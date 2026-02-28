Το τεράστιο πρόβλημα του Παναθηναϊκού που έλυσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Το πλάνο και η τεράστια επένδυση στο Telekom Center Athens, η λύση στο πρόβλημα εγκαταστάσεων που ταλανίζει τον σύλλογο εδώ και δεκαετίες – Την ίδια ώρα από το ποδόσφαιρο μέχρι το βόλεϊ γυναικών ψάχνονται για τις ευρωπαϊκές τους έδρες.

Το τεράστιο πρόβλημα του Παναθηναϊκού που έλυσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Παναθηναϊκός ως σύλλογος, είναι απ’ τους μεγαλύτερους της χώρας. Έχοντας τεράστιο αριθμό πιστών υποστηρικτών. Παρ’ όλα αυτά εδώ και δεκαετίες έχει ένα μεγάλο πρόβλημα που διαρκώς βρίσκει μπροστά του: Το γηπεδικό. Το οποίο «αγγίζει» όλο το κλαμπ και όχι μεμονωμένα τμήματα.

Προσπάθειες για να λυθούν ζητήματα έχουν γίνει, όμως στο τέλος πάντα κάπου «σκάλωνε» η προσπάθεια. Γεγονός που μεγαλώνει το επίτευγμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και προσωπικά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Καθώς έγινε ο πρώτος που δίνει λύση μακροπρόθεσμη και αντάξια του μεγέθους του συλλόγου, σε γηπεδικό ζήτημα.

Θέτοντας σε εφαρμογή το πλάνο για τη συμφωνία με την κυβέρνηση αναφορικά με το κλειστό του ΟΑΚΑ, μπήκαν οι βάσεις. Παρά τα πολλά εμπόδια που υψώθηκαν, δεν τα παράτησε ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων», φτάνοντας τελικά στην προ τριετίας υπογραφή της συμφωνίας. Με την παραχώρηση του κλειστού για 49 χρόνια, η οποία συμφέρει και το κράτος.

Αυτόματα άρχισε η μεγάλη επένδυση, η οποία αγγίζει τα 25.000.000 ευρώ. Τόσο για τη δομή της εγκατάστασης, όσο και για τον εκσυγχρονισμό και τον καλλωπισμό της. Με το Telekom Center Athens να είναι πλέον – κατά γενική ομολογία – η ομορφότερη αρένα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η οποία προσφέρει υπηρεσίες στο φίλαθλο, τις οποίες δεν συναντά κανείς πουθενά στην Ελλάδα, σε κανένα άλλο σπορ.

Και όλα αυτά με προσωπική επένδυση, καθώς το κράτος δεν συνεισέφερε ούτε ευρώ. Σε αντίθεση με αυτό που πάει να γίνει τώρα με το ΣΕΦ και την… κρατική επιχορήγηση των 25 εκατ. ευρώ, παρότι η εγκατάσταση έχει συμφωνηθεί να περάσει στην ΚΑΕ Ολυμπιακός εδώ και μήνες.

Την ίδια ώρα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός περιμένει να ετοιμαστεί ο Βοτανικός που είναι ένα μεγαλόπνοο σχέδιο. Έχοντας όμως και τρέχουσες ανάγκες, ειδικά στην Ευρώπη. Για τον αγώνα των «16» του Europa League οι επιλογές είναι ή ΟΑΚΑ με μισή χωρητικότητα λόγω έργων, ή η Λεωφόρος που σαφώς δεν καλύπτει πλέον τις «πράσινες» ανάγκες.

Όσο για τον Α.Ο., το βόλεϊ γυναικών έχει προκριθεί στον τελικό του Challenge Cup και ψάχνει λύση για να δώσει τον εντός έδρας αγώνα, απ’ τη στιγμή που το Μετς δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις. Το μπάσκετ γυναικών έδωσε δύο ευρωπαϊκούς αγώνες στο Telekom Center Athens μετά από παραχώρηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Το γηπεδικό είναι ζήτημα που ταλαιπωρεί το σύλλογο του «τριφυλλιού» εδώ και δεκαετίες. Περιμένουν οι πάντες τη λύση μέσω της ολοκλήρωσης των εργασιών στον Βοτανικό, το λιγότερο σε 14-15 μήνες από τώρα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με προσωπική πρωτοβουλία και επένδυση, έλυσε το ζήτημα αναφορικά με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Αναγκάζοντας μάλιστα και τις υπόλοιπες ΚΑΕ να ακολουθήσουν.

