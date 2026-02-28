Ντόναλντ Τραμπ: «Η πληροφορία πως ο Χαμενεΐ είναι νεκρός είναι σωστή»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι πληροφορίες για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θεωρούνται σωστές από αξιόπιστες πηγές.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του Ιράν με στόχο την αλλαγή καθεστώτος και τον «αποκεφαλισμό» του Χαμενεΐ.

Ο Χαμενεΐ κατείχε απόλυτη εξουσία στο Ιράν ως ανώτατος ηγέτης από το 1989, ελέγχοντας τη κυβέρνηση, τον στρατό και τα μέσα ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, το Ιράν αντιμετώπισε οικονομική κρίση, κοινωνικές αναταραχές και καταστολή διαδηλώσεων με βία.

Ο Χαμενεΐ ζούσε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και δεν πραγματοποιούσε δημόσιες εμφανίσεις εκτός χώρας, με περιορισμένη δημόσια παρουσία λόγω ηλικίας και υγείας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε απευθείας σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε στις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ.

Ερωτηθείς από το αμερικανικό συνεργαζόμενο δίκτυο NBC News αν έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες ή αν πιστεύει ότι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός, ο Τραμπ απαντά: «Δεν θέλω να σχολιάσω αυτό, αλλά η φήμη είναι, και η πληροφορία λέει, ότι έχει σκοτωθεί».

Σχετικά με την αντίδρασή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει: «Έχει σκοτώσει πολλούς ανθρώπους. Έχει σκοτώσει πολλούς, πολλούς ανθρώπους. Έχει καταστρέψει πολλές ζωές. Έχει καταστρέψει πολλές οικογένειες, και κατέστρεψε μια χώρα».

Όσον αφορά το πώς και πότε θα λάβει επιβεβαίωση για τον υποτιθέμενο θάνατο, ο Τραμπ απαντά:

«Λοιπόν, έχω μιλήσει με πολλούς ανθρώπους, πέρα από αυτούς, και αισθανόμαστε σίγουροι, αισθανόμαστε – αισθανόμαστε ότι αυτή είναι η σωστή πληροφορία».

Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ: Ποιος ήταν ο νούμερο ένα εχθρός ΗΠΑ - Ισραήλ

ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν μία προαναγγελθείσα εδώ και καιρό επίθεση εναντίον του Ιράν, στοχοποιώντας εξαρχής τον θρησκευτικό ηγέτη του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με πλήγματα τόσο στο γραφείο του, όσο και στην κατοικία του.

Τόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος, όσο και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε δηλώσεις τους, ξεκαθάρισαν τα πραγματικά κίνητρα. Αλλαγή καθεστώτος στο θεοκρατικό Ιράν.

Γιατί όμως ο Χαμενεΐ αποτελούσε τον νούμερο ένα εχθρό των ΗΠΑ και του Ισραήλ, και επεδίωκαν τον «αποκεφαλισμό» του. Αξίζει να σημειωθεί, ότι και για τον Χαμενεΐ, αντίστοιχα οι δυο χώρες, αποτελούσαν θανάσιμο εχθρό.

Ο 86χρονος ήταν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν από το 1989, διαδεχόμενος τον ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί, ο οποίος επέστρεψε από την εξορία και ηγήθηκε της ιρανικής επανάστασης του 1979 που ανέτρεψε τον σύμμαχο των ΗΠΑ και σάχη, Μοχάμαντ Ρεζά Παχλαβί.

Κατείχε την απόλυτη εξουσία σε όλους τους κλάδους της κυβέρνησης, του στρατού και της δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα ενεργούσε ως πνευματικός ηγέτης της χώρας.

Βασικό σημείο της εξουσίας Χαμενεΐ ήταν η πίστη δύο από τους σημαντικότερους θεσμούς ασφαλείας του Ιράν – του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και των παραστρατιωτικών δυνάμεων Μπασίτζ, που διαθέτουν εκατοντάδες χιλιάδες εθελοντές.

Ο Χαμενεΐ επέβλεπε το δικαστικό σώμα του Ιράν, ελέγχει αποτελεσματικά το συμβούλιο που ελέγχει τους εκλογικούς υποψηφίους και ασκεί βέτο στις κοινοβουλευτικές αποφάσεις, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ειρήνης των ΗΠΑ.

Διοικεί τις ένοπλες δυνάμεις, την επίλεκτη Επαναστατική Φρουρά και επιβλέπει τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Έχει επίσης διακριτική ευχέρεια για το πώς η χώρα ξοδεύει τα έσοδα από μερικά από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Η διακυβέρνηση του Ιράν

Στη διάρκεια της διακυβέρνησής του, το Ιράν βυθίστηκε στο χάος. Το μίγμα δυτικών κυρώσεων, οικονομικής ανέχειας, και καταστολής έφερε τον λαό στην απόγνωση και την απελπισία.

Παρέμεινε στην εξουσία αφού ξεπέρασε τις φοιτητικές διαδηλώσεις του 1999, τις μαζικές διαδηλώσεις του 2009 που πυροδοτήθηκαν από αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές και τις διαδηλώσεις του 2019 που κατεστάλησαν βάναυσα.

Επέζησε επίσης από το κίνημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» 2022-2023 που πυροδοτήθηκε από τον θάνατο της κρατούμενης Ιρανο-κούρδισσας Μαχσά Αμινί, η οποία είχε συλληφθεί για φερόμενη παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα για τις γυναίκες.

Ο Χαμενεΐ αναγκάστηκε να κρυφτεί κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ τον Ιούνιο, ο οποίος αποκάλυψε τη βαθιά διείσδυση των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών στην Ισλαμική Δημοκρατία που οδήγησε στη δολοφονία βασικών αξιωματούχων ασφαλείας σε αεροπορικές επιδρομές.

Αλλά επέζησε και από αυτόν τον πόλεμο.

Ο Χαμενεΐ έχει χρησιμοποιήσει συχνά τον στρατό για να καταπνίξει τους διαφωνούντες. Καταδικάζει τους επικριτές του σε φυλάκιση και καταστέλλει τις διαμαρτυρίες χρησιμοποιώντας βία.

Πιο πρόσφατα, πολλά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι δυνάμεις του καθεστώτος μπορεί να έχουν σκοτώσει μεταξύ 7.000-30.000 Ιρανούς που διαμαρτύρονται για τις οικονομικές συνθήκες. Οι ακριβείς εκτιμήσεις παραμένουν ασαφείς.

Διέταξε επίσης διακοπές στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων, για να διαταράξει τις επικοινωνίες και να προστατεύσει το καθεστώς του από τον διεθνή έλεγχο.

JUST IN: ?? Large-scale protests continue in Iran, despite threats from the government.



pic.twitter.com/6e5sH4ATWU — BRICS News (@BRICSinfo) January 9, 2026

Αυστηρή ασφάλεια

Ο Χαμενεΐ ζει κάτω από τα αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας και οι σχετικά σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του δεν ανακοινώνονται ποτέ εκ των προτέρων ούτε μεταδίδονται ζωντανά.

Ως ανώτατος ηγέτης δεν βγαίνει ποτέ εκτός χώρας, ένα προηγούμενο που έθεσε ο Χομεϊνί μετά τη θριαμβευτική επιστροφή του στην Τεχεράνη από τη Γαλλία το 1979.

Το τελευταίο γνωστό ταξίδι του Χαμενεΐ στο εξωτερικό ήταν μια επίσημη επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα το 1989 ως πρόεδρος, όπου συναντήθηκε με τον Κιμ Ιλ Σουνγκ.

Υπήρχαν εδώ και καιρό εικασίες για την υγεία του δεδομένης της ηλικίας του, αλλά δεν υπήρχε τίποτα στην πιο πρόσφατη εμφάνισή του που να τροφοδοτεί νέες φήμες.

Το δεξί χέρι του Χαμενεΐ είναι πάντα αδρανές. Παρέλυσε εν μέρει μετά από μια απόπειρα δολοφονίας το 1981 για την οποία οι αρχές κατηγορούσαν πάντα την ομάδα Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν (MEK), κάποτε σύμμαχοι της επανάστασης που τώρα είναι παράνομη στη χώρα.

«Είμαι αντίθετος» - Δεν ήθελε την ηγεσία

Συνελήφθη επανειλημμένα υπό τον σάχη για τον αντιιμπεριαλιστικό ακτιβισμό του, ο Χαμενεΐ λίγο μετά την Ισλαμική Επανάσταση έγινε ηγέτης της προσευχής της Παρασκευής στην Τεχεράνη και υπηρέτησε επίσης στην πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ.

Εξελέγη πρόεδρος το 1981 μετά τη δολοφονία του Μοχάμεντ Αλί Ρατζάι, μια άλλη επίθεση για την οποία κατηγορήθηκε η ΜΕΚ.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, ο πιθανότερος διάδοχος του Χομεϊνί θεωρούνταν ο ανώτερος κληρικός Αγιατολάχ Χοσεΐν Μονταζερί, αλλά ο επαναστάτης ηγέτης άλλαξε γνώμη λίγο πριν από το θάνατό του, αφού ο Μονταζερί αντιτάχθηκε στις μαζικές εκτελέσεις μελών της ΜΕΚ και άλλων αντιφρονούντων.

O Aλι Χαμενεΐ AP

Όταν πέθανε ο Χομεϊνί και συνεδρίασε το κορυφαίο κληρικό σώμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, ήταν ο Χαμενεΐ που επέλεξαν ως ηγέτη.

Ο Χαμενεΐ αρχικά απέρριψε την υποψηφιότητα, βάζοντας το κεφάλι του στα χέρια του σε μια επίδειξη απελπισίας και δηλώνοντας: «Είμαι αντίθετος». Αλλά οι κληρικοί στάθηκαν ενωμένοι για να σφραγίσουν την υποψηφιότητά του και η λαβή του στην εξουσία δεν έχει χαλαρώσει από τότε.

Ο Χαμενεΐ έχει πλέον συνεργαστεί με έξι εκλεγμένους προέδρους, μια πολύ λιγότερο ισχυρή θέση από τον ανώτατο ηγέτη, συμπεριλαμβανομένων πιο μετριοπαθών προσωπικοτήτων όπως ο Μοχάμεντ Χαταμί, στους οποίους επετράπη να κάνουν προσεκτικές μεταρρυθμίσεις και προσέγγιση με τη Δύση.

Αλλά στο τέλος, ο Χαμενεΐ ήταν πάντα στο πλευρό των σκληροπυρηνικών.

Πιστεύεται ότι έχει έξι παιδιά, αν και μόνο ένα, ο Mojtaba, έχει δημόσια προβολή. Τέθηκε υπό κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2019 και είναι μια από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στα παρασκήνια στο Ιράν.

Μια οικογενειακή διαμάχη έχει επίσης τραβήξει την προσοχή: η αδερφή του Badri ήρθε σε ρήξη με την οικογένειά της τη δεκαετία του 1980 και κατέφυγε στο Ιράκ στον πόλεμο για να συναντήσει τον σύζυγό της, έναν αντιφρονούντα κληρικό.

Μερικά από τα παιδιά τους, συμπεριλαμβανομένου ενός ανιψιού που βρίσκεται τώρα στη Γαλλία, έχουν γίνει σφοδροί επικριτές.

