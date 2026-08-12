Τι θα κερδίσετε αν βάλετε αλάτι στον καφέ σας

Μια πρέζα αλάτι μπορεί να κάνει τον καφέ πιο νόστιμο, αλλά πρέπει να το δοκιμάσετε;

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Τι θα κερδίσετε αν βάλετε αλάτι στον καφέ σας
ΕΥ ΖΗΝ
4'
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Η προσθήκη αλατιού στον καφέ ακούγεται περίεργη, αλλά η ιδέα κρύβει πίσω της πραγματική επιστήμη των αισθήσεων. Μια πολύ μικρή ποσότητα αλατιού μπορεί να καταστείλει την πικράδα, επιτρέποντας σε ορισμένες από τις πιο γλυκές γεύσεις του καφέ να ξεχωρίσουν.

Αυτό δεν κάνει τον αλατισμένο καφέ αυτομάτως πιο υγιεινό. Το αλάτι προσθέτει (χλωριούχο) νάτριο, αλλά δεν αφαιρεί καφεΐνη ή οξέα και μπορεί να γίνει αντιπαραγωγικό εάν καταναλώνετε ήδη υπερβολικό νάτριο. Το όφελος αφορά κυρίως τη γεύση και, ενδεχομένως, τη χρήση λιγότερης ζάχαρης ή κρέμας.

Γιατί το αλάτι κάνει τον καφέ λιγότερο πικρό;

Ο καφές περιέχει φυσικά πικρές ενώσεις και η πικράδα μπορεί να γίνει πιο έντονη με αυξημένο καβούρδισμα (πιο σκούρο χαρμάνι καφέ) ή υπερβολική εκχύλιση. Το νάτριο μπορεί να μειώσει την ένταση ορισμένων πικρών ενώσεων.

Πειράματα σε ανθρώπους έχουν δείξει ότι τα άλατα νατρίου καταστέλλουν την πικράδα από διάφορες ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της καφεΐνης. Πρόσφατη έρευνα υποδηλώνει, ότι το νάτριο μπορεί να μειώσει τη σηματοδότηση από ορισμένους υποδοχείς πικρής γεύσης, αν και το αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο για κάθε πικρή ένωση.

Έτσι, μια μικρή πρέζα αλάτι μπορεί να προκαλέσει πιο απαλή γεύση σε ένα πικρό φλιτζάνι χωρίς να αφαιρέσει στην πραγματικότητα τις ενώσεις που ευθύνονται για την πικράδα.

Αλλάζει το αλάτι την οξύτητα ή την καφεΐνη του καφέ;

Καμία ποσότητα αλατιού δεν μετατρέπει τον καφέ σε ένα ποτό χαμηλής οξύτητας. Μπορεί να κάνει την ένταση του καφέ να φαίνεται λιγότερο αισθητή, αλλά αυτό είναι κυρίως μια αλλαγή στην αντίληψη της γεύσης και όχι χημική εξουδετέρωση των οξέων του καφέ.

Το αλάτι επίσης δεν μειώνει την καφεΐνη. Ένας αλατισμένος εσπρέσο ή καφές φίλτρου περιέχει ουσιαστικά την ίδια καφεΐνη που θα περιείχε χωρίς αλάτι.

Εάν ο καφές επιδεινώνει την παλινδρόμηση, το αίσθημα παλμών, το άγχος ή τον ύπνο, το αλάτι δεν αντιμετωπίζει αυτό το υποκείμενο πρόβλημα.

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Μπορεί η προσθήκη αλατιού να κάνει τον καφέ πιο υγιεινό;

Πιθανώς, αλλά μόνο έμμεσα. Εάν μια πρέζα αλάτι κάνει τον μαύρο καφέ αρκετά ευχάριστο, ώστε να χρησιμοποιήσετε λιγότερη ζάχαρη, σιρόπια ή κρέμα γάλακτος, το ποτό μπορεί να περιέχει λιγότερες θερμίδες και λιγότερη πρόσθετη ζάχαρη.

Το καθαυτό αλάτι δεν ενισχύει τις πολυφαινόλες του καφέ ούτε δημιουργεί ένα νέο όφελος για την υγεία. Τα άτομα που ήδη απολαμβάνουν τον άγλυκο καφέ δεν έχουν κανέναν λόγο υγείας να το προσθέσουν.

Πόσο αλάτι είναι υπερβολικό;

Αρκεί μόλις 1/16 κουταλάκι του γλυκού ανά φλιτζάνι, το οποίο παρέχει περίπου 150 mg νατρίου. Τρία φλιτζάνια παρασκευασμένα με αυτόν τον τρόπο θα πρόσθεταν περίπου 450 mg την ημέρα χωρίς καν να προσμετράται το αλάτι από τα τρόφιμα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το ημερήσιο όριο για το νάτριο είναι λιγότερο από 2.300 mg την ημέρα. Η περίσσεια νατρίου μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση σε άτομα ευαίσθητα στο αλάτι και να συμβάλει στον καρδιαγγειακό κίνδυνο με την πάροδο του χρόνου.

Μια μικρή πρέζα αλατιού, που προστίθεται σε μια ολόκληρη κανάτα καφέ μπορεί να είναι αρκετή για να αλλάξει τη γεύση, περιορίζοντας παράλληλα το νάτριο. Εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση ή σας έχει συμβουλεύσει γιατρός να ακολουθείτε μια δίαιτα χαμηλή σε νάτριο, η τακτική προσθήκη αλατιού στον καφέ μπορεί να είναι μια κακή επιλογή για εσάς.

Συχνές Ερωτήσεις

Ενυδατώνει καλύτερα ο αλατισμένος καφές;

Όχι με κάποιο ουσιαστικό τρόπο. Ο καφές συμβάλλει στην καθημερινή ενυδάτωση μέσω υγρών, αλλά μια πρέζα αλάτι δεν τον μετατρέπει σε αθλητικό ή ηλεκτρολυτικό ποτό.

Είναι το θαλασσινό πιο υγιεινό από το επιτραπέζιο αλάτι στον καφέ;

Όχι. Και τα δύο είναι κυρίως χλωριούχο νάτριο. Τα ιχνοστοιχεία στα ειδικά άλατα είναι πολύ λίγα, για να παρέχουν κάποιο ουσιαστικό διατροφικό πλεονέκτημα.

Μπορεί το αλάτι να διορθώσει τον καμένο ή κακοψημένο καφέ;

Μπορεί να καλύψει κάποια πικράδα, αλλά δεν μπορεί να αντιστρέψει το υπερβολικό καβούρδισμα ή την κακή εκχύλιση. Η ρύθμιση του μεγέθους άλεσης, της θερμοκρασίας του νερού, του χρόνου παρασκευής ή της ποιότητας των κόκκων αντιμετωπίζει το υποκείμενο πρόβλημα πιο αποτελεσματικά.

Συμπέρασμα

Η προσθήκη μιας μικρής ποσότητας αλατιού στον καφέ μπορεί να μειώσει την αντιληπτή πικράδα και να κάνει ένα σκληρό φλιτζάνι πιο απαλό. Το αποτέλεσμα είναι αισθητηριακό και όχι κάποιο «κόλπο» αποτοξίνωσης, ενυδάτωσης ή μείωσης της καφεΐνης.

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