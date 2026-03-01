Ντουμπάι: Χτυπήθηκε από ιρανικό drone το Burj al Arab - Το πιο εμβληματικό κτήριο στην περιοχή
Η κατασκευή του σε ένα τεχνητό νησί σηματοδότησε την αρχή της ραγδαίας ανάπτυξης της πόλης
Χτυπήθηκε το εμβληματικό κτήριο του Ντουμπάν Burj Al Arab από ιρανικό drone.
Το Burj Al Arab αποτελεί το απόλυτο σύμβολο του σύγχρονου Ντουμπάι και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια παγκοσμίως. Με το χαρακτηριστικό σχήμα ιστίου, που παραπέμπει στην πλούσια ναυτική παράδοση της περιοχής, επαναπροσδιόρισε την έννοια της πολυτέλειας στον τουρισμό.
Η κατασκευή του σε ένα τεχνητό νησί σηματοδότησε την αρχή της ραγδαίας ανάπτυξης της πόλης, τοποθετώντας την στον παγκόσμιο χάρτη ως κορυφαίο προορισμό. Δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο, αλλά ένα αρχιτεκτονικό κατόρθωμα που αντιπροσωπεύει το όραμα και τη φιλοδοξία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
