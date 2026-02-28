Ηράκλειο: Συναγερμός για τη νέα απάτη με το «πρόβλημα χαμηλής τάσης» και τα κοσμήματα

Μια νέα, παράλογη αλλά επικίνδυνη μέθοδο απάτης αντιμετωπίζουν οι αρχές στο Ηράκλειο, με τους επιτήδειους να στοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους και ανήλικα παιδιά. Οι δράστες τηλεφωνούν στα θύματα παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και ισχυρίζονται ψευδώς ότι στην περιοχή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα χαμηλής τάσης.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας