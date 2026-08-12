Καιρός: Επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια – Πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τετάρτη, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

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Καιρός: Επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια – Πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη
ΚΑΙΡΟΣ
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  • Την Τετάρτη 12 Αυγούστου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά και θερμοκρασίες έως 38 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στο Αιγαίο και τις Κυκλάδες.
  • Από την Πέμπτη 13 Αυγούστου αναμένονται τοπικές βροχές και όμβροι κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας και Ηπείρου, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
  • Την Παρασκευή 14 Αυγούστου θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και τοπικά στην Ήπειρο και δυτική Στερεά, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει σε όλη τη χώρα.
  • Το Σάββατο 15 Αυγούστου προβλέπονται λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της βόρειας και δυτικής Ελλάδας, με περαιτέρω μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 35 με 37 και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 12 Αυγούστου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά των βορειότερων περιοχών τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της ημέρας 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 13-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-08-2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-08-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

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