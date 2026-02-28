Η χώρα με την υψηλότερη ποιότητα ζωής για το 2026
Διεθνής έκθεση του 2026 για την ποιότητα ζωής, ανέδειξε την Ολλανδία ως τον κορυφαίο προορισμό στην Ευρώπη, αφήνοντας πίσω παραδοσιακές δυνάμεις.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της βάσης δεδομένων Numbeo, η Ολλανδία ηγείται της ευρωπαϊκής λίστας για το 2026, ούσα η χώρα με την υψηλότερη ποιότητα ζωής. Η επιτυχία της αποδίδεται στο υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, το οποίο ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς και στις εξαιρετικές δημόσιες υποδομές της.
Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν η Δανία και το Λουξεμβούργο, επιβεβαιώνοντας την τάση που θέλει τις χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης να προσφέρουν τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
