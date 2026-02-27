«Αντάρτικο» φον ντερ Λάιεν για την συμφωνία Mercosur: Θα εφαρμοστεί μερικώς παρά το «πάγωμα»

H Mercosur θα δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου που θα καλύπτει περισσότερα από 700 εκατομμύρια άτομα μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής

Μάνος Χατζηγιάννης

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αποφάσισε σήμερα να εφαρμόσει προσωρινά τη αμφιλεγόμενη εμπορική συμφωνία με τον Mercosur, αψηφώντας τη δικαστική επανεξέταση που ξεκίνησαν οι ευρωβουλευτές και η οποία είχε σταματήσει τη διαδικασία επικύρωσης.

«Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για να εξασφαλίσει μια ομαλή και διαφανή διαδικασία», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές συμφωνίες του πρώτου μισού αυτού του αιώνα».

Η συμφωνία έχει διχάσει τα κράτη μέλη για χρόνια. Ενώ η Γερμανία έχει υποστηρίξει τη συμφωνία ως μέσο ενίσχυσης της πρόσβασης στις παγκόσμιες αγορές, η Γαλλία έχει ηγηθεί της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι θα εκθέσει τους αγρότες της ΕΕ σε αθέμιτο ανταγωνισμό από τις εισαγωγές του Mercosur.

Μετά από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν 25 χρόνια, η Mercosur θα δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου που θα καλύπτει περισσότερα από 700 εκατομμύρια άτομα μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων της Βραζιλίας, της Αργεντινής, της Παραγουάης και της Ουρουγουάης.

Η κυρία φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η συμφωνία θα δώσει στις ευρωπαϊκές εταιρείες πρόσβαση στην αγορά της Λατινικής Αμερικής σε βαθμό που «μόνο στα όνειρά τους μπορούσαν να φανταστούν» στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας το εξαγωγικό της δυναμικό.

Ωστόσο, οι αντίπαλοι εξασφάλισαν πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παραπέμψουν τη συμφωνία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιανουάριο, παγώνοντας ουσιαστικά την επικύρωσή της.

Παρ' όλα αυτά, η Επιτροπή διατήρησε τη νομική δυνατότητα να εφαρμόσει προσωρινά τη συμφωνία μόλις μία ή περισσότερες χώρες του Mercosur ολοκληρώσουν τη δική τους διαδικασία επικύρωσης. Η Αργεντινή και η Ουρουγουάη το έχουν ήδη πράξει, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ.

