Ισραήλ: Χτυπήθηκε το διυλιστήριο της Χάιφα από τους Ιρανούς
Ο αρμόδιος υπουργός του Ισραήλ ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν σημαντικές ζημιές
Η ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι το διυλιστήριο πετρελαίου της Χάιφα αποτέλεσε στόχο ως αντίποινα για την επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου του South Pars.
Από πλευράς τους οι Ισραηλινοί ισχυρίζονται ότι οι Ιρανοί πέτυχαν απευθείας χτύπημα στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου αλλά ότι ήταν συντρίμια από κατάρριψη πυραύλου που έπεσαν πάνω τους.
Ο δε αρμόδιος υπουργός διαβεβαίωσε ότι οι ζημιές είναι περιορισμένες.
