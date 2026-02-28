Τσίκας στο Newsbomb: «Ανατροπή του καθεστώτος χωρίς χερσαία επίθεση, δεν υφίσταται»

Ο Θεόδωρος Τσίκας τονίζει στο Newsbomb ότι η δύναμη των ΗΠΑ που έχει συγκεντρωθεί στην περιοχή είναι η μεγαλύτερη από τον πόλεμο κατά του Ιράκ και η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν θα ξεκινήσει εκ των έσω

Μιχάλης Παπαδάκος

Αεροσκάφος EA-18G Growler προσνηώνεται στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, στις 23 Ιανουαρίου 2026. 

Mass Communication Specialist Seaman Daniel Kimmelman/U.S. Navy μέσω AP
Ένας πόλεμος μεγάλης έκτασης και διάρκειας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην επικράτεια του Ιράν, που έχει ως στόχο την ανατροπή του καθεστώτος και την καταστροφή των πυρηνικών και βαλλιστικών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης, σύμφωνα με τον κ. Θεόδωρο Τσίκα.

Ο κ. Τσίκας πολιτικός επιστήμονας-διεθνολόγος κι επικεφαλής του Προγράμματος Θεωρίας και Πρακτικής των Διεθνών Σχέσεων στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, τονίζει στο Newsbomb.gr ότι υπάρχει ξεκάθαρη στόχευση και διακριτοί ρόλοι στην επιχείρηση που αποκαλείται «Βρυχηθμός του λιονταριού» με τους Ισραηλινούς να έχουν αναλάβει να αποδυναμώσουν την άμυνα του Ιράν, έτσι ώστε σε δεύτερη φάση να μπουν οι Αμερικανοί και να ανατρέψουν το καθεστώς Χαμενεΐ.

Πόλεμος μεγάλης έκτασης και διάρκειας - Οι ρόλοι ΗΠΑ, Ισραήλ

Ο κ. Τσίκας κάνει λόγο για έναν «πόλεμο μεγάλης έκτασης και διάρκειας. Φαίνεται ότι το Ισραήλ έχει αναλάβει τον ρόλο να αποδυναμώσει την άμυνα και τα κέντρα επικοινωνιών του καθεστώτος, ενώ οι ΗΠΑ οι οποίες θα ακολουθήσουν», καθώς δεν έχουν δείξει ακόμα τα «δόντια» τους, «θα αναλάβουν την προσπάθεια ανατροπής του καθεστώτος. Άρα ακόμα δεν έχουμε τους Αμερικανούς να έχουν μπει για τα καλά στον πόλεμο».

Η μεγαλύτερη αμερικανική δύναμη από την εισβολή στο Ιράκ

Όπως εξηγεί ο κ. Τσίκας «η δύναμη των Αμερικανών στην ευρύτερη περιοχή, είναι τεράστια. Είναι η μεγαλύτερη που έχουν αναπτύξει οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή από την επίθεση στο Ιράκ κι έκτοτε. Ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται στην περιοχή όχι μόνο για να επιχειρήσει στο εσωτερικό, αλλά και να αντιμετωπίσει τα αντίποινα των Ιρανών που έχουν ξεκινήσει ήδη».

tsikas-1.jpg

Θόδωρος ΤσίκαςΠολιτικός Επιστήμονας - Διεθνολόγος, Επικεφαλής Προγράμματος "Θεωρία και Πρακτική των Διεθνών Σχέσεων" / Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ)

Στόχος τα πυρηνικά και οι βαλλιστικές αποθήκες

«Πρωταρχικός στόχος είναι η να χτυπηθούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και οι αποθήκες των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, κυρίως οι εκτοξευτήρες. Το Ιράν διαθέτει μεγάλου βεληνεκούς πυραύλους που μπορεί να χτυπήσει το Ισραήλ, όσο και τους συμμάχους των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή, ωστόσο, διαθέτει λίγους εκτοξευτήρες.

Την προηγούμενη φορά το Ισραήλ είχε πλήξει τους εκτοξευτήρες και δεν κατάφερε να καταστρέψει όσους ήθελε. Το ίδιο επιχειρεί να κάνει και τώρα».

Ανατροπή χωρίς χερσαία επίθεση, δεν γίνεται...

Στόχος των Αμερικανών είναι η ανατροπή του καθεστώτος Χαμενεΐ έπειτα από 36 και πλέον χρόνια που βρίσκεται στην ηγεσία της χώρας ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν. «Για να γίνει αυτή η ανατροπή του καθεστώτος όμως, δεν γίνεται χωρίς να αναλάβουν δράση δυνάμεις από ξηράς. Τον τελευταίο καιρό έχουμε εκκλήσεις από Τραμπ και Νετανιάχου για να συνεχίσει ο λαός του Ιράν να εξεγείρεται κατά του καθεστώτος».

Πιθανή η εμπλοκή Μοσάντ, CIA κι ένοπλων αντιπολιτευόμενων

Σύμφωνα με τον κ. Τσίκα, οι επιχειρήσεις εντός του Ιράν είναι πολύ πιθανόν να είναι συνεπικουρούμενες από «την ισραηλινή Μοσάντ, την αμερικανική CIA που έχουν πράκτορες στο πεδίο, καθώς κι από ένοπλες ομάδες της αντιπολίτευσης στο εσωτερικό του Ιράν. Υπάρχουν διάφορες τέτοιες και σε εθνικές μειονότητες, όπως οι Κούρδοι, οι Αζέροι, ο Βαλούχοι κι άλλοι.

Τα αντίποινα του Ιράν και των συμμάχων

Ήδη υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις σε Άμπου Ντάμπι και Μπαχρέιν με το Ιράν και τους συμμάχους του, να επιχειρούν να απαντήσουν στα ισραηλινά κι αμερικανικά χτυπήματα. «Θα πρέπει να δούμε αν αυτά τα πρώτα χτυπήματα στο Άμπου Ντάμπι είναι από τους Χούτι της Υμένης, ή από την Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία είναι μεν αποδυναμωμένη, αλλά παραμένει ισχυρή και μπορεί να πλήξει από τον Λίβανο και το δυτικό Ισραήλ. Κυρίως όμως, οι Χούτι της Υεμένης είναι αυτοί που έχουν μεγάλη δύναμη στην περιοχή. Αυτό θα οδηγήσει σε νέα δεδομένα και κυρίως στο πώς θα απαντήσουν στα αντίποινα πρωτίστως οι Αμερικανοί και δευτερευόντως οι σύμμαχοι», καταλήγει ο κ. Τσίκας.

