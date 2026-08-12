Νέος τουρκικός παροξυσμός: «Η Ελλάδα εγκατέστησε στρατό στη Ρω, 2χλμ από την Αττάλεια»

Ο τουρκικός Τύπος μεταφράζει ως «στρατιωτικοποίηση» της Ρω και του Καστελλόριζου τις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις υποδομής των στρατιωτών που ήδη υπάρχουν εκεί, σε μια προσπάθεια να κατηγορήσει ξανά τη χώρα μας με το γνωστό αφήγημα.

Με τον πηχυαίο τίτλο «Οι Έλληνες εγκατέστησαν στρατό σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από την Αττάλεια», η εφημερίδα Sözcü αναφέραται στην τελετή του ΓΕΕΘΑ της 8ης Αυγούστου, που αφορούσε την παράδοση δύο νέων οικημάτων, τα οποία κατασκευάστηκαν με δωρεά της οικογένειας Κωνσταντίνου και Σοφίας Τσουβελεκάκη, για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού που ήδη υπηρετεί στη νησίδα.

Σημειώνεται ότι στις 8 Αυγούστου 2026, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης παρέστη στην τελετή εγκαινίων και παράδοσης των ξενώνων, οι οποίοι συγκεκριμένα θεμελιώθηκαν πριν εναν χρονο, παρέχουν αναβαθμισμένες συνθήκες διαμονής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας του στρατιωτικού προσωπικού που υπηρετεί στη νήσο.

Στο τουρκικό δημοσίευμα, μέχρι και η γεωγραφική βάση του τίτλου είναι ανακριβής. Η απόσταση των περίπου 1.800 μέτρων αφορά το Καστελλόριζο από το Κας και όχι τη Ρω. Η Ρω βρίσκεται δυτικά του Καστελλόριζου και απέχει περίπου 5,6 χιλιόμετρα από τις πλησιέστερες τουρκικές ακτές, δηλαδή περίπου τρία ναυτικά μίλια.

Η ίδια η διατύπωση στο τουρκικό κείμενο αναφέρει το Καστελλόριζο, το οποίο αποκαλεί «Kızılhisarlı» ή «Meis», και στη συνέχεια τις κοντινές βραχονησίδες της Ρω. Η απόσταση που αφορά το Καστελλόριζο μεταφέρεται στον τίτλο στη Ρω, ώστε να δημιουργηθεί η εικόνα εγκατάστασης ελληνικού στρατού σχεδόν πάνω στις τουρκικές ακτές. Παράλληλα, η Sözcü χρησιμοποιεί το όνομα της Αττάλειας, παρότι η Ρω βρίσκεται απέναντι από την περιοχή του Κας. Το Κας ανήκει διοικητικά στην επαρχία της Αττάλειας, απέχει όμως περίπου 168 χιλιόμετρα από την πόλη.

Η Sözcü υποστηρίζει χαρακτηριστικά ότι η Αθήνα «άνοιξε τις βραχονησίδες της Καράαντα στην οικοδόμηση και εγκατέστησε στρατό». Αναφέρει ακόμη ότι η Ελλάδα άρχισε να τοποθετεί στρατιωτικές μονάδες στις βραχονησίδες της Μεσογείου!

Η τουρκική εφημερίδα ισχυρίζεται ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης, στη Ρω δεν επιτρέπεται «να καρφωθεί ούτε καρφί». Με αυτή τη διατύπωση παρουσιάζει τα νέα καταλύματα ως παραβίαση του καθεστώτος της περιοχής.

Το δημοσίευμα τέλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημητρίου Χούπη, στην τελετή των εγκαινίων. Αναφέρεται επίσης στη συμμετοχή του αρχηγού του Πολεμικού Ναυτικού, άλλων ανώτατων αξιωματικών, πολιτικών εκπροσώπων και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η τελετή εγκαινίων των νέων ξενώνων στη Ρω

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ:

«Το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης παρέστη στην τελετή εγκαινίων και παράδοσης δύο νέων ξενώνων στη νήσο Ρω, οι οποίοι ανεγέρθηκαν κατόπιν δωρεάς της οικογένειας Κωνσταντίνου και Σοφίας Τσουβελεκάκη.

Οι νέοι ξενώνες, οι οποίοι θεμελιώθηκαν πριν εναν χρονο, παρέχουν αναβαθμισμένες συνθήκες διαμονής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας του στρατιωτικού προσωπικού που υπηρετεί στη νήσο.

Στην τελετή παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιος Οικονόμου, ως εκπρόσωπος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο Υπουργός Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο Κοσμήτορας της Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτής Δωδεκανήσων κ. Βασίλης Υψηλάντης, ο Δήμαρχος Μεγίστης - Καστελλόριζου, κ. Νικόλαος Ασβέστης, η Α.Ε. ο Πρέσβης της Βραζιλίας στην Ελλάδα κ. Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτης Μάγγος, ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους, τέως Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Στρατηγός ε.α. Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ) Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, ο Διοικητής της 95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (95 ΑΔΤΕ) Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και συγγενείς και φίλοι των δωρητών.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς την οικογένεια Τσουβελεκάκη για τη γενναιόδωρη προσφορά της, επισημαίνοντας ότι αποτελεί έμπρακτη έκφραση φιλοπατρίας και στήριξης προς το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ιδιαίτερα προς όσους υπηρετούν στις ακριτικές περιοχές της Πατρίδας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη ιστορική και συμβολική σημασία της νήσου Ρω, άρρηκτα συνδεδεμένης με τη μορφή της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της εμβληματικής «Κυράς της Ρω», η μνήμη και η παρακαταθήκη της οποίας παραμένουν ζωντανές.

Από την πλευρά των δωρητών, τονίστηκε ότι η δωρεά αποτελεί έμπρακτη στήριξη προς το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, που υπηρετούν με αυταπάρνηση και αίσθηση καθήκοντος, καθώς και η ιδιαίτερη συμβολική σημασία της Ρω και του συμπλέγματος της Μεγίστης ως τόπων ιστορικής συνέχειας και εθνικής κυριαρχίας».

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