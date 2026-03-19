Ισραήλ: Χτυπήθηκε το διυλιστήριο της Χάιφα από τους Ιρανούς

Η ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι το διυλιστήριο πετρελαίου της Χάιφα αποτέλεσε στόχο ως αντίποινα για την επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου του South Pars.

Iranian state television says the Haifa oil refinery was targeted in retaliation for the strike on the South Pars gas field. pic.twitter.com/ler3GFy6HI — Open Source Intel (@Osint613) March 19, 2026

Από πλευράς τους οι Ισραηλινοί ισχυρίζονται ότι οι Ιρανοί πέτυχαν απευθείας χτύπημα στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου αλλά ότι ήταν συντρίμια από κατάρριψη πυραύλου που έπεσαν πάνω τους.

Israeli officials: This was not a direct impact on the oil refinery in Haifa, but debris from an interception — Open Source Intel (@Osint613) March 19, 2026

Ο δε αρμόδιος υπουργός διαβεβαίωσε ότι οι ζημιές είναι περιορισμένες.

