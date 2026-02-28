Ηράκλειο: Συναγερμός για τη νέα απάτη με το «πρόβλημα χαμηλής τάσης» και τα κοσμήματα
Οι απατεώνες στο Ηράκλειο έχουν βρει μια ευφάνταστη και επικίνδυνη μέθοδο με σκοπό να αναγκάσουν τους πολίτες να βγάλουν έξω από το σπίτι τις περιουσίες τους
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια νέα, παράλογη αλλά επικίνδυνη μέθοδο απάτης αντιμετωπίζουν οι αρχές στο Ηράκλειο, με τους επιτήδειους να στοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους και ανήλικα παιδιά. Οι δράστες τηλεφωνούν στα θύματα παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και ισχυρίζονται ψευδώς ότι στην περιοχή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα χαμηλής τάσης.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Ηχηρό παρών στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη
23:18 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Euroleague: Αναβλήθηκε ο αγώνας Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί
22:31 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League Βαθμολογία: «Δώρο» στον Παναθηναϊκό, ευκαιρία να ανέβει τετράδα
20:55 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
LIVEBLOG - Νετανιάχου: Εξολοθρεύσαμε τον Χαμενεΐ
18:53 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ