Στην πρώτη θέση ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8.44

Ο Μίλτος Τεντόγλου, με επίδοση στα 8.44μ. στο 4ο άλμα του κατέκτησε το 4ο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην καριέρα του στο άλμα εις μήκος, ο πρώτος Έλληνας αθλητής που το πετυχαίνει.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Παρισιού, μετά το χρυσό μετάλλιο το 2018 στο Βερολίνο, το χρυσό το 2022 στο Μόναχο και το χρυσό το 2024 στη Ρώμη, έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης (μετά από 94 χρόνια) που έχει πλέον στη συλλογή του τέσσερα χρυσά μετάλλια στο μήκος, μιας και μέχρι σήμερα μοιραζόταν αυτό το επίτευγμα με τον Σοβιετικό Ιβάν Τερ Οβανεσιάν (1958, 1962, 1969).

Παράλληλα ο Τεντόγλου έγινε και ο 27ος αθλητής ή αθλήτρια στην ιστορία που έφτασε τα τέσσερα χρυσά μετάλλια.

Δείτε το χρυσό άλμα:

Μέχρι την 4η προσπάθεια προηγούταν για 2 εκατοστά ο Ελβετός Εχάμερ, με άλμα στα 8.29 μέτρα, ωστόσο στη συνέχεια ο Μίλτος Τεντόγλου υπερκάλυψε αυτή τη διαφορά.

Δείτε τα βίντεο με τις προσπάθειες των δύο πρώτων αθλητών: