Πώς δραπέτευσα από την κόλαση του πολέμου στο Ιράν: Η συγκλονιστική περιγραφή Σουηδού τερματοφύλακα

Ο Μάρκο Γιόχανσον, Σουηδός τερματοφύλακας διέφυγε από το Ιράν, όπου έπαιζε για την Tractor Club στην πόλη Ταμπρίζ, αμέσως μετά την έναρξη των αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα το Σάββατο.

Ο πρώην παίκτης του Αμβούργου, της Μπόχουμ και της Χάνσα Ρόστοκ στη Γερμανία ετοιμαζόταν να παίξει έναν αγώνα AFC Champions League όταν ξέσπασε η σύγκρουση.

«Ήταν πολύ γρήγορα σαφές ότι ήταν καλύτερο για εμάς να φύγουμε από τη χώρα» ανέφερε σε συνέντευξή του στη γερμανική Bild και περιγράφει πώς έγινε η απόδρασή του με τη βοήθεια του συλλόγου.

«Συναντήθηκα για πρωινό με άλλους ξένους παίκτες στην ομάδα το πρωί του Σαββάτου. Ξαφνικά κάποιος μου είπε ότι η ιρανική πρωτεύουσα, η Τεχεράνη, είχε δεχθεί επίθεση. Αντί να ετοιμάσω μια τσάντα, ετοίμασα δύο.

Η αποχώρηση από το Ιράν έγινε πραγματικότητα μετά τον στόχο μιας στρατιωτικής βάσης κοντά στο εκπαιδευτικό κέντρο της Tractor Club.

Ο Γιόχανσον συνέχισε: «Καθόμασταν στο ξενοδοχείο που βρίσκεται στο προπονητικό γήπεδο όταν ξαφνικά ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ. Όλο το κτίριο σείστηκε. Πηδήξαμε από τη θέση μας πανικόβλητοι και δεν ξέραμε πού να πάμε».

Όπως περιέγραψε ο σύλλογος παρείχε αυτοκίνητο μέσα σε λίγα λεπτά για να μεταφέρει τους ξένους παίκτες στα τουρκικά σύνορα, καθώς η ομάδα περιλαμβάνει επίσης τέσσερις Κροάτες παίκτες, ένα από την Αλβανία και έναν από τη Σερβία.

Ο Σουηδός τερματοφύλακας ανέφερε ότι μετά από 5ωρη πτήση, βρέθηκε πίσω στη γυναίκα και την κόρη του στο Γκέτεμποργκ.

