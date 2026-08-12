Αττική: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Πάνω από 1,7 κιλά κάνναβης κατασχέθηκαν

Στη σύλληψη ενός 44χρονου και μίας 48χρονης προχώρησαν το πρωί της 7ης Αυγούστου 2026 αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με την κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Τα δύο άτομα φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων του Τμήματος για τον εντοπισμό και τη σύλληψη εμπόρων και διακινητών ναρκωτικών, έπειτα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

Αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους και, μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης, πιστοποίησαν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τη δράση τους.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 κιλό και 756 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

3,8 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης,

12 γραμμάρια παραισθησιογόνων μανιταριών,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

πτυσσόμενο γκλοπ και

ένα ζευγάρι χειροπέδες.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.