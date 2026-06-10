Τρόμος στο κέντρο της Αθήνας: Ελεύθερος ξανά ο Σουδανός που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού
Την Τρίτη επιτέθηκε σε γυναίκα, την Κυριακή τον είδε ξανά μπροστά της
Snapshot
- Ο Σουδανός που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού στο κέντρο της Αθήνας αφέθηκε ελεύθερος παρά τις σοβαρές κατηγορίες του.
- Στις 2 Ιουνίου προσπάθησε να βιάσει ιδιοκτήτρια καταστήματος και στη συνέχεια εισέβαλε σε πολυκλινική με μαχαίρι.
- Έχει ιστορικό από το 2021 με δύο απόπειρες βιασμού, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και ληστεία.
- Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση προσέγγισης της γυναίκας και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα, χωρίς προφυλάκιση.
- Παρότι βρίσκεται παράνομα στη χώρα, δεν μπορεί να απελαθεί λόγω εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων που απαιτούν την παρουσία του στην Ελλάδα.
Τουλάχιστον οργή προκαλεί η υπόθεση του Σουδανού που προσπάθησε να βιάσει γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας , συνελήφθη μετά από ανθρωποκυνηγητό και λίγες μέρες μετά αφέθηκε ελεύθερος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, o αλλοδαπός στις 2 Ιουνίου εγκλώβισε ιδιοκτήτρια επιχείρησης μέσα στο μαγαζί της στην οδό Μενάνδρου και προσπάθησε να τη βιάσει. Στη συνέχεια, με μαχαίρι εισέβαλλε σε πολυκλινική. Μετά από ανθρωποκυνηγητό συνελήφθη. Η γυναίκα προσπαθούσε να συνέλθει. Μέχρι πριν από λίγες ώρες που ο φόβος επέστρεψε. Είδε τον δράστη μπροστά της, να κυκλοφορεί ελεύθερος.
Η γυναίκα πανικοβλήθηκε και έτρεξε σε γειτονικά καταστήματα. Ο άνδρας δεν την πλησίασε, ωστόσο βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής απο το μαγαζί της.
Πάντως για τη δικαιοσύνη φαίνεται πως δεν είναι και τόσο επικίνδυνος αν και απο το 2021 έχει: Δυο απόπειρες βιασμού, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ληστεία.
Αντί να προφυλακιστεί, του επέβαλλαν ξανά περιοριστικούς όρους:
-Να μην πλησιάζει τη γυναίκα
-Να δίνει το παρών στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του
-Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα
Παρότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκεται παράνομα στη χώρα, οι αρμόδιες αρχές δεν μπορούν να προχωρήσουν άμεσα σε διοικητική απέλαση.
Ο λόγος είναι ότι οι ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις και οι ποινικές εκκρεμότητες που αντιμετωπίζει απαιτούν την παρουσία του στην Ελλάδα μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.