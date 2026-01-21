Ρόδος - Δολοφονία ξενοδόχου: Τα νέα στοιχεία και ο βασικός ύποπτος στο «κάδρο» των Αρχών

Από «τροχαίο δυστύχημα» σε εν ψυχρώ δολοφονία. Η μυστική έρευνα του Τμήματος Ιαλυσού «ξεκλείδωσε» τον θάνατο του ξενοδόχου Κωνσταντίνου Τσιαντή.

Ραγδαίες εξελίξεις φέρνει η μυστική και εξονυχιστική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ιαλυσού για τον θάνατο του γνωστού ξενοδόχου Κωνσταντίνου Τσιαντή στη Ρόδο. Μια υπόθεση που αρχικά είχε κλείσει ως «τροχαίο δυστύχημα», σήμερα φαίνεται να μετατρέπεται σε καλοστημένη δολοφονία με προσπάθεια συγκάλυψης.

Η σορός του θύματος είχε βρεθεί στις 6 Μαΐου, 6 μέρες μετά την εξαφάνιση του σε χαντάκι στην περιοχή Πασαούτια, με τη νοικιασμένη μοτοσικλέτα να βρίσκεται από πάνω του.

Η αρχική εκτίμηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου έκανε λόγο για τροχαίο δυστύχημα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ιαλυσού επέμειναν. Ξεκίνησαν την έρευνα από το μηδέν και πολύ σύντομα εντόπισαν κρίσιμες αντιφάσεις.

Η μηχανή, τα κλειδιά και η μίζα

Σύμφωνα με την έκθεση πραγματογνώμονα, η μοτοσικλέτα βρέθηκε σβησμένη, τα κλειδιά ήταν πεταμένα λίγα μέτρα πιο δίπλα και η μηχανή πάνω στο πτώμα. Η πιθανότητα αυτό να συμβεί σε τροχαίο χαρακτηρίζεται «μηδενική».

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο δράστης πέταξε πρώτα τη σορό στο χαντάκι, στη συνέχεια τη μηχανή από πάνω και τέλος τα κλειδιά πιο πέρα, επιχειρώντας να σκηνοθετήσει ατύχημα.

Το “περίεργο” μήνυμα στη σύζυγο

Την ημέρα της εξαφάνισης, στάλθηκε μήνυμα από το κινητό του θύματος προς τη σύζυγό του. Το μήνυμα περιείχε κόμματα στη σύνταξη, κάτι που –σύμφωνα με μαρτυρίες– ο Κωνσταντίνος Τσιαντής δεν έκανε ποτέ. Οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει ότι το μήνυμα εστάλη από τον δράστη, ο οποίος προσποιήθηκε ότι ήταν το θύμα, σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο.

Κινήσεις “σκιά” στον τόπο του εγκλήματος

Από την ανάλυση στοιχείων και καταγραφών, οι Αρχές φέρονται να έχουν εντοπίσει συγκεκριμένο άτομο να κινείται στην περιοχή όπου βρέθηκε ο νεκρός τις κρίσιμες ώρες.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία φέρεται Ουκρανός υπήκοος, συνεργάτης του ξενοδόχου. Πρόκειται για άτομο με βαρύ ποινικό παρελθόν. Είχε προφυλακιστεί για διακίνηση μεταναστών και στη συνέχεια είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους, δίνοντας «παρών» στις Αρχές.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η εξιχνίαση της υπόθεσης, ο ίδιος εξαφανίστηκε από τη Ρόδο και φέρεται να διέφυγε στην Αθήνα.

Καταδίωξη σε εξέλιξη – Τελευταίο στίγμα στην Καλλιθέα

Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι ο φερόμενος ως βασικός ύποπτος κρύβεται σε διαμέρισμα στην Αθήνα, με το τελευταίο γνωστό του στίγμα να εντοπίζεται στην Καλλιθέα. Η επιχείρηση εντοπισμού του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η υπόθεση του ξενοδόχου εξελίσσεται σε ένα από τα πλέον σκοτεινά αστυνομικά θρίλερ των τελευταίων ετών στο νησί. Από ένα υποτιθέμενο τροχαίο, οι Αρχές μιλούν πλέον για δολοφονία μεθοδικά οργανωμένη, με σκηνοθεσία και προσπάθεια παραπλάνησης.