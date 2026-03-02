ΠΑΟΚ: Οριστική συμφωνία με Τρινκιέρι - Πότε αναλαμβάνει ο Ιταλός προπονητής

Snapshot Ο Αντρέα Τρινκιέρι συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ και αναμένεται στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες για να αναλάβει επίσημα τον ρόλο του προπονητή μετά το τέλος της σεζόν.

Μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, τα καθήκοντα του πρώτου προπονητή αναλαμβάνει ο Παντελής Μπούτσκος.

Ο Μπούτσκος επιλέχθηκε λόγω της πολυετούς παρουσίας του στον ΠΑΟΚ και της γνώσης του συλλόγου, για να οδηγήσει την ομάδα με σταθερότητα και συνέπεια.

Αρχικά, ο Τρινκιέρι θα αναλάβει ρόλο συμβούλου για να αξιολογήσει το ρόστερ και να έχει λόγο στις μελλοντικές επιλογές της ομάδας. Snapshot powered by AI

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας της με τον Γιούρι Ζντοβτς με τα καθήκοντα του προπονητή να περνάνε μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, στον Παντελή Μπούτσκο.

Ο πολύπειρος Έλληνας τεχνικός κρίθηκε η ιδανική περίπτωση για να κάτσει στο «τιμόνι» της ομάδας μέχρι το τέλος της σεζόν. Η πολυετής θητεία του στον Δικέφαλο και η προσφορά του στον σύλλογο τον καθιστούν ικανό να διαχειριστεί πρόσωπα και καταστάσεις για να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους της μέχρι το καλοκαίρι.

Ωστόσο, ήδη υπάρχει συμφωνία και με τον Αντρέα Τρινκιέρι. Ο Ιταλός πολύπειρος τεχνικός αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα, ώστε να παρουσιαστεί επίσημα (πιθανότατα την Τετάρτη 4/3).

Αρχικά θα αναλάβει ρόλο συμβούλου, ώστε να έχει εικόνα για το φετινό ρόστερ αλλά και πρώτο λόγο στις επόμενες επιλογές του συλλόγου, μέχρι να αναλάβει ο ίδιος χρέη προπονητή, με τη λήξη της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι καθήκοντα πρώτου προπονητή μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου αναλαμβάνει ο Παντελής Μπούτσκος. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στον πάγκο του ΠΑΟΚ, έχει υπηρετήσει το σύλλογο για περισσότερο από μία δεκαετία, γνωρίζει άριστα τη φιλοσοφία, τη λειτουργία και το αγωνιστικό μας πλάνο και χαίρει της απόλυτης εμπιστοσύνης της διοίκησης.

Σε μία σημαντική αλλά ταυτόχρονα μεταβατική σεζόν, πιστεύουμε ότι αποτελεί την πλέον κατάλληλη επιλογή για να καθοδηγήσει την ομάδα με σταθερότητα, συνέπεια και αγωνιστική πειθαρχία».