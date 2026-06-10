Τρόμος στο κέντρο της Αθήνας: Ελεύθερος ξανά ο Σουδανός που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού

Snapshot Ο Σουδανός που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού στο κέντρο της Αθήνας αφέθηκε ελεύθερος παρά τις σοβαρές κατηγορίες του.

Στις 2 Ιουνίου προσπάθησε να βιάσει ιδιοκτήτρια καταστήματος και στη συνέχεια εισέβαλε σε πολυκλινική με μαχαίρι.

Έχει ιστορικό από το 2021 με δύο απόπειρες βιασμού, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και ληστεία.

Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση προσέγγισης της γυναίκας και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα, χωρίς προφυλάκιση.

Παρότι βρίσκεται παράνομα στη χώρα, δεν μπορεί να απελαθεί λόγω εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων που απαιτούν την παρουσία του στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον οργή προκαλεί η υπόθεση του Σουδανού που προσπάθησε να βιάσει γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας , συνελήφθη μετά από ανθρωποκυνηγητό και λίγες μέρες μετά αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, o αλλοδαπός στις 2 Ιουνίου εγκλώβισε ιδιοκτήτρια επιχείρησης μέσα στο μαγαζί της στην οδό Μενάνδρου και προσπάθησε να τη βιάσει. Στη συνέχεια, με μαχαίρι εισέβαλλε σε πολυκλινική. Μετά από ανθρωποκυνηγητό συνελήφθη. Η γυναίκα προσπαθούσε να συνέλθει. Μέχρι πριν από λίγες ώρες που ο φόβος επέστρεψε. Είδε τον δράστη μπροστά της, να κυκλοφορεί ελεύθερος.

Η γυναίκα πανικοβλήθηκε και έτρεξε σε γειτονικά καταστήματα. Ο άνδρας δεν την πλησίασε, ωστόσο βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής απο το μαγαζί της.

Πάντως για τη δικαιοσύνη φαίνεται πως δεν είναι και τόσο επικίνδυνος αν και απο το 2021 έχει: Δυο απόπειρες βιασμού, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ληστεία.

Αντί να προφυλακιστεί, του επέβαλλαν ξανά περιοριστικούς όρους:

-Να μην πλησιάζει τη γυναίκα

-Να δίνει το παρών στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του

-Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

Παρότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκεται παράνομα στη χώρα, οι αρμόδιες αρχές δεν μπορούν να προχωρήσουν άμεσα σε διοικητική απέλαση.

Ο λόγος είναι ότι οι ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις και οι ποινικές εκκρεμότητες που αντιμετωπίζει απαιτούν την παρουσία του στην Ελλάδα μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

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