Ποιος πρόδωσε τον Αλί Χαμενεΐ; Πώς η Mossad εντόπισε την τοποθεσία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν

Η επιχείρηση «εξάλειψης» του Ιρανού αγιατολάχ άλλαξε τελευταία στιγμή - Γιατί οι Ισραηλινοί χτύπησαν πρωί και όχι νύχτα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ποιος πρόδωσε τον Αλί Χαμενεΐ; Πώς η Mossad εντόπισε την τοποθεσία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο θάνατος του Ιρανού αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ πυροδοτεί εξελίξεις τόσο στο εσωτερικό του Ιράν, όσο και στις διεθνείς σχέσεις του, την ώρα που το σφυροκόπημα από ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζεται για 2η ημέρα.

Μια δήλωση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, που διαβάστηκε από πολλά κρατικά ραδιοτηλεοπτικά κανάλια, επιβεβαίωσε ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ σκοτώθηκε στο γραφείο του νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο Αλί Χαμενεΐ είχε μυστική συνάντηση με τους στενούς συμβούλους του στο παλάτι του στο Ιράν.

Η συνάντηση αν εμπιστευτική, κάποιος φέρεται να διαβίβασε τις πληροφορίες στην υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, την πανίσχυρη Μοσάντ.

Οι πράκτορές της φέρεται να έλαβαν λεπτομέρειες από την ιρανική κυβέρνηση σχετικά με το πού θα πραγματοποιούσε τη συνάντηση ο Χαμενεΐ, το χρονοδιάγραμμα και ποιος θα ήταν παρών. Η ανώτερη ηγεσία του Ιράν είχε προγραμματιστεί να παραστεί σε συνάντηση μέσα στο προεδρικό μέγαρο στις 9 π.μ. τοπική ώρα το Σάββατο.

Αν και σύμφωνα με τους ειδικούς τέτοιες επιθέσεις πραγματοποιούνται συνήθως τη νύχτα, μετά τη λήψη των πληροφοριών, το Ισραήλ άλλαξε τον αρχικό προγραμματισμό του, εξαπολύοντας την επίθεση άμεσα το πρωί του Σαββάτου.

Η σορός του βρέθηκε όπως μετέδωσαν ισραηλινά δίκτυα στα συντρίμμια του κτηρίου του προεδρικού μεγάρου.

palati.jpg

Οι πληροφορίες για την εξάλειψη του Χαμενεΐ είναι σε πρώιμο στάδιο, ενώ για την εμπλοκή της Μοσάντ, όπως υπόσχεται ανάλυση της The Jerusalem Post, όταν αποκαλυφθούν στην πλήρη διάστασή τους, θα «πέσουν σαγόνια», σημειώνοντας πως οι δικτατορίες καταρρέουν εκ των έσω.

«Η εξαπάτηση, η ακριβής ευφυΐα, η ποιότητα της εκτέλεσης, η δημιουργικότητα. Το γεγονός ότι το Ισραήλ είχε μια φωτογραφία του σώματος του Αλί Χαμενεΐ είναι ακατανόητο. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα για τους αγιατολάχ που είναι ακόμα εκεί και για την κατάστασή τους» σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Από την άλλη, οι New York Times αποκαλύπτουν πως προηγήθηκε συνεργασία της CIA με τη Mossad. H αμερικανική μυστική υπηρεσία πληροφοριών παρακολουθούσε τον Χαμενεΐ επί μήνες, αποκτώντας πλήρη εικόνα για τις τοποθεσίες και τα μοτίβα του, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την επιχείρηση.

Στη συνέχεια, οι πράκτορες έμαθε ότι μια συνάντηση κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων θα πραγματοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου σε ένα συγκρότημα ηγεσίας στην καρδιά της Τεχεράνης. Το πιο κρίσιμο είναι ότι η CIA έμαθε ότι ο ανώτατος ηγέτης θα ήταν στην περιοχή.

Οι πληροφορίες παρείχαν ένα παράθυρο ευκαιρίας για τις δύο χώρες να επιτύχουν μια κρίσιμη και πρώιμη νίκη: την εξάλειψη κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων και τη δολοφονία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Το Ισραήλ, χρησιμοποιώντας τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και τις δικές του, θα εκτελούσε μια επιχείρηση που σχεδίαζε εδώ και μήνες: τη στοχευμένη δολοφονία των ανώτερων ηγετών του Ιράν.

Οι ηγέτες επρόκειτο να συναντηθούν εκεί όπου βρίσκονται τα γραφεία της ιρανικής προεδρίας, του ανώτατου ηγέτη και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.

Το Ισραήλ γνώριζε ότι η συγκέντρωση θα περιελάμβανε κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους άμυνας, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Mohammad Pakpour και του υπουργού Άμυνας, Aziz Nasirzadeh.

Η επιχείρηση ξεκίνησε γύρω στις 6 το πρωί στο Ισραήλ, καθώς μαχητικά αεροσκάφη απογειώνονταν από τις βάσεις τους. Το χτύπημα απαιτούσε σχετικά λίγα αεροσκάφη, αλλά ήταν οπλισμένα με πυρομαχικά μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ακρίβειας.

Δύο ώρες και πέντε λεπτά μετά την απογείωση των αεροσκαφών, γύρω στις 9:40 π.μ. στην Τεχεράνη, οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς έπληξαν το συγκρότημα. Τη στιγμή της επίθεσης, ανώτεροι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας του Ιράν βρίσκονταν σε ένα κτίριο στο συγκρότημα. Ο Χαμενεΐ βρισκόταν σε ένα άλλο κοντινό κτίριο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:20ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Ασλανίδης: «Δεν πιστεύω ότι θα αποδοθεί η πραγματική δικαιοσύνη»

20:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Άρης 1-0: Ανοίγει το σκορ με τον Ερνάντεθ

20:08ΚΟΣΜΟΣ

IDF: 2.000 βόμβες έπεσαν στο Ιράν - Ήδη οι μισές από τον Πόλεμο των 12 Ημερών

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Δορυφορική εικόνα πάνω από το λιμάνι - Υψώνονται καπνοί

19:46ΕΛΛΑΔΑ

OPEN: Ολοήμερος ενημερωτικός μαραθώνιος για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την επέτειο των Τεμπών

19:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος στο «πάρτι» της πλαστογραφίας στην Τέχνη - Νέο νομικό «οπλοστάσιο» προστατεύει δημιουργούς και συλλέκτες

19:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος – ΑΕΚ 2-2: Ο Ρέλβας την κράτησε στην κορυφή και μετρίασε την γκέλα

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Σε άνδρα που πέθανε το 2004 ανήκουν τα οστά που βρέθηκαν σε παραλία

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Βυθίσαμε 9 ιρανικά πλοία - «Θα κυνηγήσουμε και τα υπόλοιπα. Σύντομα θα επιπλέουν στον βυθό»

19:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Asteras Aktor: «Χαμός» για την επετειακή φανέλα

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα: Γιατί έφυγε από την Ελλάδα - Τι είπε στις γερμανικές Αρχές

19:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Άρης: Με αλλαγές η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος πρόδωσε τον Αλί Χαμενεΐ; Πώς η Mossad εντόπισε την τοποθεσία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν

19:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεδιάσκεψη Γεραπετρίτη με πρεσβεία Τεχεράνης για την ασφάλεια των Ελλήνων στο Ιράν

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Ο φωτογράφος που αποθέωσε το National Geographic μιλά στο Newsbomb για τον μοναχικό αργυροπελεκάνο της Κερκίνης

18:36ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν πλησίασαν καν»: Το Πεντάγωνο για τους πυραύλους των Φρουρών στο αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Έχω συμφωνήσει να συνομιλήσω με τους Ιρανούς»

18:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Βόλος: Αιφνιδίασαν οι γηπεδούχοι, ισοφάρισε ο Βάργκα | Δείτε τα γκολ

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Οι ευχές του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ στα ουαλικά με υπότιτλους

18:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Asteras Aktor: Η ενδεκάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: «Ψόφα σαν σκυλί» φώναζε στην έγκυο σύντροφό του ενώ εκείνη ξεψυχούσε

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος πρόδωσε τον Αλί Χαμενεΐ; Πώς η Mossad εντόπισε την τοποθεσία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα: Γιατί έφυγε από την Ελλάδα - Τι είπε στις γερμανικές Αρχές

17:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Μάρτης δεν θα είναι «γδάρτης» - Η ανάλυση Κολυδά για τις πρώτες ημέρες του μήνα και τον ρόλο του «βόρειου ρεύματος»

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Νουρ Παχλαβί: Ποια είναι η εξόριστη πριγκίπισσα του Ιράν που ζήτησε βοήθεια από τον Τραμπ για την ανατροπή του καθεστώτος

07:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Αυτή είναι η 31χρονη έγκυος που βρέθηκε νεκρή με χτύπημα στο κεφάλι

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Σε άνδρα που πέθανε το 2004 ανήκουν τα οστά που βρέθηκαν σε παραλία

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Βυθίσαμε 9 ιρανικά πλοία - «Θα κυνηγήσουμε και τα υπόλοιπα. Σύντομα θα επιπλέουν στον βυθό»

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Δορυφορική εικόνα πάνω από το λιμάνι - Υψώνονται καπνοί

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Λαδά: Πώς έγινε η τραγωδία στο «Ελ.Βενιζέλος» - Η συγκλονιστική περιγραφή του αδελφού της

16:35ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - 2η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν ορκίζεται εκδίκηση για τον Χαμενεΐ - Χτύπημα με 9 νεκρούς στο Ισραήλ - Στόχος των Φρουρών αμερικανικό αεροπλανοφόρο

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή - Μεταξύ άλλων έπληξαν βάση στο Ιράκ

18:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρή σε ρέμα γυναίκα που αγνοούνταν το τελευταίο 24ωρο

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των δύο ανδρών που βρέθηκαν απανθρακωμένοι

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει η ώρα τον Μάρτιο - Η ημερομηνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ