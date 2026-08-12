Πέθανε η ηθοποιός Κική Δαλάκου

Snapshot Η ηθοποιός Κική Δαλάκου πέθανε σε ηλικία 83 ετών, όπως ανακοίνωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Η Δαλάκου ήταν γνωστή για τους χαρακτηριστικούς ρόλους της στον ελληνικό κινηματογράφο από τη δεκαετία του 1960 έως το 1978 και για τη μακρόχρονη παρουσία της στο θέατρο.

Συμμετείχε σε πολλές ταινίες, όπως «Κάλλιο πέντε και στο χέρι», «Κρίμα… το μπόι σου» και «Ο τρελός της πλατείας αγάμων».

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 13 Αυγούστου στο Πρώτο Κοιμητήριο Πειραιά.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας την αποχαιρέτησε με συγκινητική ανάρτηση, εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Snapshot powered by AI

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών η ηθοποιός Κική Δαλάκου, γνωστή για τους χαρακτηριστικούς ρόλους της στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο αλλά και για τη μακρόχρονη παρουσία της στο θέατρο.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα social media, αποχαιρετώντας τη συνάδελφό του και κάνοντας λόγο για μια «αξιαγάπητη ηθοποιό» που άφησε το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο.

Η πορεία στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο

Η Κική Δαλάκου είχε συμμετάσχει σε πολλές ταινίες από τη δεκαετία του 1960 έως και τα τέλη της δεκαετίας του 1970, υποδυόμενη χαρακτηριστικούς ρόλους.

Ανάμεσα στις ταινίες στις οποίες συμμετείχε ήταν το «Κάλλιο πέντε και στο χέρι», ενώ ακολούθησαν συμμετοχές στις ταινίες «Κρίμα… το μπόι σου», «Ο Θανάσης η Ιουλιέττα και τα λουκάνικα», «Ο τρελός της πλατείας αγάμων», «Ο παιχνιδιάρης» και «Ένα αγόρι… αλλοιώτικο απ’ τ’ άλλα».

Στη συνέχεια συμμετείχε και στις ταινίες «Ζήτημα ζωής και θανάτου» και «Ο παλαβός κόσμος του Θανάση», ενώ είχε συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου.

Παράλληλα, η Κική Δαλάκου είχε σημαντική παρουσία στο θέατρο για πολλά χρόνια, ενώ είχε κάνει και τηλεοπτικές εμφανίσεις.

https://www.instagram.com/p/Db7nlM0uY5r/

Ο Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρέτησε την ηθοποιό με μια συγκινητική ανάρτηση, γράφοντας:

«Αποχωρήσεων δυστυχώς συνέχεια!!! Η Κική Δαλάκου, μια αξιαγάπητη ηθοποιός μας του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που έπαιζε χαρακτηριστικούς ρόλους σε πολλές ταινίες από το 63 ως το 78 και για πολλά χρόνια στο θέατρο μας, έφυγε από την ζωή την Κυριακή αφού δημιούργησε και μια σπουδαία οικογένεια».

Η ηθοποιός γεννήθηκε στον Πειραιά στις 28 Αυγούστου 1943. Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Αυγούστου, στις 11:00, στο Πρώτο Κοιμητήριο Πειραιά, στην Ανάσταση.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας ολοκλήρωσε το μήνυμά του με ένα συγκινητικό «Καλό ταξίδι στην αγαπημένη συνάδελφό μας» και συλλυπητήρια προς την οικογένειά της.

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