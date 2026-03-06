Πάτρα: Σύλληψη γνωστού γιατρού για παιδική πορνογραφία

Ένας συνταξιούχος γνωστός γιατρός, συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής (6/3) από αστυνομικούς στην Πάτρα για παιδική πορνογραφία.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, οι αστυνομικοί έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι του 83χρονου και εντόπισαν και κατάσχεσαν υλικό παιδικής πορνογραφίας που είχε στην κατοχή του.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον ηλικιωμένο, ο οποίος κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση αναμένονται τις επόμενες ώρες.

