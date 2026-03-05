Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

Τα Barak MX με τα οποία είναι εξοπλισμένη η κυπριακή εθνοφρουρά θεωρούνται ένα από τα τελειότερα συστήματα αεράμυνας

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

Το ισραηλινό σύστημα BARAK -MX

  • Η Κύπρος έχει αναβαθμίσει την αεράμυνά της με το ισραηλινό σύστημα Barak MX, το οποίο θεωρείται από τα πιο εξελιγμένα και καλύπτει σημαντικά κενά από παλαιότερο εξοπλισμό.
  • Η Εθνική Φρουρά χρησιμοποιεί επίσης γαλλικά συστήματα Mistral 3 και ρωσικά TorM1
  • Το σύστημα Buk M1 2 αποτελεί τον κύριο πυλώνα μέσου βεληνεκούς με εμβέλεια έως 40 χλμ.
Στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής σκηνής βρίσκεται η Κύπρος, προεδρεύουσα χώρα της ΕΕ, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις από drones που εκτιμάται ότι εξαπολύθηκαν από την Χεζμπολάχ στον Λίβανο και η άμυνα της έρχεται στο προσκήνιο.

Πέραν της ελληνικής αρωγής με τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» με την παράλληλη μεταστάθμευση 4 μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 Viper, της γαλλικής «ομπρέλας» και της αναμενόμενης βρετανικής βοήθειας, η Κύπρος διαθέτει ισχυρά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Το τελευταίο διάστημα, η Κύπρος έχει αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνάς της, με την εγκατάσταση του υπερσύγχρονου ισραηλινού συστήματος Barak MX, μια κίνηση που ενισχύει τη στρατηγική θέση της Εθνικής Φρουράς και καλύπτει κρίσιμα κενά που είχαν δημιουργηθεί από τον ξεπερασμένο εξοπλισμό.

Τα Barak MX με τα οποία είναι εξοπλισμένη η κυπριακή εθνοφρουρά θεωρούνται ένα από τα τελειότερα και πιο αξιόπιστα συστήματα αεράμυνας. Ακόμη και η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ προμηθεύτηκε τα Barak μετά το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί/πιστοποιηθεί η εκπαίδευση των Κύπριων χειριστών στο αντιαεροπορικό/ αντιβαλλιστικό σύστημα Barak MX.

Το ισραηλινό σύστημα BARAK -MX

Τεχνικές δυνατότητες του Barak MX

Το Barak MX ξεχωρίζει για την ευελιξία του σε πολλαπλές αποστολές, κάτι που το διαφοροποιεί από συστήματα όπως το Iron Dome του Ισραήλ, το οποίο είναι βελτιστοποιημένο για συγκεκριμένες απειλές. Το σύστημα αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία:

Κέντρο διαχείρισης μάχης (BMC): Ο «εγκέφαλος» του συστήματος, που συντονίζει την ανίχνευση στόχων, την παρακολούθηση και την εμπλοκή πυραύλων.

Πυραύλοι αναχαίτισης: Διατίθενται σε τρεις παραλλαγές — MRAD (εμβέλεια 35 χλμ.), LRAD (εμβέλεια 70 χλμ.) και ER (εμβέλεια 150 χλμ. με πρόσθετο ενισχυτή). Αυτοί οι κάθετα εκτοξευόμενοι πύραυλοι παρέχουν κάλυψη 360 μοιρών και είναι εξοπλισμένοι με ενεργούς ανιχνευτές ραντάρ για την αναχαίτιση υψηλής ταχύτητας, ευέλικτων στόχων όπως μαχητικά αεροσκάφη και πύραυλοι κρουζ σε υψόμετρα 20–30 χλμ.

Προηγμένα ραντάρ: Τα ELM-2084 και ELM-2138, που αναπτύχθηκαν από την ELTA Systems, είναι ραντάρ ενεργού ηλεκτρονικής σάρωσης (AESA) ικανά να παρακολουθούν ταυτόχρονα πολλαπλούς στόχους και να καθοδηγούν με ακρίβεια τους αναχαιτιστικούς πυραύλους. Η διαλειτουργικότητά τους με άλλα ισραηλινά συστήματα ενισχύει την αποδοτικότητα και μειώνει τα έξοδα συντήρησης.

Αυτή η διαμόρφωση επιτρέπει στο Barak MX να εκτελεί αποστολές σημειακής άμυνας, αμύνης περιοχής και ολοκληρωμένης προστασίας δυνάμεων με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με άλλα συστήματα. Η ικανότητά του να παρακολουθεί ταυτόχρονα απειλές από τον αέρα και από το έδαφος ενισχύει περαιτέρω την επιχειρησιακή του ευελιξία.

Τα υπόλοιπα συστήματα αεράμυνας

Η Κύπρος έχει αναβαθμίσει τα συστήματα άμυνάς της από εναέριες απειλές, ενσωματώνοντας σύγχρονα γαλλικά Mistral 3, ενώ ακόμα λειτουργικά θεωρούνται και τα αντιαεροπορικά ρωσικής κατασκευής Tor-M1. Από το 2025-2026, η Εθνική Φρουρά της Κύπρου λειτουργεί ένα πολυεπίπεδο αμυντικό δίκτυο που συνδυάζει αυτά τα συστήματα για την αντιμετώπιση drones και αεροσκαφών.

Βασικές λεπτομέρειες για τα Mistral 3 και Tor-M1 στην Κύπρο:

  • Απόκτηση Mistral 3 (γαλλικής κατασκευής):
    • Προμήθεια: Η Κύπρος απέκτησε 40 νέους πυραύλους Mistral 3 από τον ευρωπαϊκό κατασκευαστή MBDA, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας-πλαισίου του 2024 για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας.
    • Ικανότητες: Πρόκειται για φορητά ή τοποθετημένα σε οχήματα (Atlas 6x6 Pinzgauer/SIMBAD) συστήματα, υψηλή ευελιξία (30G) και εμβέλεια έως 7,5 χλμ.
  • Λειτουργία Tor-M1 (ρωσικής κατασκευής):
    • Υφιστάμενα μέσα: Η Εθνική Φρουρά συνεχίζει να χρησιμοποιεί συστήματα πυραύλων εδάφους-αέρος μικρής εμβέλειας Tor-M1 (6 οχήματα μάχης).
    • Ρόλος: Αυτά παρέχουν κάλυψη για μικρές αποστάσεις (έως 10-12 χλμ.), με δυνατότητα να αντιμετωπίζουν drones και πυραύλους κρουζ για την προστασία κρίσιμων υποδομών.
    • Κατάσταση: Παρά την πίεση για την υιοθέτηση δυτικών/ευρωπαϊκών συστημάτων (όπως το νεότερο Barak MX από το Ισραήλ), δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για τη σταδιακή κατάργηση των υφιστάμενων Tor-M1.

Ο συνδυασμός Mistral 3 και Tor-M1 εξυπηρετεί διαφορετικά μέρη της κυπριακής στρατηγικής αεροπορικής άμυνας:

Μεγάλης εμβέλειας: Barak MX (έως 100 χλμ.).

Μεσαία εμβέλεια: Buk M1-2 (έως 40 χλμ.).

Κοντινή εμβέλεια: Tor-M1 (10-12 χλμ.) και Mistral 3 (έως 7,5 χλμ.).

Αυτά τα συστήματα λειτουργούν από κοινού σε μια δικτυακή διάταξη για την προστασία από αεροπορικές απειλές, συμπεριλαμβανομένων των drones (UAV) και των πυραύλων κρουζ.

Το σύστημα Buk-M1-2 (κωδικός NATO: SA-17 Grizzly) αποτελεί τον κύριο πυλώνα της αντιαεροπορικής άμυνας μέσου βεληνεκούς της Κύπρου.

Ακολουθούν τα βασικά στοιχεία για την παρουσία και τον ρόλο του στην Εθνική Φρουρά:

  • Απόκτηση: Το σύστημα αποκτήθηκε από την Κύπρο στα τέλη της δεκαετίας του '90 ως αντιστάθμισμα για τη μη εγκατάσταση των πυραύλων S-300 στην Κύπρο, οι οποίοι τελικά κατέληξαν στην Κρήτη.
  • Προέλευση: Πρόκειται για ρωσικής κατασκευής αυτοκινούμενο πυραυλικό σύστημα, το οποίο αναβαθμίστηκε από την αρχική έκδοση M1 στην ισχυρότερη M1-2.

Επιχειρησιακές Δυνατότητες

  • Εμβέλεια: Καλύπτει αποστάσεις έως 40 χιλιόμετρα και μπορεί να αναχαιτίσει στόχους σε ύψος έως 25 χιλιόμετρα.
  • Στόχοι: Έχει τη δυνατότητα να καταρρίπτει αεροσκάφη, ελικόπτερα, πυραύλους cruise (Cruise Missiles), καθώς και κατευθυνόμενες βόμβες.
  • Ταυτόχρονη Εμπλοκή: Μπορεί να εμπλέξει πολλαπλούς στόχους ταυτόχρονα, αποτελώντας την «αιχμή του δόρατος» για την προστασία του κυπριακού εναέριου χώρου.
  • Συνύπαρξη: Λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλα συστήματα όπως το ρωσικό TOR-M1 (μικρού βεληνεκούς) και το γαλλικό Mistral.

