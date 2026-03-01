Ποιος πρόδωσε τον Αλί Χαμενεΐ; Πώς η Mossad εντόπισε την τοποθεσία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν

Ο θάνατος του Ιρανού αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ πυροδοτεί εξελίξεις τόσο στο εσωτερικό του Ιράν, όσο και στις διεθνείς σχέσεις του, την ώρα που το σφυροκόπημα από ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζεται για 2η ημέρα.

Μια δήλωση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, που διαβάστηκε από πολλά κρατικά ραδιοτηλεοπτικά κανάλια, επιβεβαίωσε ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ σκοτώθηκε στο γραφείο του νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο Αλί Χαμενεΐ είχε μυστική συνάντηση με τους στενούς συμβούλους του στο παλάτι του στο Ιράν.

Η συνάντηση αν εμπιστευτική, κάποιος φέρεται να διαβίβασε τις πληροφορίες στην υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, την πανίσχυρη Μοσάντ.

Οι πράκτορές της φέρεται να έλαβαν λεπτομέρειες από την ιρανική κυβέρνηση σχετικά με το πού θα πραγματοποιούσε τη συνάντηση ο Χαμενεΐ, το χρονοδιάγραμμα και ποιος θα ήταν παρών. Η ανώτερη ηγεσία του Ιράν είχε προγραμματιστεί να παραστεί σε συνάντηση μέσα στο προεδρικό μέγαρο στις 9 π.μ. τοπική ώρα το Σάββατο.

Αν και σύμφωνα με τους ειδικούς τέτοιες επιθέσεις πραγματοποιούνται συνήθως τη νύχτα, μετά τη λήψη των πληροφοριών, το Ισραήλ άλλαξε τον αρχικό προγραμματισμό του, εξαπολύοντας την επίθεση άμεσα το πρωί του Σαββάτου.

Η σορός του βρέθηκε όπως μετέδωσαν ισραηλινά δίκτυα στα συντρίμμια του κτηρίου του προεδρικού μεγάρου.

Οι πληροφορίες για την εξάλειψη του Χαμενεΐ είναι σε πρώιμο στάδιο, ενώ για την εμπλοκή της Μοσάντ, όπως υπόσχεται ανάλυση της The Jerusalem Post, όταν αποκαλυφθούν στην πλήρη διάστασή τους, θα «πέσουν σαγόνια», σημειώνοντας πως οι δικτατορίες καταρρέουν εκ των έσω.

«Η εξαπάτηση, η ακριβής ευφυΐα, η ποιότητα της εκτέλεσης, η δημιουργικότητα. Το γεγονός ότι το Ισραήλ είχε μια φωτογραφία του σώματος του Αλί Χαμενεΐ είναι ακατανόητο. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα για τους αγιατολάχ που είναι ακόμα εκεί και για την κατάστασή τους» σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Από την άλλη, οι New York Times αποκαλύπτουν πως προηγήθηκε συνεργασία της CIA με τη Mossad. H αμερικανική μυστική υπηρεσία πληροφοριών παρακολουθούσε τον Χαμενεΐ επί μήνες, αποκτώντας πλήρη εικόνα για τις τοποθεσίες και τα μοτίβα του, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την επιχείρηση.

Στη συνέχεια, οι πράκτορες έμαθε ότι μια συνάντηση κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων θα πραγματοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου σε ένα συγκρότημα ηγεσίας στην καρδιά της Τεχεράνης. Το πιο κρίσιμο είναι ότι η CIA έμαθε ότι ο ανώτατος ηγέτης θα ήταν στην περιοχή.

Οι πληροφορίες παρείχαν ένα παράθυρο ευκαιρίας για τις δύο χώρες να επιτύχουν μια κρίσιμη και πρώιμη νίκη: την εξάλειψη κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων και τη δολοφονία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Το Ισραήλ, χρησιμοποιώντας τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και τις δικές του, θα εκτελούσε μια επιχείρηση που σχεδίαζε εδώ και μήνες: τη στοχευμένη δολοφονία των ανώτερων ηγετών του Ιράν.

Οι ηγέτες επρόκειτο να συναντηθούν εκεί όπου βρίσκονται τα γραφεία της ιρανικής προεδρίας, του ανώτατου ηγέτη και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.

Το Ισραήλ γνώριζε ότι η συγκέντρωση θα περιελάμβανε κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους άμυνας, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Mohammad Pakpour και του υπουργού Άμυνας, Aziz Nasirzadeh.

Η επιχείρηση ξεκίνησε γύρω στις 6 το πρωί στο Ισραήλ, καθώς μαχητικά αεροσκάφη απογειώνονταν από τις βάσεις τους. Το χτύπημα απαιτούσε σχετικά λίγα αεροσκάφη, αλλά ήταν οπλισμένα με πυρομαχικά μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ακρίβειας.

Δύο ώρες και πέντε λεπτά μετά την απογείωση των αεροσκαφών, γύρω στις 9:40 π.μ. στην Τεχεράνη, οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς έπληξαν το συγκρότημα. Τη στιγμή της επίθεσης, ανώτεροι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας του Ιράν βρίσκονταν σε ένα κτίριο στο συγκρότημα. Ο Χαμενεΐ βρισκόταν σε ένα άλλο κοντινό κτίριο.

