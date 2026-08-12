Στην κορυφή της Ευρώπης ο Μίλτος Τεντόγλου – Η απονομή του χρυσού μεταλλίου

Snapshot Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το τέταρτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο στο μήκος σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, με άλμα 8,44 μ. στο Μπέρμιγχαμ.

Είναι ο πρώτος Έλληνας αθλητής που φτάνει τέσσερις ευρωπαϊκούς τίτλους στο ίδιο αγώνισμα και ο πρώτος στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων με τέσσερα χρυσά στο μήκος.

Ο Ελβετός Σίμον Εχάμερ κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο με 8,29 μ., ενώ τρίτος ήταν ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με 8,26 μ.

Ο Τεντόγλου εκτέλεσε το νικητήριο άλμα στην τέταρτη προσπάθεια και δεν χρειάστηκε να συνεχίσει στον αγώνα μετά από αυτό.

Με αυτή την επιτυχία, ο Τεντόγλου έγινε ο 27ος αθλητής στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων που έχει κατακτήσει τέσσερα χρυσά μετάλλια. Snapshot powered by AI

Ο Μίλτος Τεντόγλου το έκανε ξανά. Με άλμα στα 8,44 μ. στην τέταρτη προσπάθειά του στο «Alexander Stadium» του Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής με τέσσερις ευρωπαϊκούς τίτλους στο ίδιο αγώνισμα.

Μετά το Βερολίνο το 2018, το Μόναχο το 2022 και τη Ρώμη το 2024, ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Παρισιού ανέβηκε ξανά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, γράφοντας παράλληλα ιστορία και για τη διοργάνωση.

Ο Τεντόγλου έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων που φτάνει τα τέσσερα χρυσά μετάλλια στο μήκος, ξεπερνώντας τον Σοβιετικό Ιβάν Τερ Οβανεσιάν, με τον οποίο μοιραζόταν μέχρι σήμερα το σχετικό ρεκόρ.

Ο αγώνας

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε με 8,27 μ., συνέχισε με 8,19 μ. και στην τρίτη προσπάθεια προσγειώθηκε ξανά στα 8,27 μ.. Στο μεταξύ, ο Ελβετός Σίμον Εχάμερ είχε περάσει προσωρινά στην πρώτη θέση με άλμα στα 8,29 μ..

Τότε ήρθε η απάντηση του Τεντόγλου. Με τον Γιώργο Πομάσκι να του φωνάζει «μπορείς!», ο 28χρονος βρήκε το πάτημα που έψαχνε και στην τέταρτη προσπάθεια «πέταξε» στα 8,44 μ., περνώντας ξανά στην κορυφή.

Μέχρι εκείνο το σημείο είχε αφήσει αρκετά εκατοστά στη βαλβίδα, με τα πρώτα τρία άλματά του να έχουν γίνει 20, 20 και 18 εκατοστά πριν από το όριο. Στο άλμα του χρυσού, όμως, πάτησε μόλις πέντε εκατοστά πίσω και ουσιαστικά «καθάρισε» τον αγώνα.

Ο Τεντόγλου άφησε την πέμπτη προσπάθεια και δεν μπήκε στην έκτη, γνωρίζοντας ότι το τέταρτο ευρωπαϊκό χρυσό είχε πλέον κριθεί.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Ελβετός Σίμον Εχάμερ με 8,29 μ., ενώ τρίτος ήταν ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με 8,26 μ.

Με τη νέα του επιτυχία, ο Τεντόγλου έγινε επίσης ο 27ος αθλητής ή αθλήτρια στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων που φτάνει τα τέσσερα χρυσά μετάλλια.

Η κατάταξη του τελικού