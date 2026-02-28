«Στα κάγκελα» ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για την επιβολή της Mercosur παρά το αρχικό πάγωμα

Την έντονη αντίδραση των κομμάτων της Αριστεράς προκάλεσε η απόφαση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να εφαρμόσει προσωρινά τη αμφιλεγόμενη εμπορική συμφωνία με τις χώρες της MERCOSUR, αψηφώντας τη δικαστική επανεξέταση που ξεκίνησαν οι ευρωβουλευτές και η οποία είχε σταματήσει τη διαδικασία επικύρωσης.

Η διαδικασία, λόγω του «παγώματος» που επέβαλε το ευρωκοινοβούλιο παραπέμποντας τη συμφωνία στο ευρωπαϊκό δικαστήριο προκειμένου να κριθεί η νομιμότητά της, θα καθυστερούσε για περίπου 2 με 3 χρόνια, σύμφωνα με εκτιμήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Ωστόσο, όπως δήλωσε η κ. φον ντερ Λάιεν «η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για να εξασφαλίσει μια ομαλή και διαφανή διαδικασία», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές συμφωνίες του πρώτου μισού αυτού του αιώνα».

Η απόφασή της αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, με τα δύο κόμματα να ασκούν σφοδρή κριτική, από διαφορετική φυσικά πολιτική και ιδεολογική αφετηρία το καθένα.

ΣΥΡΙΖΑ: Προσβλητική για τους λαούς η απόφαση εφαρμογής

Σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η συγκεκριμένη απόφαση για την εφαρμογή της Mercosur «υπονομεύει τη Δημοκρατία στην Ευρώπη και τα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών».

«Η προσβλητική για τους λαούς της Ευρώπης απόφαση της κας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να θέσει σε προσωρινή εφαρμογή τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur, παρά την ξεκάθαρη αντίθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνιστά ακραία παραβίαση των δημοκρατικών θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ομοϊδεάτης και συνοδοιπόρος του κ. Μητσοτάκη, πρόεδρος της Επιτροπής, επέλεξε να παρακάμψει τα εκλεγμένα όργανα που αντιπροσωπεύουν τους ευρωπαίους πολίτες και να αγνοήσει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια που συγκροτούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η φον ντερ Λάιεν «επέλεξε την συνειδητή υποβάθμιση των θεσμών για να υπηρετήσει συμφέροντα και την προσωπική της πολιτική ατζέντα , επιδεικνύοντας αυτοκρατορικό αυταρχισμό και παραβιάζοντας κάθε λειτουργία συλλογικού ευρωπαϊκού θεσμού.

«Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν. Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες στην Ελλάδα, όπως απαιτούν και οι ίδιοι», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας πρώτα απαριθμήσει τις αρνητικές συνέπειες της συμφωνίας το τονίοζντας ότι «οποιαδήποτε ενέργεια, που υποβαθμίζει τη συλλογική λήψη αποφάσεων, πλήττει ανεπανόρθωτα την ίδια την αξιοπιστία της ΕΕ».

Καλεί μάλιστα τους πολίτες της Ευρώπης να «αντιδράσουν άμεσα και δυναμικά για να υπερασπιστούν τη δημοκρατία και τους θεσμούς, αλλά και τον πρωτογενή τομέα, πριν οι προσωρινές εφαρμογές μετατραπούν σε μόνιμη πρακτική αυταρχισμού».



ΚΚΕ: Καμία έκπληξη η «πρεμούρα» της ΕΕ για άμεση εφαρμογή της συμφωνίας

Από την πλευρά της η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι η κ. φον ντερ Λάιεν «επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, περιφρονώντας τη μαζική καταδίκη της συμφωνίας από τους βιοπαλαιστές αγρότες από άκρη σε άκρη σε όλη την Ευρώπη».

«Δεν προξενεί καμία έκπληξη η «πρεμούρα» των οργάνων της ΕΕ να εφαρμόσουν άρον-άρον τη συμφωνία, αφού προηγούμενα είχαν φροντίσει με διάφορες μεθοδεύσεις να παρακάμψουν τα εθνικά κοινοβούλια και την απαίτηση ομοφωνίας και κυρίως τις μεγάλες κινητοποιήσεις των αγροτοπαραγωγών σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα. Υπέρτατη επιδίωξη της ΕΕ είναι η προώθηση των συμφερόντων των ευρωπαϊκών ομίλων τους οποίους υπηρετεί. Οι μεγάλοι κερδισμένοι της Συμφωνίας θα είναι τα μονοπώλια της ΕΕ (αυτοκινητοβιομηχανία, μηχανήματα, χημικά, Έλληνες εφοπλιστές, ξενοδοχειακό κεφάλαιο κλπ.) που εξασφαλίζουν νέες αγορές για τα προϊόντα τους. Οι αντιρρήσεις χωρών, όπως η Γαλλία, αφορούν αποκλειστικά τα συμφέροντα των δικών τους επιχειρηματικών ομίλων και όχι την προστασία των αγροτών», τονίζει το ΚΚΕ.

Προβλέπει μάλιστα ότι το «τίμημα θα είναι οδυνηρό για τους Ευρωπαίους αγροτοκτηνοτρόφους, ανάμεσά τους και τους Έλληνες, που θα αντιμετωπίσουν κύμα αθρόων εισαγωγών φθηνών προϊόντων από τη Λατινική Αμερική, όπου παράγονται με πάμφθηνα εργατικά χέρια, χαμηλότερο κόστος παραγωγής, χρήση φυτοφαρμάκων και ορμονών που απαγορεύονται στην ΕΕ. Η συμφωνία απειλεί το δικαίωμα του λαού για πρόσβαση σε φτηνά και ποιοτικά τρόφιμα, αφού υπονομεύει την εγχώρια παραγωγή και κατακλύζει την αγορά με προϊόντα αμφίβολης ποιότητας, παραγόμενα με χρήση επικίνδυνων ουσιών».

Παράλληλα επιρρίπτει βαρύτατες ευθύνες στη ΝΔ για την προώθηση της συμφωνίας, ασκεί όμως πολύ πιο εκτενή κριτική σε προηγούμενες κυβερνήσεις, κυρίως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. «Η υποκριτική στάση των άλλων αστικών κομμάτων που από τη μια καταδικάζουν τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur και από την άλλη στηρίζουν και ψηφίζουν την ΚΑΠ που είναι το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσεται και την συμπληρώνει, δεν πρέπει να παραπλανήσει τους βιοπαλαιστές αγρότες και τους εργαζόμενους. Συνιστά πρόκληση, κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, να εμφανίζονται σήμερα ως πολέμιοι της συμφωνίας, ενώ το 2019, ως κυβέρνηση, πανηγύριζαν γι’ αυτή με τον ισχυρισμό ότι δήθεν διασφαλίζει τα προϊόντα ΠΟΠ, δηλαδή με τους ίδιους έωλους ισχυρισμούς που χρησιμοποιεί σήμερα και η κυβέρνηση της ΝΔ», υπογραμμίζουν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ.

«Η αντίθεση στη συμφωνία και η αντιπαράθεση με την ΕΕ και την κυβέρνηση θα κριθεί στον δρόμο του αγώνα. Η συνέχιση της πάλης αποτελεί τη μόνη διέξοδο για την επιβίωση των βιοπαλαιστών αγροτών, πατώντας στην παρακαταθήκη του μεγάλου αγώνα των μπλόκων, απαιτώντας αταλάντευτα την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους. Χτίζοντας τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία με τους εργαζόμενους, ενάντια στην ΕΕ και την αντιλαϊκή στρατηγική της, την ΚΑΠ και τις συμφωνίες της, τα μονοπώλια και την εξουσία τους», καταλήγει το ΚΚΕ.

