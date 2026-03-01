Η Τεχεράνη φλέγεται: Χτυπήματα στα κέντρα των Φρουρών της Επανάστασης και της αστυνομίας

Σε πλήρη εξέλιξη για δεύτερο 24ωρο η στρατιωτική επέμβαση ΗΠΑ και Ισραήλ – Δεκάδες εκρήξεις στην καρδιά της ιρανικής πρωτεύουσας – Πλήγματα σε βάσεις βαλλιστικών πυραύλων και μονάδες καταστολής.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Η επιχείρηση που ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις αεροπορικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ να μεταφέρουν πλέον το κέντρο βάρους των επιθέσεων στην ίδια την Τεχεράνη. Μετά τα πρώτα κύματα πληγμάτων, οι δυνάμεις του συνασπισμού στοχεύουν πλέον τον σκληρό πυρήνα του καθεστώτος.

Κατά την διάρκεια της νύχτας ισχυρότατες εκρήξεις σημειώθηκαν στο Αρχηγείο των Ειδικών Δυνάμεων στο Δυτικό Τεχεράνη. Οι επιχειρήσεις της νύχτας επικεντρώθηκαν σε:

  • Υποδομές των Φρουρών της Επανάστασης: Στοχευμένα χτυπήματα σε κέντρα επικοινωνιών και αποθήκες οπλισμού.
  • Βάσεις των ειδικών μονάδων της αστυνομίας: Πλήγματα σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την εσωτερική ασφάλεια και την καταστολή.
  • Εκτοξευτήρες και Αεράμυνα: Συνεχίζεται η συστηματική εξουδετέρωση των δικτύων αεράμυνας και των βάσεων εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων εκτός της πρωτεύουσας, ώστε να εκμηδενιστεί η δυνατότητα αντεπίθεσης.

Οι αναφορές για δεκάδες μέτωπα σε ολόκληρη τη χώρα επιβεβαιώνουν ότι η επιχείρηση περνά σε μια πιο «θανατηφόρα και περίπλοκη» φάση, όπως είχε προειδοποιήσει ο Υπουργός Άμυνας Πητ Χέγκσεθ από την έναρξη των εχθροπραξιών.

