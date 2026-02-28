Οι αναφορές των Ισραηλινών ότι ο Αγιατολάx Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός, ξεσήκωσαν ένα κύμα πανηγυρισμών στην Τεχεράνη με τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους ζητωκραυγάζοντας από χαρά.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες και οι ήχοι από το ξέσπασμα χαρά των Ιρανών.

Δείτε τα βίντεο

BREAKING:



In Tehran, people are cheering and celebrating amid reports of Khamenei's death. pic.twitter.com/KfauCNdON8 — Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026

The whole of Iran is celebrating the death of the most evil man on the planet, Ali Khamenei.



They are chanting: "JAVID SHAH"

( Long Live the King ) pic.twitter.com/nMu8VKP6Vl — Neo (@Realneo101) February 28, 2026