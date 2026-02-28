Η Τεχεράνη «φλέγεται» από χαρά - Πανηγυρισμοί εν μέσω αναφορών για τον θάνατο του Χαμενεΐ - Βίντεο
Συγκλονιστικές εικόνες από τους πανηγυρισμούς των Ιρανών στους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας - Δείτε βίντεο
Οι αναφορές των Ισραηλινών ότι ο Αγιατολάx Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός, ξεσήκωσαν ένα κύμα πανηγυρισμών στην Τεχεράνη με τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους ζητωκραυγάζοντας από χαρά.
Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες και οι ήχοι από το ξέσπασμα χαρά των Ιρανών.
Δείτε τα βίντεο
