Γεραπετρίτης: Η αμυντική θωράκιση των νησιών δεν διαπραγματεύεται

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, παρευρέθηκε σήμερα σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, τιμώντας τη συμπλήρωση 78 ετών από την Ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα, στις 7 Μαρτίου 1948, στη διάρκεια της οποίας υπογράμμισε με έμφαση ότι «η αμυντική θωράκιση των νησιών μας είναι η πρώτη προτεραιότητά μας και σ’ αυτό δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ποτέ».

Κατά την ομιλία του, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της ιστορικής αυτής επετείου, αναδεικνύοντας παράλληλα τη στρατηγική θέση των νησιών στον εθνικό και γεωπολιτικό χάρτη, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των τρεχουσών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο dimokratiki.gr, ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην ιστορική πορεία των Δωδεκανήσων, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο τους μέχρι την ένταξή τους στην Ελλάδα. Μίλησε, επίσης, για την προσωπική του σύνδεση με την περιοχή, καθώς κατάγεται από την Κάρπαθο.

«Το να ενισχύσουμε την Κύπρο είναι ένα χρέος αδελφού προς αδελφό»

«Ο ελληνισμός δεν χάνεται υπό οποιαδήποτε βία, υπό οποιοδήποτε καθεστώς και τα Δωδεκάνησα, το απέδειξαν αυτό», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης. Παράλληλα, έκανε αναφορά στην αποστολή στρατιωτικής βοήθειας προς την Κύπρο, επισημαίνοντας ότι «το να ενισχύσουμε την Κύπρο είναι ένα χρέος αδελφού προς αδελφό».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, καθώς και οι βουλευτές Γ. Παππάς, Μ. Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Β. Υψηλάντης. Επίσης, συμμετείχαν η πρόεδρος της ΔΕΕΠ της ΝΔ, Εφη Χαραλαμποπούλου, αντιπεριφερειάρχες, ο τέως Δήμαρχος Αντώνης Καμπουράκης, αντιδήμαρχοι, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κυριάκος Κασάπης, η επίτιμη πρόξενος της Γαλλίας, Αλίκη Μόσχη, στελέχη της ΝΔ και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.

