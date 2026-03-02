Μέση Ανατολή: Ζευγάρι Βρετανών αναγκάστηκε να πληρώσει £2.600 για να επιστρέψει στην πατρίδα του

Περιπέτεια για ζευγάρι που έκανε διακοπές στη Σρι Λάνκα και εγκλωβίστηκε στο Ομάν, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή

date 2026-03-02

Ο Nathan Silver και η Elana Phillips

Ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών που επέστρεφε από διακοπές στη Σρι Λάνκα μέσω Μέσης Ανατολής βρέθηκε «εγκλωβισμένο» στο Ομάν.

Ο Nathan Silver και η Elana Phillips ταξίδευαν με την πτήση QR0661 από το Κολόμπο προς τη Ντόχα.

«Είχαμε την πτήση επιστροφής από το Κολόμπο στη Σρι Λάνκα το Σάββατο το πρωί, μέσω Ντόχα, Κατάρ, και μετά για Χίθροου. Ήδη γνωρίζαμε τι συνέβαινε με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αλλά δεν πιστεύαμε ότι θα μας επηρεάσει.Υπήρχε WiFi στην πτήση. Είδαμε ότι οι ΗΠΑ είχαν εξαπολύσει επιθέσεις», δήλωσε ο Nathan στη Daily Mail.

vretanoi.jpg

Ο Nathan Silver και η Elana Phillips

«Εκείνη τη στιγμή βρισκόμασταν λίγες ώρες μακριά από το Κατάρ και πιστεύαμε ότι θα φτάναμε κανονικά. Όμως η αεροπορική εταιρεία, Qatar Airways, ανακοίνωσε ότι θα προσγειωνόμασταν στο Ομάν — χωρίς να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβαινε.Τελικά προσγειωθήκαμε στο αεροδρόμιο της Μουσκάτ. Μας κράτησαν μέσα στο αεροπλάνο στο αεροδρόμιο για επτά ώρες — χωρίς ουσιαστικά να μας εξηγούν τι συμβαίνει», πρόσθεσε.

«Εκείνη τη στιγμή άφηναν να εννοηθεί ότι ίσως συνεχίζαμε για Κατάρ, αλλά για εμάς ήταν προφανές ότι αυτό δεν θα γινόταν — κυριολεκτικά γίνεται πόλεμος. Πέντε ώρες αργότερα μας είπαν ότι θα αποβιβαζόμασταν — αλλά υπήρχαν περισσότερα από 10 αεροσκάφη της Qatar Airways προσγειωμένα στο μικρό αεροδρόμιο και έπρεπε να αποβιβάζουν ένα αεροπλάνο τη φορά».

«Όταν τελικά κατεβήκαμε, ο έλεγχος διαβατηρίων κράτησε τέσσερις ώρες. Δεν μας είπαν πολλά, μόνο ότι θα υπήρχαν άνθρωποι στην άλλη πλευρά για να μας βοηθήσουν. Υπήρχε ένα λεωφορείο που μας μετέφερε σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο Radisson — αλλά οι αποσκευές μας δεν κατέβηκαν από την πτήση. Ήταν πολύ ωραίο ξενοδοχείο και όλα τα γεύματα ήταν πληρωμένα. Όμως ακόμα δεν έχουμε τις βαλίτσες μας», ανέφερε ο Nathan.

zevgari.jpg

Ο Nathan Silver και η Elana Phillips

Ο Nathan πρόσθεσε: «Φτάσαμε αργά το βράδυ του Σαββάτου. Την Κυριακή, το προσωπικό του ξενοδοχείου μας ενημέρωσε ότι υπήρχε πτήση εκείνο το βράδυ για Ντόχα. Αλλά ανησυχούσαμε να επιστρέψουμε στη Ντόχα — νιώθαμε ασφαλείς στο Ομάν».

«Κλείσαμε πτήση με την Oman Air για αυτή την Πέμπτη προς Άμστερνταμ, με 1.300 λίρες ο καθένας. Τελικά συνειδητοποιήσαμε ότι κανείς δεν πρόκειται να έρθει να μας βοηθήσει».

Η Elana πρόσθεσε: «Το βασικό για εμάς είναι ότι ναι, είμαστε κάπου ασφαλείς. Αλλά μας λένε ότι πρέπει να πετάξουμε σε κάπου μη ασφαλές για να μπορέσουμε να γυρίσουμε σπίτι. Και είμαστε εγκλωβισμένοι».

Ο Nathan εξήγησε επίσης: «Μια κοπέλα στο ξενοδοχείο μας έκλεισε πτήση για Μόναχο με την Oman Air — αλλά όταν πήγε να επιβιβαστεί, ήταν υπεράριθμη. Φοβόμαστε ότι μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Η Qatar Airways έχει πει ότι θα μας επιστρέψει τα χρήματα για την ακυρωμένη πτήση επιστροφής αν δεν την πάρουμε. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα από τη βρετανική κυβέρνηση — ενώ άλλοι ταξιδιώτες από την Ελλάδα και την Ιταλία φέρεται να έχουν ενημερωθεί ότι θα σταλούν αεροπλάνα για να τους παραλάβουν. Όταν επικοινωνήσαμε με τη βρετανική πρεσβεία, μας είπαν απλώς να εγγραφούμε για ενημερώσεις ειδήσεων».

