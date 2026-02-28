Live

LIVEBLOG - Τέμπη, τρία χρόνια μετά - Συλλαλητήρια και εκδηλώσεις μνήμης για την τραγωδία

Περισσότερες από 100 συγκεντρώσεις εντός Ελλάδος και 25 στο εξωτερικό - Πώς κινούνται τα μέσα μεταφοράς

Τέμπη, τρία χρόνια μετά - Συλλαλητήρια και εκδηλώσεις μνήμης για την τραγωδία
Λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη άφησαν συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστηχήματος. Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 (EUROKINISSI)
Χιλιάδες πολίτες συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε πολλές πόλεις του εξωτερικού με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την τραγωδία στα Τέμπη, όπου στις 28/2/2023 δύο τρένα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να χαθούν 57 ζωές.

Στην Αθήνα, το μεγάλο συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 στη πλατεία Συντάγματος, όπως και στη Θεσσαλονίκη στο άγαλμα Βενιζέλου την ίδια ώρα, ενώ σε 100 πόλεις της Ελλάδας – όπως Ηράκλειο, Πάτρα, Χανιά και Λάρισα – έχουν προγραμματιστεί αντίστοιχες συγκεντρώσεις για το μεσημέρι. ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, οργανώσεις και εργατικά σωματεία έχουν καλέσει επίσης σε απεργίες και στάσεις εργασίας, δεμένα είναι και τα πλοία σήμερα, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία έχει κηρύξει 24ωρη απεργία.

Σε ισχύ βρίσκονται τροποποιήσεις στα δρομολόγια των ΜΜΜ, ενώ σταδιακά κατά την πορεία της ημέρας, η αστυνομία θα ανακοινώνει ποιοι δρόμοι κλείνουν και άλλα μέτρα, προς διευκόλυνση των διαδηλωτών.

