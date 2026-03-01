Υπουργός Άμυνας ΗΠΑ: Ξεκινήσαμε την πιο θανατηφόρα περίπλοκη αεροπορική επιχείρηση στην ιστορία

Με μια σκληρή δήλωση που σηματοδοτεί την πλήρη κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πητ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε την έναρξη της «Επιχείρησης Epic Fury» κατά του Ιράν. Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε την αεροπορική εκστρατεία ως την πιο περίπλοκη και ακριβείας επιχείρηση στην ιστορία, τονίζοντας ότι η απόφαση του Προέδρου Τραμπ ελήφθη μετά την άρνηση της Τεχεράνης για διπλωματική λύση.

Ο Υπουργός Πολέμου ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι η πλήρης εξάρθρωση των πυραυλικών και ναυτικών δυνατοτήτων του καθεστώτος, στέλνοντας το μήνυμα πως οι ΗΠΑ θα «κυνηγήσουν και θα σκοτώσουν» όποιον απειλεί Αμερικανούς πολίτες.

Overnight, on President Trump’s orders, the Department of War commenced OPERATION EPIC FURY — the most lethal, most complex, and most-precision aerial operation in history.



The Iranian regime had their chance, yet refused to make a deal — and now they are suffering the… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) February 28, 2026

'Εγραψε συγκεκριμένα:

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατόπιν εντολής του Προέδρου Τραμπ, το Υπουργείο Άμυνας ξεκίνησε την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ EPIC FURY — την πιο θανατηφόρα, πιο περίπλοκη και πιο ακριβείας αεροπορική επιχείρηση στην ιστορία.

Το ιρανικό καθεστώς είχε την ευκαιρία του, αλλά αρνήθηκε να συνάψει συμφωνία — και τώρα υποφέρει τις συνέπειες. Για σχεδόν πενήντα χρόνια, το Ιράν έχει στοχεύσει και σκοτώσει Αμερικανούς, αναζητώντας πάντα τα πιο ισχυρά όπλα στον κόσμο για να προωθήσει τη ριζοσπαστική του αιτία. Χθες το βράδυ, σε αντίθεση με όλους τους προηγούμενους προέδρους, ο Πρόεδρος Τραμπ άρχισε να αντιμετωπίζει αυτόν τον καρκίνο.

Δεν θα ανεχθούμε ισχυρά πυραύλους να στοχεύουν τον αμερικανικό λαό. Αυτοί οι πύραυλοι θα καταστραφούν, μαζί με την παραγωγή πυραύλων του Ιράν. Το ιρανικό ναυτικό θα καταστραφεί. Και, όπως έχει πει ο Πρόεδρος Τραμπ όλη του τη ζωή, το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο, αλλά θα τον τερματίσουμε. Αν σκοτώνετε ή απειλείτε Αμερικανούς οπουδήποτε στον κόσμο — όπως έχει κάνει το Ιράν — τότε θα σας κυνηγήσουμε και θα σας σκοτώσουμε.

Οι πολεμιστές μας είναι οι καλύτεροι στον κόσμο και έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για να επιτύχουν τους στόχους μας. Είθε η πρόνοια του Θεού να τους προστατεύσει σε αυτή τη ζωτικής σημασίας αποστολή.

