«Operation Epic Fury»: Η ιστορική φωτογραφία του προέδρου Τραμπ να επιβλέπει την επιχείρηση

Snapshot Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε φωτογραφία του προέδρου Τραμπ να επιβλέπει την επιχείρηση εναντίον του Ιράν από την κατοικία του Mar‑a‑Lago στη Φλόριντα.

Ο Τραμπ παρακολουθεί τις στρατιωτικές επιχειρήσεις μαζί με την ομάδα εθνικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια σημαντικών επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ σε ιρανικούς στόχους.

Είναι ασυνήθιστο ένας Αμερικανός πρόεδρος να μην βρίσκεται στην πρωτεύουσα όταν ξεκινά μια στρατιωτική δράση, όπως συνέβη και στην επιχείρηση στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο. Snapshot powered by AI

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον Ντόναλντ Τραμπ να παρακολουθεί την επιχείρηση εναντίον του Ιράν από την ιδιωτική του κατοικία στο Mar‑a‑Lago στη Φλόριντα, φορώντας κόκκινο καπέλο με το λογότυπο “USA”.

Οι εικόνες δείχνουν τον πρόεδρο να επιβλέπει την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων μαζί με την ομάδα του για την εθνική ασφάλεια, ενώ οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν ξεκινήσει σημαντικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων.

Ο Αμερικανός ανταποκριτής Mark Stone σχολιάζει ότι είναι εξαιρετικό το γεγονός πως ο πρόεδρος βρισκόταν στο Mar‑a‑Lago και όχι στον Λευκό Οίκο τη στιγμή που ξεκινούσαν οι επιχειρήσεις.

Όπως επισημαίνει, δύσκολα μπορεί κανείς να υπενθυμίσει άλλη ανάλογη περίσταση — εκτός από την επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο — όπου ένας Αμερικανός πρόεδρος δεν βρισκόταν στην πρωτεύουσα όταν ξεκίνησε μια τέτοια στρατιωτική δράση.

Σε εκείνη την περίπτωση η επιχείρηση ήταν «μια γρήγορη, σύντομη και στοχευμένη ενέργεια», κάτι που, σύμφωνα με τον Stone, δεν συγκρίνεται με την κλίμακα και τη διάρκεια της επίθεσης στο Ιράν.

Η παρουσία του Τραμπ στο Mar‑a‑Lago αντί στον Λευκό Οίκο — και η δημόσια προβολή αυτής της εικόνας — προσθέτει μια νέα διάσταση στο πώς η κυβέρνηση χειρίζεται την επικοινωνία και την ηγεσία σε μια κρίσιμη στιγμή για την αμερικανική εξωτερική πολιτική.

President Donald J. Trump Monitors U.S. Military Operations in Iran: Operation Epic Fury, February 28, 2026 pic.twitter.com/OfnMkmBZ8G — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

Διαβάστε επίσης