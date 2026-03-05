Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας, οι οπλίτες μεταφέρονται στην εφεδρεία διατηρώντας το Ειδικό Φύλλο Πορείας


  • Η επιστράτευση στην Ελλάδα ακολουθεί νομοθετικό πλαίσιο με συγκεκριμένα ηλικιακά κριτήρια και διαδικασίες κινητοποίησης της Εθνικής Άμυνας.
  • Καλούνται αρχικά άνδρες μέχρι 41 ετών και στη συνέχεια άνδρες από 41 έως 45 ετών, ενώ όσοι είναι άνω των 45 ετών εξαιρούνται εκτός έκτακτων αποφάσεων.
  • Το Ειδικό Φύλλο Πορείας καθορίζει τη στρατιωτική μονάδα και προτεραιότητα κλήσης, με το πράσινο χρώμα να αφορά κρίσιμες ειδικότητες.
  • Η μερική επιστράτευση ενεργοποιείται σε αυξημένη ένταση με ειδοποίηση μέσω Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης και συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια παρουσίασης.
  • Η κλήση γίνεται με ανακοινώσεις, επίδοση εγγράφων και απαιτεί άμεση συμμόρφωση, με τους εφέδρους να πρέπει να φέρουν τα απαραίτητα έγγραφα και εξοπλισμό.
Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή φέρνουν ξανά στο προσκήνιο ερωτήματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες σχετικά με την επιστράτευση.

Ποιοι εξαιρούνται σε περίπτωση επιστράτευσης, ποια είναι τα ηλικιακά κριτήρια κλήσης εφέδρων και πώς λειτουργεί ο μηχανισμός κινητοποίησης της Εθνικής Άμυνας; Παρά το γεγονός ότι φαντάζει ως απομακρυσμένο ενδεχόμενο για τον μέσο πολίτη, η επιστράτευση διαθέτει σαφές νομοθετικό πλαίσιο με προκαθορισμένες διαδικασίες και συγκεκριμένα κριτήρια εφαρμογής.

Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας, οι οπλίτες μεταφέρονται στην εφεδρεία διατηρώντας το Ειδικό Φύλλο Πορείας. Το έγγραφο αυτό προσδιορίζει τη στρατιωτική μονάδα στην οποία θα ενταχθούν σε ενδεχόμενη κινητοποίηση. Η επιστράτευση αποτελεί οργανωμένη διαδικασία μετάβασης από ειρηνική κατάσταση σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα με τρεις βασικούς στόχους: την ενίσχυση υφιστάμενων στρατιωτικών σχηματισμών, τη δημιουργία νέων μονάδων και την κινητοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και υλικών πόρων. Η Πολιτεία δύναται να προχωρήσει σε μερική ή ολική επιστράτευση όταν υπάρχει σοβαρή απειλή, κρίση ή πολεμική σύγκρουση.

Η κλιμακωτή διαδικασία κλήσης εφέδρων ακολουθεί συγκεκριμένα ηλικιακά κριτήρια. Στην πρώτη φάση κινητοποιούνται άνδρες μέχρι 41 ετών, ενώ στη δεύτερη φάση καλούνται άνδρες από 41 έως 45 ετών. Οι κατηγορίες πολιτών άνω των 45 ετών εξαιρούνται της επιστράτευσης, εκτός εάν οι συνθήκες επιβάλλουν διαφορετική απόφαση από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το χρώμα του Ειδικού Φύλλου Πορείας: το πράσινο ΕΦΠ αφορά κρίσιμες ειδικότητες με άμεση προτεραιότητα κλήσης, ενώ το λευκό ΕΦΠ αντιστοιχεί σε δευτερεύουσες ειδικότητες. Σε περίπτωση γενικευμένης απειλής ή πολέμου, τα ηλικιακά και ιατρικά κριτήρια μπορούν να διευρυνθούν σύμφωνα με τον στρατιωτικό κανονισμό, καλώντας όλους όσους κρίνονται ικανοί να φέρουν όπλο.

Μερική και γενική επιστράτευση: Οι διαφορές

Σε συνθήκες αυξημένης έντασης ενεργοποιείται η μερική επιστράτευση, γνωστή ως «πορτοκαλί συναγερμός», όπου καλούνται συγκεκριμένες κατηγορίες εφέδρων. Η ειδοποίηση πραγματοποιείται μέσω Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης που επιδίδεται οποιαδήποτε στιγμή από αστυνομικές ή στρατιωτικές αρχές. Τα χρονικά περιθώρια παρουσίασης κυμαίνονται από 2 έως 4 ώρες σε παραμεθόριες ζώνες, ενώ σε αστικά κέντρα η προθεσμία εξαρτάται από την απόσταση της μονάδας. Οι μετακινήσεις καλύπτονται κρατικά μέσω ειδικών δελτίων. Η γενική επιστράτευση ή «κόκκινος συναγερμός» ενεργοποιείται σε περίπτωση πολέμου, όπου οι κατηγορίες πολιτών που καλούνται διευρύνονται σημαντικά.

Διαδικασίες ειδοποίησης και απαιτούμενα έγγραφα

Η κλήση εφέδρων πραγματοποιείται με πολλαπλούς τρόπους: ανακοινώσεις σε μέσα ενημέρωσης με ειδικούς κωδικούς ή χρωματικές ενδείξεις, επίδοση Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης από αρμόδια όργανα και δημόσιες ανακοινώσεις σε κεντρικά σημεία ή τοπικά μέσα. Η διαδικασία είναι αυστηρά οργανωμένη και απαιτεί άμεση συμμόρφωση. Κάθε έφεδρος οφείλει να φέρει μαζί του αστυνομική ταυτότητα, Ειδικό Φύλλο Πορείας, ΦΑΠ εφόσον έχει επιδοθεί, Ατομικό Βιβλιάριο Εκπαίδευσης, δίπλωμα οδήγησης εάν διαθέτει, καθώς και σακίδιο με βασικά προσωπικά είδη και ξηρά τροφή για δύο ημέρες.

