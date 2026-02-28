Ιράν: Θα κάνουμε τους επιτιθέμενους να μετανιώσουν - Η αντίδρασή μας θα είναι αποφασιστική

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί σε συνάντηση με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι και τον Αιγύπτιο ομόλογό του στο Κάιρο, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Το Ιράν στην πρώτη επίσημη αντίδραση του μετά τα χτυπήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι «πλήρως προετοιμασμένες» να κάνουν τους «επιτιθέμενους να μετανιώσουν για τις πράξεις τους».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν τόνισε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σήμερα το πρωί είχαν ως στόχο την «εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αμυντικών υποδομών και μη στρατιωτικών τοποθεσιών σε διάφορες πόλεις σε όλη τη χώρα».

«Η ανανεωμένη στρατιωτική επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον του Ιράν αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θεωρεί αυτή την επιθετικότητα σαφή παραβίαση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και τονίζει ότι διατηρεί το νόμιμο δικαίωμά της να ανταποκριθεί αποφασιστικά», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν.

Και συνέχισε: «Ο ιρανικός λαός έχει πάντα επιδείξει υπομονή και αυτοσυγκράτηση για να αποτρέψει την κλιμάκωση και να διατηρήσει την περιφερειακή σταθερότητα». Πρόσθεσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι «πλήρως προετοιμασμένες να υπερασπιστούν τη χώρα και θα κάνουν τους επιτιθέμενους να μετανιώσουν για τις πράξεις τους».

Επιπλέον το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ ήταν «σαφές παράδειγμα ένοπλης επιθετικότητας» και επικαλέστηκε το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το δικαίωμα του Ιράν στην αυτοάμυνα.

«Η ιστορία δείχνει ότι οι Ιρανοί δεν έχουν υποκύψει ποτέ στην επιθετικότητα. Και αυτή τη φορά, η αντίδραση του Ιράν θα είναι αποφασιστική και οι επιτιθέμενοι θα μετανιώσουν για τις εχθρικές τους ενέργειες», πρόσθεσε.