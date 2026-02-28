Ρέθυμνο: Ηχηρό παρών στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

Δυναμικό παρών έδωσε το Ρέθυμνο το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη.

