Πώς δραπέτευσα από την κόλαση του πολέμου στο Ιράν: Η συγκλονιστική περιγραφή Σουηδού τερματοφύλακα

Η ιρανική ομάδα προσέφερε όχημα διαφυγής στους ξένους παίκτες της

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Πώς δραπέτευσα από την κόλαση του πολέμου στο Ιράν: Η συγκλονιστική περιγραφή Σουηδού τερματοφύλακα
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μάρκο Γιόχανσον, Σουηδός τερματοφύλακας διέφυγε από το Ιράν, όπου έπαιζε για την Tractor Club στην πόλη Ταμπρίζ, αμέσως μετά την έναρξη των αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα το Σάββατο.

Ο πρώην παίκτης του Αμβούργου, της Μπόχουμ και της Χάνσα Ρόστοκ στη Γερμανία ετοιμαζόταν να παίξει έναν αγώνα AFC Champions League όταν ξέσπασε η σύγκρουση.

«Ήταν πολύ γρήγορα σαφές ότι ήταν καλύτερο για εμάς να φύγουμε από τη χώρα» ανέφερε σε συνέντευξή του στη γερμανική Bild και περιγράφει πώς έγινε η απόδρασή του με τη βοήθεια του συλλόγου.

«Συναντήθηκα για πρωινό με άλλους ξένους παίκτες στην ομάδα το πρωί του Σαββάτου. Ξαφνικά κάποιος μου είπε ότι η ιρανική πρωτεύουσα, η Τεχεράνη, είχε δεχθεί επίθεση. Αντί να ετοιμάσω μια τσάντα, ετοίμασα δύο.

Η αποχώρηση από το Ιράν έγινε πραγματικότητα μετά τον στόχο μιας στρατιωτικής βάσης κοντά στο εκπαιδευτικό κέντρο της Tractor Club.

Ο Γιόχανσον συνέχισε: «Καθόμασταν στο ξενοδοχείο που βρίσκεται στο προπονητικό γήπεδο όταν ξαφνικά ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ. Όλο το κτίριο σείστηκε. Πηδήξαμε από τη θέση μας πανικόβλητοι και δεν ξέραμε πού να πάμε».

Όπως περιέγραψε ο σύλλογος παρείχε αυτοκίνητο μέσα σε λίγα λεπτά για να μεταφέρει τους ξένους παίκτες στα τουρκικά σύνορα, καθώς η ομάδα περιλαμβάνει επίσης τέσσερις Κροάτες παίκτες, ένα από την Αλβανία και έναν από τη Σερβία.

Ο Σουηδός τερματοφύλακας ανέφερε ότι μετά από 5ωρη πτήση, βρέθηκε πίσω στη γυναίκα και την κόρη του στο Γκέτεμποργκ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:12ΚΟΣΜΟΣ

Οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικό πετρελαιοφόρο - Ιρανικά ΜΜΕ

10:07ΚΟΣΜΟΣ

El Mencho: Ο αστυνομικός που έγινε ναρκοβαρόνος - Η αμύθητη περιουσία που άφησε πίσω του

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Η «πολύ όμορφη» ψυχοπαθής κατά συρροή δολοφόνος με «στρατό θαυμαστών»

10:00ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Μαχητικό αεροσκάφος του Κουβέιτ κατέρριψε κατά λάθος τα τρία F-15 των ΗΠΑ

10:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πέταξε την μπάλα και δέχθηκε τεχνική ποινή - Δείτε βίντεο

09:56WHAT THE FACT

Εργαζόμενη «μπερδεύτηκε» στα καλώδια του γραφείου και πήρε αποζημίωση 20.000 ευρώ

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος μισεί ποιον στη Μέση Ανατολή: Ο οδηγός που εξηγεί το μεγαλύτερο γεωπολιτικό «μπέρδεμα» στον πλανήτη

09:50ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Η δράση συνεχίζεται στη σκιά των αναβολών λόγω πολέμου

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση διάσωσης σε άλλο ιρανικό πλοίο στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Αβεβαιότητα για τα Γκραν Πρι Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να διαρκέσει «100 ημέρες ή και περισσότερο»

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Στο αντίθετο ρεύμα οδηγούσε ο 95χρονος που σκοτώθηκε σε δυστύχημα - «Τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου»

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Επαναπατρίστηκαν με αεροπλάνα και λεωφορεία 162 πολίτες από την εμπόλεμη ζώνη στη Μέση Ανατολή

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις ανηλίκων για την επίθεση με μαχαίρι σε 17χρονο μαθητή

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Η στιγμή που πύραυλοι Tomahawks πετούν πάνω από εμπορικό πλοίο - Βίντεο

09:19ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόωρο «αντίο» από το Indian Wells – Δεύτερος σερί αποκλεισμός στον πρώτο γύρο

09:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ -Oικογένεια νεκρού 20χρονου στρατιώτη στο Κουβέιτ -«Δεν προλάβαμε να του πούμε πόσο τον αγαπάμε»

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι δύο διαφορετικές «γραμμές» των Ευρωπαίων για το Ιράν

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Αξιωματούχος της Χαμάς σκοτώθηκε σε ισραηλινές επιδρομές στη Βηρυτό

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Αμερικανικό F-15 συνετρίβη στο Ιράν - Το πλήρωμα διασώθηκε από εχθρικό έδαφος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Αρνήθηκε να συναντήσει τον πατέρα της - Τι προβλέπει ο γερμανικός Νόμος για την περίπτωσή της

06:47ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ από το Ιράν - «Ο πρόεδρος γέλασε τελευταίος», ανέφερε ο Χέγκσεθ

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Live Blog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή – Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ – Ομοβροντία πληγμάτων σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Σε κατάσταση συναγερμού οι πρεσβείες των ΗΠΑ

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπαλί με την απαγωγή του γιου πλούσιου Ουκρανού - Βρέθηκε διαμελισμένη σορός

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Στο αντίθετο ρεύμα οδηγούσε ο 95χρονος που σκοτώθηκε σε δυστύχημα - «Τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου»

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Απόδραση από το Ντουμπάι: Πληρώνουν έως και 100.000 λίρες για ιδιωτικά τζετ διαφυγής οι πλούσιοι

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Το Charlie Hebdo ξαναχτύπησε με τον Αλί Χαμενεΐ να πέφτει στην τουαλέτα ανάμεσα στα ερείπια

07:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη μεταβολή «εξπρές» με λασποβροχές και ψύχρα - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

09:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Δεν γίνεται να βγω και να παίξω σκατ…» - Όσα είπε ο Ματίας Λεσόρ

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις ανηλίκων για την επίθεση με μαχαίρι σε 17χρονο μαθητή

18:34ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Επαναπατρίστηκαν με αεροπλάνα και λεωφορεία 162 πολίτες από την εμπόλεμη ζώνη στη Μέση Ανατολή

03:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Με ψύχρα και απουσία βροχών ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Αλλαγή από τις 13 Μαρτίου

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Κούρδοι με στήριξη από τη Μοσάντ και τη CIA ετοιμάζονται για χερσαία επίθεση στο Ιράν

08:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Αμερικανικό F-15 συνετρίβη στο Ιράν - Το πλήρωμα διασώθηκε από εχθρικό έδαφος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ