Οι 10 top προορισμοί διακοπών των celebrities - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Όταν οι celebrities χρειάζονται ένα διάλειμμα από τα φώτα της δημοσιότητας, συχνά επιλέγουν να αποδράσουν σε μερικούς από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς του κόσμου.

Η οικογένεια Kardashian-Jenner, για παράδειγμα, συνηθίζει να κάνει πολυτελείς διακοπές σε μέρη όπως η Μπόρα Μπόρα, η Κόστα Ρίκα και τα Τερκς και Κέικος.

Άλλοι διάσημοι, όπως η Mariah Carey, επιστρέφουν κάθε χρόνο στον ίδιο αγαπημένο προορισμό. Η τραγουδίστρια του «Fantasy» έχει καθιερώσει ως ετήσια παράδοση τις γιορτινές διακοπές της στο Άσπεν.

Από απομονωμένα νησιά μέχρι ιστορικές ευρωπαϊκές πόλεις, αυτοί είναι 10 από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς διακοπών που επιλέγουν οι celebrities.

1. Μαλδίβες

Οι Μαλδίβες έχουν εξελιχθεί σε έναν από τους αγαπημένους προορισμούς ορισμένων από τους μεγαλύτερους σταρ του κόσμου, ανάμεσά τους η Taylor Swift, η Madonna και η Gwyneth Paltrow.

Τον Οκτώβριο του 2022, η Sarah Hyland ταξίδεψε στα εξωτικά νησιά μαζί με τον σύζυγό της, Wells Adams, λίγους μήνες μετά τον γάμο τους, τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς. Το ζευγάρι επέλεξε τις Μαλδίβες για το γαμήλιο ταξίδι του και φρόντισε να μοιραστεί αρκετές στιγμές από την παραμονή του μέσω Instagram.

Τις Μαλδίβες είχαν επιλέξει για τον μήνα του μέλιτος και ο Joe Jonas με τη Sophie Turner, μετά τον γάμο τους το 2019. Το ζευγάρι έκτοτε έχει πάρει διαζύγιο.

2. Χαβάη

Η Χαβάη, διάσημη για τα εντυπωσιακά φυσικά τοπία της, αποτελεί αγαπημένο προορισμό για αρκετούς celebrities, ανάμεσά τους ο Macaulay Culkin και η Brenda Song. Το ζευγάρι ταξίδεψε εκεί τον Μάιο του 2025, ενώ η Song αποκάλυψε αργότερα ότι η ίδια και η οικογένειά της περνούν πάντα πολύ όμορφα στη Χαβάη.

«Νομίζω ότι τα αγόρια μου είναι πλέον σε μια ηλικία που μπορούν πραγματικά να το απολαύσουν», δήλωσε η ηθοποιός τον Νοέμβριο του 2025. Όπως εξήγησε, τα παιδιά περνούσαν καθημερινά χρόνο στην παραλία, έκαναν ποδήλατο και συμμετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες, γεγονός που έκανε το ταξίδι ιδιαίτερα ξεχωριστό για όλη την οικογένεια.

Λάτρης της Χαβάης είναι και ο Randall Park. Ο πρωταγωνιστής του Fresh Off the Boat είχε επιλέξει τα νησιά για το γαμήλιο ταξίδι του με τη σύζυγό του, Jae Suh Park, ενώ αργότερα μοιράστηκε στο Instagram ένα στιγμιότυπο από εκείνες τις διακοπές.

3. Ιταλία

Η Ιταλία αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους αγαπημένους προορισμούς των celebrities, όπως ο George και η Amal Clooney, οι οποίοι διαθέτουν ως γνωστόν κατοικία στη λίμνη Κόμο. Άλλοι σταρ, όπως η Heidi Klum, επιλέγουν επίσης κατά καιρούς τη χώρα για τις διακοπές τους.

Στην Ιταλία ταξίδεψαν και η Dua Lipa με τον Callum Turner, μετά τον πολιτικό γάμο τους στο Λονδίνο. Τον Ιούνιο του 2026, οι νεόνυμφοι βρέθηκαν στο Παλέρμο, όπου διοργάνωσαν ένα pre-wedding πάρτι πριν από τη δεύτερη γαμήλια τελετή τους επί ιταλικού εδάφους.

https://www.instagram.com/p/DaLCgiUDmob/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μετά το δεύτερο «ναι», η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός του Eternity συνέχισαν το ρομαντικό τους ταξίδι στην Ακτή Αμάλφι, όπου πέρασαν τον μήνα του μέλιτος.

4. Ιαπωνία

Η Ιαπωνία έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς αρκετούς A-listers, ανάμεσά τους την Elsa Hosk —η οποία ταξίδεψε εκεί για το babymoon της— αλλά και την Kim Kardashian. Η ιδρύτρια της Skims χαρακτήρισε τη χώρα το «χαρούμενο μέρος» της τον Αύγουστο του 2023.

Στην Ιαπωνία έχουν κάνει διακοπές και τα παιδιά της Jennifer Lopez, Emme και Max. Τον Φεβρουάριο του 2024, γιόρτασαν εκεί τα 16α γενέθλιά τους μαζί με τη μητέρα τους.

5. Γαλλία

Η Γαλλία αποτελεί επίσης αγαπημένο προορισμό πολλών celebrities, ενώ παράλληλα είναι μόνιμη βάση για σταρ όπως η Natalie Portman και οι Clooney.

10 of the Most Popular Celebrity Vacation Destinations https://t.co/CuXG0XpqBE — People (@people) August 12, 2026

Μετά τον γάμο του Jeff Bezos και της Lauren Sánchez Bezos στη Βενετία, για παράδειγμα, η Kendall και η Kylie Jenner ταξίδεψαν στο Σεν Τροπέ, στη νότια Γαλλία, για λίγες ημέρες ξεκούρασης.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Kylie και ο σύντροφός της, Timothée Chalamet, εθεάθησαν να περπατούν χέρι-χέρι μετά την επανένωσή τους στη διάσημη παραθαλάσσια πόλη.

6. Ελλάδα

Η Ελλάδα, γνωστή για τις μεσογειακές παραλίες και τη μακραίωνη ιστορία της, αποτελεί εδώ και χρόνια αγαπημένο προορισμό πολλών σταρ, ανάμεσά τους και η Lindsay Lohan, η οποία στο παρελθόν διατηρούσε beach club στη Μύκονο.

https://www.instagram.com/p/DaKXmDTCBwu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Kate Hudson επισκέπτεται συχνά τη χώρα και επιλέγει την Ελλάδα για οικογενειακές διακοπές μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Danny Fujikawa, και τα τρία παιδιά της, Ryder, Bingham και Rani. Πρόσφατα βρέθηκαν στην Ελλάδα η Emily Ratajkowski, ο Michael Jordan και η Chiara Ferragni.

https://www.instagram.com/p/DbjFHovG1PV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/DaciWxCkWv6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

7. Άσπεν

Το Άσπεν του Κολοράντο είναι από την άλλη ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για celebrities που αγαπούν τη φύση, το σκι και τις χειμερινές αποδράσεις. Ανάμεσα στους διάσημους που έχουν κάνει διακοπές εκεί βρίσκονται η Jennifer Lopez, η Kate Hudson και η Mariah Carey. Η τραγουδίστρια του «Fantasy», μάλιστα, έχει καθιερώσει ως ετήσια παράδοση να περνά τις γιορτές στο Άσπεν.

Το Άσπεν έχει φιλοξενήσει και τον πρίγκιπα Harry, ο οποίος έκανε σκι εκεί τον Δεκέμβριο του 2025, μετά τη συμμετοχή του στο St. Regis World Snow Polo Championship.

8. Ισπανία

Η Ισπανία είναι ακόμη μία ευρωπαϊκή χώρα που βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των celebrities, όπως η Hailey Bieber και η Kris Jenner.

Η Bieber δεν έχει επιλέξει μόνο τη Μαγιόρκα για τις διακοπές της, αλλά και για επαγγελματικές στιγμές. Τον Ιούλιο του 2025, γιόρτασε στο ισπανικό νησί ένα λανσάρισμα της Rhode μαζί με τον σύζυγό της, Justin Bieber.

Λάτρης της Μαγιόρκα είναι και η Kris Jenner. Η σταρ του reality είχε περάσει στο παρελθόν ένα κομψό καλοκαιρινό διάλειμμα στο νησί μαζί με την Oprah Winfrey και τη Gayle King. Και οι τρεις φόρεσαν beach cover-ups από τη συνεργασία της SKIMS με τον Roberto Cavalli, με την Kim Kardashian να τις συγκρίνει χαριτολογώντας με ένα άλλο διάσημο γυναικείο τρίο: τους «Άγγελους του Τσάρλι».

9. Σεν Μπαρτέλεμι

Το Σεν Μπαρτέλεμι, γνωστό ευρύτερα ως St. Barts, είναι επίσης αγαπημένος προορισμός πολλών διάσημων, μεταξύ των οποίων ο Patrick Dempsey, ο Tom Brady και ο Leonardo DiCaprio. Οι τρεις τους συγκαταλέγονται στους πολλούς celebrities που έχουν επισκεφθεί κατά καιρούς το κοσμοπολίτικο νησί της Καραϊβικής.

Ο Dempsey εθεάθη στο St. Barts τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ ο Brady επέλεξε το νησί για να υποδεχθεί τη νέα χρονιά αργότερα τον ίδιο μήνα.

Ο Leonardo DiCaprio, από την πλευρά του, είχε κάνει διακοπές στο St. Barts τον Δεκέμβριο του 2024 μαζί με τη σύντροφό του, Vittoria Ceretti.

10. Τερκς και Κέικος

Καμία λίστα με τους αγαπημένους προορισμούς διακοπών των celebrities δεν θα μπορούσε να είναι ολοκληρωμένη χωρίς τα Τερκς και Κέικος. Ο δημοφιλής προορισμός έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς διάσημα ονόματα όπως η Taylor Swift, η Kylie Jenner και η Lori Harvey.

Η Harvey ταξίδεψε εκεί τον Απρίλιο του 2023 μαζί με τον πρωταγωνιστή του Snowfall, Damson Idris. Αργότερα μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από το ταξίδι τους.

Τρία χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 2026, η Kylie Jenner επισκέφθηκε τα νησιά μαζί με τα παιδιά της, Stormi και Aire. Οι τρεις τους ταξίδεψαν με το ιδιωτικό τζετ της Jenner και πέρασαν αρκετό χρόνο στην παραλία, απολαμβάνοντας τον ήλιο μαζί με φίλους της επιχειρηματία και reality star.

Διαβάστε επίσης