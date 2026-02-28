Εμμανουήλ Καραλής: «Ενώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, νιώθω πως θέλω και κάτι ακόμα»

Οι δηλώσεις του τρισευτυχισμένου κορυφαίο Έλληνα επικοντιστή, μετά την… πτήση του στα 6.17μ. στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Πέτυχε τη δεύτερη κορυφαία επίδοση στον κόσμο. Έκανε πανελλήνιο ρεκόρ. Αγκάλιασε τον πατέρα του και όποιον έβλεπε μπροστά του. Παρ’ όλα αυτά, ο Εμμανουήλ Καραλής αισθάνεται πως κάτι ακόμη έχει να δώσει…

Οι δηλώσεις του «Μανόλο»:

Για το αν έχει δει την προσπάθειά του σε VIDEO: «Όχι δεν την είδα. Δεν την είδα».

Για το αν έχει καταλάβει τι έκανε: «Καταλαβαίνω τι έκανα. Πραγματικά δεν είδα το άλμα, γιατί ζούσα τη στιγμή. Μετά πήγα να το πανηγυρίσω με τους δικούς μου και τον πατέρα μου. Μετά το μόνο που σκέφτηκα ήταν το παγκόσμιο ρεκόρ. Είμαι καλά, είμαι χαρούμενος. Ξέρω πως ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση. Όταν έρχομαι στο πανελλήνιο πρωτάθλημα θέλω να πηδάω ψηλά. Προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τι έχω καταφέρει αυτήν τη στιγμή. Είμαι υγιής, είμαι καλά και έδειξα ότι μπορώ να πηδήξω πολύ ψηλά».

Για το τι έχει προστεθεί φέτος σε σχέση με πέρσι: «Σίγουρα και εγώ και ο Χάρης και ο Γιώργος και ο Μαρσίν έχουμε κάνει τρομερή δουλειά. Έχουμε κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Είμαι ο ίδιος αθλητής, απλά έχω ανεβάσει σε επίπεδο όλα όσα είχα την προηγούμενη χρονιά. Έχω βελτιώσει την ταχύτητά μου, τη δύναμή μου, τον τρόπο που κοιτάω τον κάθε αγώνα. Έχω πάρει και κάποια καινούργια κοντάρια που πάνε καλά. Τελικά πάνε καλά. Αυτό… Κυνηγάμε, κυνηγάμε. Ενώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, νιώθω πως θέλω και κάτι ακόμα».

Για τη δεύτερη θέση όλων των εποχών με το 6.17μ: «Εννοείται ήθελα να το κάνω αυτό. Ούτε στα μεγαλύτερά μου όνειρα δεν φανταζόμουν, ότι ένα παιδί στον Πύργο της Ηλείας που βλέπει άλμα επί κοντώ θα καταφέρει να είναι ο δεύτερος καλύτερος στην ιστορία. Ξεπέρασα τα είδωλά μου και τον εαυτό μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που ήρθανε να με δουν και να χειροκροτήσουν όλους τους αθλητές. Θέλω σίγουρα να τους υποσχεθώ, ότι κάποια στιγμή ίσως δείτε κάτι μεγαλύτερο από ό,τι έκανα σήμερα».

Για το 6.31μ. και το παγκόσμιο ρεκόρ που δεν είναι πλέον όνειρο, αλλά στις δυνατότητές του: «Είμαι ένας αθλητής που ονειρεύεται. Ονειρεύομαι πάρα πολύ. Προσπαθώ να είμαι ήρεμος όταν κάνω μεγάλα πράγματα, γιατί πάντα κυνηγάω. Και τώρα που έκανα το 6.17 κυνήγησα να κάνω και το κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Ήταν πάρα πολύ καλός αγώνας. Κατάφερα και έκανα ατομικό απόλυτο ρεκόρ. Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι κάτι που είναι στο μυαλό μου, αλλά θέλω να πηγαίνω βήμα-βήμα και να απολαμβάνω τους αγώνες. να ευχαριστιέμαι ό,τι κάνω, που είμαι στο γήπεδο, που αναπνέω το ταρτάν. Θέλω απλά να προσφέρω όσο περισσότερη χαρά μπορώ στους ανθρώπους μου και τους ανθρώπους του στίβου».

Για την αγάπη του για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που του επιστρέφεται αγωνιστικά: «Σίγουρα, σίγουρα. Τώρα που έχω γίνει από τους αθλητές που ταξιδεύουν πολύ στο εξωτερικό δεν έχω πολλές ευκαιρίες να έρχομαι στη χώρα μου. Οπότε όταν έρχομαι στην Ελλάδα θέλω να προσφέρω ένα θέαμα. Θέλω να ευχαριστιέμαι τον αγώνα και όταν το κάνω νιώθω πως και οι φίλαθλοι ευχαριστιούνται κι εκείνοι. Θέλω να καλέσω και αύριο όλο τον κόσμο να έρθει που έχουμε τον Μίλτο και άλλους πάρα πολύ μεγάλους αθλητές. Η Παιανία είναι το σπίτι του στίβου και σήμερα χάρηκα πολύ που επιτέλους αγωνίστηκα εδώ».

Για την πίστη που δίνει στον κόσμο πως πάντα μπορεί κάτι παραπάνω: «Έτσι είναι. Έτσι είναι. Εγώ το κάνω στον στίβο, αλλά ο κάθε άνθρωπος μπορεί να ξεπεράσει τις δυνατότητές του, αν πραγματικά το πιστέψει. Εγώ το πίστεψα και το έκανα. Γιατί όχι και εσείς;».

