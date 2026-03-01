Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πήγε να δει WWE και τον παρακαλούσαν να «μετακομίσει» στους Νικς! (βίντεο)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε μαζί με τον Θανάση Αντετοκούνμπο στο Elimination Chamber του WWE.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αξιοποίησε το ρεπό των Μιλγουόκι Μπακς και ταξίδεψε στο γειτονικό Σικάγο μαζί με τον αδελφό του, Θανάση Αντετοκούνμπο, και τα παιδιά του, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το Elimination Chamber του WWE.
Ο «Greek Freak» δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για το wrestling και άδραξε την ευκαιρία να βρεθεί σε ένα μεγάλο live event, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους θεατές που αντιλήφθηκαν την παρουσία του.
Τη στιγμή που η κάμερα τον εντόπισε στις εξέδρες, ο τηλεοπτικός σχολιαστής του WWE, Μάικλ Κόουλ τον παρακαλούσε να μετακομίσει στους Νικς και στη Νέα Υόρκη.
