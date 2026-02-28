Ιράν: «Μην πιστεύετε κανέναν - Μας κάνει ψυχολογικό πόλεμο ο εχθρός»

Μπορεί το Ισραήλ να έχει επιβεβαιώσει με τον πλέον επίσημο τρόπο τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, ωστόσο από την πλευρά του Ιράν όχι μόνο δεν το επιβεβαιώνουν αλλά κάνουν λόγο και για «ψυχολογικό πόλεμο».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε νωρίτερα στο ABC News ότι τόσο ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όσο και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν είναι «ασφαλείς και καλά στην υγεία τους».

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής δημοσίων σχέσεων στο γραφείο του Χαμενεΐ, Σειέντ Μεχραντάντ Σειέντ Μαχντί, ανέφερε ότι «ο εχθρός έχει καταφύγει σε ψυχολογικό πόλεμο. Όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», όπως μεταδίδει το ημιαρχηγικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.