Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στην Ιερουσαλήμ, ηχούν οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στην Ιερουσαλήμ την ώρα που το Ιράν έχει ξεκινήσει τα αντίποινα ενώ δέχεται ευρεία επίθεση στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις από Ισραήλ και ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι ήχοι των εκρήξεων προέρχονται από τις αναχαιτίσεις των πυραυλικών επιθέσεων των Ιρανών από το σύστημα εξουδετέρωσης πυραύλων, Iron Dome. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Σειρήνες ηχούν στο Τελ Αβίβ

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ακούγονται στο Τελ Αβίβ, δήλωσε ο ανταποκριτής του Sky News στη Μέση Ανατολή, Άνταμ Πάρσονς. Νωρίτερα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προέτρεψε τους Ισραηλινούς να «ακούν τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου» μετά τις επιθέσεις σήμερα το πρωί.

Υπενθυμίζεται ότι οι πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν κατά στόχων σε αποστάσεις άνω των 2.000 χιλιομέτρων, γεγονός που καθιστά στόχο όλη την επικράτεια του Ισραήλ.

Κεντρικός στόχος του πρώτου κοινού κύματος επιθέσεων στο Ιράν ήταν να χτυπηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ηγέτες, σύμφωνα με τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους ασφαλείας που είναι εξοικειωμένοι με τις επιχειρήσεις.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι, όπως και με τις προηγούμενες επιθέσεις τον Ιούνιο του περασμένου έτους, οι αξιωματικοί έλαβαν υπόψιν ότι θα κατάφερναν να επιτύχουν τουλάχιστον κάποιο βαθμό αιφνιδιασμού.

Υπολόγισαν ότι αν ήθελαν να σκοτώσουν ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, έπρεπε να προσπαθήσουν να τους χτυπήσουν στον πρώτο γύρο επιθέσεων. Στη συνέχεια, είναι πολύ πιθανό να ληφθούν περισσότερες προφυλάξεις για την προστασία της ηγεσίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το κατάφεραν μιας και φέρεται να είναι νεκρός ο αρχηγός του ιρανικού στρατού Αμίρ Χατάμι.