Λέρος: Ο ανήλικος σκότωσε τον πατέρα του πετώντας του ένα κυλινδροπίστονο στο κεφάλι

Στο συνεργείο του 50χρονου από τη Λέρο εκτυλίχθηκε η οικογενειακή τραγωδία, εκεί όπου ο ανήλικος γιος του, τον σκότωσε πετώντας του ένα κυλινδροπίστονο στο κεφάλι.

Όπως προκύπτει από την προανάκριση, ο 50χρονος άρχισε να πετά διάφορα εργαλεία από το συνεργείο στον γιο του, με τον οποίο είχε διένεξη για μία ακόμα φορά. Ο μικρός, του πετούσε πίσω ό,τι του έριχνε ο πατέρας του. Για κακή του τύχη, το κυλινδροπίστονο, τον πέτυχε στο κεφάλι κι ο τραυματισμός αυτός, αποδείχθηκε θανάσιμος.

Το κυλινδροπίστονο, είναι αρκετά βαρύ καθώς ζυγίζει από μισό έως περίπου 2 κιλά, οπότε γίνεται εύκολα κατανοητό ότι αν πεταχτεί με δύναμη μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θανάσιμο τραύμα.

Ο 50χρονος κατέληξε πριν φτάσει στο νοσοκομείο. Εκεί απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατος. Πατέρας και γιός είχαν πολλές εντάσεις μεταξύ τους, ενώ το 2022 είχαν ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, όπου και πάλι ο πατέρας είχε πετάξει αντικείμενα στο γιο του και είχε συλληφθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία δεν ενημερώθηκε από καταγγελία, ούτε από το νοσοκομείο για το συμβάν και αξιοποίησε δικές της πηγές για να φτάσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη χθες (Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026) στη Λέρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λέρου, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Καλυμνίων, ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία. Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, ο ανήλικος, μετά από διαπληκτισμό με συγγενικό του πρόσωπο, ηλικίας 50 ετών, ενώ βρίσκονταν στον χώρο εργασίας του τελευταίου, φέρεται να έριψε αντικείμενο, το οποίο τραυμάτισε τον 50χρονο στο κεφάλι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

