Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: «Αντιμετωπίσαμε 137 πυραύλους και 209 drones»

Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι η Πολεμική Αεροπορία και η Αεροπορική Άμυνα των ΗΑΕ έχουν αντιμετωπίσει με επιτυχία και έχουν καταστρέψει 137 βαλλιστικούς πυραύλους και 209 drones που εκτοξεύτηκαν προς το έδαφος της χώρας από την έναρξη της ιρανικής επίθεσης, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ετοιμότητα των συστημάτων αεράμυνας και την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν διάφορες απειλές.

Το υπουργείο εξήγησε ότι από την έναρξη της επίθεσης, εντοπίστηκαν 137 ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν προς τη χώρα, 132 εκ των οποίων καταστράφηκαν, ενώ 5 έπεσαν στη θάλασσα. Εντοπίστηκαν επίσης 209 ιρανικά drones, 195 εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν, ενώ 14 έπεσαν εντός του εδάφους και των υδάτων της χώρας, προκαλώντας παράπλευρες ζημιές.

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 137 صاروخاً و209 طائرة مسيرة



أعلنت وزارة الدفاع أن القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة نجحت منذ بدء الهجوم الإيراني، في التعامل مع وتدمير 137 صاروخاً باليستياً و209 طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه أراضي الدولة، مؤكدةً… pic.twitter.com/93XmWy7AgE — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) February 28, 2026

Το υπουργείο σημείωσε ότι, ως αποτέλεσμα της αποτελεσματικής αναχαίτισης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ορισμένα θραύσματα έπεσαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές σε ορισμένες ιδιοκτησίες πολιτών.

Το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές κινήθηκαν αμέσως με πλήρη ετοιμότητα και δυνατότητες για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν εγκριθεί σε τέτοιες περιπτώσεις και ότι ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και να ασφαλιστούν οι πληγείσες περιοχές.

Το υπουργείο καταδίκασε την επίθεση με τον πιο έντονο τρόπο, τονίζοντας την κατηγορηματική απόρριψη από το κράτος τέτοιων πράξεων, οι οποίες συνιστούν μια επικίνδυνη κλιμάκωση και μια δειλή πράξη που απειλεί την ασφάλεια και την προστασία των αμάχων και υπονομεύει τη σταθερότητα.

Το υπουργείο τόνισε ότι αυτή η στοχοποίηση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου και ότι το κράτος διατηρεί το πλήρες δικαίωμά του να αντιδράσει σε αυτή την κλιμάκωση και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της επικράτειάς του, του λαού και των κατοίκων του, με τρόπο που να διασφαλίζει τη διατήρηση της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της σταθερότητάς του και να προστατεύει τα εθνικά του συμφέροντα και τις δυνατότητές του.

Το υπουργείο εξέφρασε την ετοιμότητά του να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε απειλές και ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσει σθεναρά οτιδήποτε στοχεύει στην υπονόμευση της ασφάλειας και της σταθερότητας του κράτους. Τόνισε ότι η ασφάλεια των πολιτών, των κατοίκων και των επισκεπτών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα που δεν μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο.

Το Υπουργείο προτρέπει το κοινό να λαμβάνει πληροφορίες από επίσημες πηγές της χώρας και να αποφεύγει τη διακίνηση φημών ή αναξιόπιστων πληροφοριών.

