μαρτυρίες στο ντοκιμαντέρ του Newsbomb για τη νόσο Πάρκινσον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ