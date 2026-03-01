Ιρανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή

cΣε αυτή τη δορυφορική φωτογραφία της Planet Labs PBC, φαίνεται η έδρα του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στη Μανάμα του Μπαχρέιν, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026. Η αποβάθρα του είναι άδεια.

Οι Ιρανοί προσπαθούν να αναδιοργανωθούν μετά το ισοπεδωτικό χτύπημα που δέχθηκαν με την εξουδετέρωση του ηγέτη τους Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και οι Φρουροί της Επανάστασης επιδιώκουν να κρατήσουν υψηλό το φρόνημα των συμπατριωτών τους που βρίσκονται ακόμα στο πλευρό τους κι συνεχίζουν να στηρίζουν το καθεστώς.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζονται οι επιθέσεις σε αμερικανικές κυρίως βάσεις και σε κάποιες εξ αυτών κατάφεραν σοβαρά πλήγματα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν βομβάρδισαν με επιτυχία αμερικανικές βάσεις στις χώρες του Κόλπου και στην περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ.

Ο ιρανικός στρατός αναφέρει ότι οι πιλότοι έπληξαν με επιτυχία τις βάσεις σε διάφορες φάσεις, προσθέτοντας ότι όλα τα «εχθρικά στρατιωτικά κέντρα» στην περιοχή, βρίσκονται εντός εμβέλειας των μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας.