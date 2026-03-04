Επιχείρηση «Επική Οργή»: Οι 100 πρώτες ώρες που άλλαξαν το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής

Η πρώτη αυτή φάση των 100 ωρών ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, 4 Μαρτίου, με μια τελευταία επίδειξη επιχειρησιακής δυναμικής

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Επιχείρηση «Επική Οργή»: Οι 100 πρώτες ώρες που άλλαξαν το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Επική Οργή» αποτελεί την πιο εκτεταμένη και καταιγιστική στρατιωτική επιχείρηση των τελευταίων δεκαετιών, με τις πρώτες 100 ώρες να επανακαθορίζουν πλήρως τον γεωπολιτικό χάρτη της Μέσης Ανατολής.

1772645783080-212349044-hckmp5pawaauagz.jpg

Οι πρώτες 24 ώρες

Η έναρξη των εχθροπραξιών καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν ένα μαζικό κύμα πυραυλικών επιθέσεων. Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της πρώτης φάσης ήταν η ολοκληρωτική τύφλωση της ιρανικής ηγεσίας μέσω της καταστροφής των συστημάτων αεράμυνας και των κόμβων επικοινωνίας.

Οι πύραυλοι Tomahawk, εκτοξευόμενοι από πλοία επιφανείας και υποβρύχια, έπληξαν στρατηγικά σημεία από την Ταμπρίζ στον βορρά μέχρι τις ακτές του Μακράν στον νότο, ενώ το Ιράν απάντησε με σπασμωδικά αλλά βίαια αντίποινα, στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ, την Ιορδανία και τις χώρες του Κόλπου.

Η δεύτερη ημέρα

Καθώς η σύγκρουση περνούσε στη δεύτερη ημέρα της, την Κυριακή 1 Μαρτίου, το επιχειρησιακό κέντρο βάρους μετατοπίστηκε στον αέρα.

Η αεροπορική υπεροχή των ΗΠΑ εδραιώθηκε γρήγορα κατά μήκος των ιρανικών ακτών, επιτρέποντας στα συμμαχικά αεροσκάφη να επιχειρούν βαθιά εντός της ενδοχώρας.

Η πιο δραματική εξέλιξη σημειώθηκε αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας, όταν η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πέτυχε την πλήρη αεροπορική κυριαρχία πάνω από την Τεχεράνη. Η εξέλιξη αυτή σήμανε την κατάρρευση της ιρανικής αμυντικής ομπρέλας πάνω από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, αφήνοντας την πρωτεύουσα και τις γύρω στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκτεθειμένες σε συνεχή πλήγματα.

Η ταχύτητα με την οποία εξουδετερώθηκε η ιρανική αεροπορία υπήρξε καθοριστική για τη συνέχεια των επιχειρήσεων, καθώς επέτρεψε τον ασφαλή συντονισμό των επόμενων φάσεων.

72 ώρες μετά

Η Δευτέρα, 2 Μαρτίου, σημαδεύτηκε από την είσοδο των στρατηγικών βομβαρδιστικών στην αρένα. Τα διαδοχικά κύματα επιδρομών, στα οποία συμμετείχαν αεροσκάφη B-2, B-1 και B-52, εξαπέλυσαν μια πρωτοφανή ισχύ πυρός εναντίον του δικτύου πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Τοποθεσίες στο Κομ, το Αράκ και το Ισφαχάν δέχθηκαν επαναλαμβανόμενα πλήγματα με στόχο την οριστική αδρανοποίηση του πυρηνικού προγράμματος της χώρας.

Ταυτόχρονα, οι κόκκινοι ρόμβοι στον επιχειρησιακό χάρτη, που αντιπροσώπευαν τις θέσεις αεράμυνας, άρχισαν να σβήνουν ο ένας μετά τον άλλο, καθώς η επιχείρηση εξελισσόταν σε μια συστηματική αποδόμηση κάθε στρατιωτικής υποδομής. Η χρήση των βομβαρδιστικών stealth επέτρεψε την ακριβή προσβολή οχυρωμένων στόχων που μέχρι πρότινος θεωρούνταν απρόσβλητοι.

Κλείνοντας τις 100 ώρες

Την Τρίτη, 3 Μαρτίου, το επίκεντρο μεταφέρθηκε στη θάλασσα, με τον αμερικανικό στόλο να επιβάλλει έναν απόλυτο ναυτικό αποκλεισμό. Μέσα σε λίγες ώρες, αναφέρθηκε ότι δεν υπήρχαν πλέον ενεργά ιρανικά πολεμικά πλοία στον Αραβικό Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ και τον Κόλπο του Ομάν.

Η εξαφάνιση της ιρανικής ναυτικής παρουσίας διασφάλισε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και απέκλεισε κάθε πιθανότητα χρήσης των ναυτικών δυνάμεων της Τεχεράνης για ασύμμετρες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία. Η στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ πέρασε ολοκληρωτικά υπό τον έλεγχο του δυτικού συνασπισμού, εξουδετερώνοντας ένα από τα ισχυρότερα διαπραγματευτικά χαρτιά του Ιράν.

Η πρώτη αυτή φάση των 100 ωρών ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, 4 Μαρτίου, με μια τελευταία επίδειξη και επιχειρησιακής δυναμικής. Ένα αμερικανικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο εντόπισε και βύθισε το τελευταίο σημαντικό ιρανικό πολεμικό πλοίο που βρισκόταν ακόμη στην επιφάνεια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:06ΚΟΣΜΟΣ

Σε απόλυτη ετοιμότητα η Κύπρος: Το SMS που πήγε σε όλους τους πολίτες

20:05ΚΟΣΜΟΣ

«Κανείς δεν μπορεί να σε καταλάβει»: Συγκινεί 24χρονη για την μοναξιά του να είσαι καρκινοπαθής

20:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 4-1: Καταιγιστικός στη Λεωφόρο και μόνος στην τέταρτη θέση

20:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πύργος: «Ντου» της ΕΚΑΜ τα ξημερώματα σε σπίτι– Βρέθηκαν ναρκωτικά, όπλα και χρήματα – Δύο συλλήψεις

19:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουν και οι Έλληνες του εξωτερικού - «Ναι» και από Σαμαρά

19:50ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Πώς αυξήθηκε ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων στις ΗΠΑ μέσα σε μόλις οκτώ χρόνια

19:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο - Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»

19:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 4-1: Με τρομερό γκολ βάζει το... κερασάκι ο Ζαρουρί

19:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Πριμ 1.000.000 επιπλέον σε περίπτωση που κάνουμε triple crown»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση «Επική Οργή»: Οι 100 πρώτες ώρες που άλλαξαν το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής

19:26LIFESTYLE

«Παρακαλώ, μην με αγγίζετε»: Το αμήχανο σκηνικό με την Κέιτ Μος στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η χώρα μας είναι προστατευμένη - Απάντηση στην καταγγελία Κουτσούμπα

19:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - WSJ: Ο ιρανικός πύραυλος στόχευε το Ιντσιρλίκ

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Συντετριμμένος ο Έλληνας παππούς των τριών παιδιών που σκοτώθηκαν ενώ πήγαιναν σε καταφύγιο

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την κατάρριψη ιρανικού YAK-130 από μαχητικό αεροσκάφος F-35I

19:03LIFESTYLE

H Μέγκαν Φοξ επέστρεψε στο Instagram πιο καυτή από ποτέ ποζάροντας με το εσώρουχό της

19:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θανάσης Παπαθανάσης: «Η Ελλάδα αγκαλιάζει τον Απόδημο Ελληνισμό – Η Δημοκρατία μας δεν έχει σύνορα»

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Οι υπερπλούσιοι πληρώνουν έως και 350.000 δολάρια για να φύγουν με ιδιωτικά τζέτ

18:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενεργειακή ένταση στη Μέση Ανατολή και ο αντίκτυπος στα ελληνικά νοικοκυριά

18:38LIFESTYLE

Ο ΣΚΑΪ κάνει την έκπληξη στα μέσα της σεζόν – Η ανακοίνωση για τον Σάκη Τανιμανίδη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

20:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

18:34ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η χώρα μας είναι προστατευμένη - Απάντηση στην καταγγελία Κουτσούμπα

19:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - WSJ: Ο ιρανικός πύραυλος στόχευε το Ιντσιρλίκ

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Συντετριμμένος ο Έλληνας παππούς των τριών παιδιών που σκοτώθηκαν ενώ πήγαιναν σε καταφύγιο

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - αυτοκτονία επιχειρηματία: Συνέλαβαν τη «μεσίτρια» λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο για Γερμανία

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot - Δείτε βίντεο με την μεταφερόμενη αντιαεροπορική συστοιχία δίπλα στη θάλασσα

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την κατάρριψη ιρανικού YAK-130 από μαχητικό αεροσκάφος F-35I

15:50ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Η Μέση Ανατολή φλέγεται: Οι ΗΠΑ διευρύνουν τις επιχειρήσεις στο Ιράν - «Σκοτώσαμε τον διοικητή της μονάδας που προσπάθησε να σκοτώσει τον Τραμπ»

16:13ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ και δέος: Ο τορπιλισμός της ιρανικής φρεγάτας από αμερικανικό υποβρύχιο ανοιχτά της Σρι Λάνκα - Βίντεο ντοκουμέντο

13:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Απόλυτη δικαίωση Παναθηναϊκού: Έκπτωτος και επίσημα ο Λεπενιώτης

04:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Πάμε σε αντικυκλωνικές συνθήκες – Πώς θα επηρεαστεί η χώρα μετά τις 8 Μαρτίου

19:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουν και οι Έλληνες του εξωτερικού - «Ναι» και από Σαμαρά

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Σε απόλυτη ετοιμότητα η Κύπρος: Το SMS που πήγε σε όλους τους πολίτες

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

12:10LIFESTYLE

Αλλαγές στη μεσημεριανή ζώνη - Ο ΣΚΑΪ μεγαλώνει τη διάρκεια του Τσουρού και το MEGA βάζει εκπομπή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ