«Θα ξεσπάσει κόλαση» μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, λέει Ιρανός καθηγητής

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και ανώτατοι αξιωματούχοι της ασφάλειας σκοτώθηκαν στις συνεχιζόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, μαζί με την κόρη, τον γαμπρό και τον εγγονό του Αγιατολάχ.

Το Σώμα των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης (IRGC) υπόσχεται εκδίκηση και δηλώνει ότι έχει εξαπολύσει επιθέσεις σε 27 βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, καθώς και σε ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Τελ Αβίβ. Εκρήξεις συνεχίζουν να ακούγονται στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Θα ξεσπάσει κόλαση» μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, προειδοποιώντας ότι το Ιράν θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή για να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις, δήλωσε ο Φοάντ Ιζάντι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, στο Al Jazeera.

Η επόμενη μέρα

Όταν ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν πεθαίνει, η διαδικασία ακολουθεί το Σύνταγμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν

Ένα Προσωρινό Συμβούλιο Ηγεσίας αναλαμβάνει αμέσως προσωρινά τα καθήκοντα του Ανώτατου Ηγέτη και αποτρέπει το κενό εξουσίας. Το συμβούλιο αυτό αποτελείται από:

● Τον εν ενεργεία Πρόεδρο,

● Τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας (Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου),

● Έναν κληρικό (φακίχ) από το Συμβούλιο των Φρουρών

Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων (Majlis-e Khobregan-e Rahbari) πρέπει να συνέλθει το συντομότερο δυνατόν για να επιλέξει έναν μόνιμο διάδοχο

Επιλέγουν από εξειδικευμένους ισλαμικούς νομικούς (faqihs) που πληρούν κριτήρια όπως δικαιοσύνη, ευσέβεια, επαρκής ισλαμική μόρφωση, πολιτική/κοινωνική διορατικότητα και διοικητική ικανότητα

Η συνέλευση εκλέγει τον νέο ηγέτη, ο οποίος υπηρετεί ισόβια, εκτός εάν αργότερα κριθεί ακατάλληλος από την ίδια συνέλευση

