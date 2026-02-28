LIVEBLOG - Τέμπη, τρία χρόνια μετά - Συλλαλητήρια και εκδηλώσεις μνήμης για την τραγωδία

Χιλιάδες πολίτες συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε πολλές πόλεις του εξωτερικού με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την τραγωδία στα Τέμπη, όπου στις 28/2/2023 δύο τρένα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να χαθούν 57 ζωές.

Στην Αθήνα, το μεγάλο συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 στη πλατεία Συντάγματος, όπως και στη Θεσσαλονίκη στο άγαλμα Βενιζέλου την ίδια ώρα, ενώ σε 100 πόλεις της Ελλάδας – όπως Ηράκλειο, Πάτρα, Χανιά και Λάρισα – έχουν προγραμματιστεί αντίστοιχες συγκεντρώσεις για το μεσημέρι. ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, οργανώσεις και εργατικά σωματεία έχουν καλέσει επίσης σε απεργίες και στάσεις εργασίας, δεμένα είναι και τα πλοία σήμερα, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία έχει κηρύξει 24ωρη απεργία.

Σε ισχύ βρίσκονται τροποποιήσεις στα δρομολόγια των ΜΜΜ, ενώ σταδιακά κατά την πορεία της ημέρας, η αστυνομία θα ανακοινώνει ποιοι δρόμοι κλείνουν και άλλα μέτρα, προς διευκόλυνση των διαδηλωτών.