Το τραγούδι που απέρριψε ο Βασίλης Καρράς και το έκανε τεράστια επιτυχία ο Χρήστος Δάντης

Το «Παλιό μου παλτό», τα «Δακτυλικά Αποτυπώματα» και το «Κουβέντα στην κουβέντα» κρύβουν ιστορίες που ο Χρήστος Δάντης επέλεξε να αφηγηθεί χρόνια μετά

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Το τραγούδι που απέρριψε ο Βασίλης Καρράς και το έκανε τεράστια επιτυχία ο Χρήστος Δάντης
LIFESTYLE
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το τραγούδι «Παλιό μου παλτό» γράφτηκε αρχικά για τον Βασίλη Καρρά, αλλά εκείνος το απέρριψε και τελικά έγινε επιτυχία με τον Χρήστο Δάντη.
  • Το άλμπουμ «Δακτυλικά Αποτυπώματα» δεν ενθουσίασε αρχικά τη δισκογραφική εταιρεία, αλλά μετά την κυκλοφορία του γνώρισε μεγάλη επιτυχία.
  • Το τραγούδι «Κουβέντα στην κουβέντα» απερρίφθη από δέκα τραγουδιστές πριν τελικά ερμηνευτεί με επιτυχία από την Πάολα.
  • Ο Χρήστος Δάντης είχε γράψει τραγούδια για τον Πασχάλη Τερζή, αλλά η συνεργασία τους δεν πραγματοποιήθηκε.
  • Ο Δάντης θεωρεί ότι η επιτυχία ενός τραγουδιού που ερμηνεύεται από άλλον είναι δώρο και τονίζει τη σημασία της γενναιοδωρίας στους δημιουργούς.
Snapshot powered by AI

Τρεις μεγάλες επιτυχίες της πορείας του, το «Παλιό μου παλτό», τα «Δακτυλικά Αποτυπώματα» και το «Κουβέντα στην κουβέντα», κρύβουν ιστορίες που ο Χρήστος Δάντης αποφάσισε να μοιραστεί χρόνια αργότερα. Τραγούδια που ξεκίνησαν με άλλους προορισμούς, κομμάτια που αντιμετωπίστηκαν αρχικά με αμφιβολία και συνεργασίες που τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν, συνθέτουν ένα διαφορετικό κομμάτι της μουσικής του διαδρομής.

Μιλώντας στους Rospy και Στέλιο Δρουμαλιά, στο vidcast «Stage Stories», ο τραγουδιστής και δημιουργός έκανε μια αναδρομή σε πρόσωπα και περιστατικά που συνδέθηκαν με σημαντικούς σταθμούς της καριέρας του.

«Το Παλιό μου παλτό» γράφτηκε αρχικά για τον Βασίλη Καρρά

Μία από τις ιστορίες που ξεχωρίζουν είναι εκείνη πίσω από το «Παλιό μου παλτό», ένα τραγούδι που είχε γραφτεί αρχικά με προορισμό τον Βασίλη Καρρά.

Ο Δάντης εξήγησε ότι το κομμάτι, σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους της Sunny Μπαλτζή, δεν κατέληξε τελικά στον Καρρά και έτσι αναζητήθηκε άλλος ερμηνευτής.

Ο ίδιος πληροφορήθηκε την ύπαρξη του τραγουδιού μέσω της Κατερίνας Παπαδοπούλου, συζύγου του Λάκη Παπαδόπουλου. Εκείνη του πρότεινε να επικοινωνήσει με τον δημιουργό και να ακούσει το κομμάτι.

Ο Παπαδόπουλος είχε κρατήσει την ηχογράφηση σε κασέτα, χωρίς να έχει αποφασίσει ακόμη αν και πώς θα την αξιοποιήσει. Όπως θυμήθηκε ο Δάντης, ο δημιουργός δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένος με το τραγούδι και το είχε αφήσει στην άκρη.

Ο Δάντης, ωστόσο, όταν το άκουσε, θέλησε να το δοκιμάσει. Έφτιαξε ένα demo, επεξεργάστηκε την ενορχήστρωση και έστειλε τη δική του εκδοχή στον Παπαδόπουλο.

Η πρώτη αντίδραση δεν ήταν θετική. Ο δημιουργός τού είπε ότι του άρεσε ο τρόπος που το ερμήνευε, αλλά δεν ήθελε να κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο τραγούδι.

Ο Δάντης, όμως, δεν το έβαλε κάτω. Επιστρατεύοντας μάλιστα το χιούμορ του, τηλεφώνησε ξανά στον Παπαδόπουλο και του είπε αστειευόμενος ότι είχε στενοχωρηθεί τόσο πολύ από την άρνησή του, ώστε είχε καταλήξει ακόμη και στο νοσοκομείο.

Τελικά, η επιμονή του απέδωσε. Ο Λάκης Παπαδόπουλος πείστηκε και το «Παλιό μου παλτό» πήρε τον δρόμο προς την κυκλοφορία.

Τα «Δακτυλικά Αποτυπώματα» που αρχικά δεν έπεισαν την εταιρεία

Ο Χρήστος Δάντης αναφέρθηκε και στα πρώτα βήματα της δισκογραφικής του πορείας, θυμίζοντας την ιστορία πίσω από τα «Δακτυλικά Αποτυπώματα».

Το άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1990 και, όπως εξήγησε, είχε αρχικά λειτουργήσει ως μια προσπάθεια να συνεχίσει τη συνεργασία του με τη δισκογραφική εταιρεία στην οποία ανήκε.

Για την παραγωγή είχε συνεργαστεί με τον Γιάννη Καραλή, ενώ παραγωγός ήταν ο Γιάννης Δουλάμης. Η ομάδα δημιούργησε δέκα τραγούδια, όμως η πρώτη ακρόαση του υλικού από την εταιρεία δεν δημιούργησε ιδιαίτερο ενθουσιασμό.

Η εικόνα, ωστόσο, άλλαξε εντελώς μετά την κυκλοφορία.

Το τραγούδι άρχισε να παίζεται μαζικά και μέσα σε περίπου τρεις εβδομάδες είχε γίνει μία από τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού. Μάλιστα, όπως θυμήθηκε ο Δάντης, η ίδια η εταιρεία αναγνώρισε αργότερα ότι είχε κάνει λάθος στην αρχική της εκτίμηση.

Ο ίδιος πάντως έσπευσε να θυμηθεί και έναν ακόμη πρωταγωνιστή εκείνου του καλοκαιριού: τον Μπίγαλη με το «Ρίνα Κατερίνα». Όπως είπε, τα δύο τραγούδια κυριαρχούσαν τότε στα ραδιόφωνα.

## Το «Κουβέντα στην κουβέντα» που απέρριψαν δέκα τραγουδιστές

Ο Δάντης αποκάλυψε ακόμη ότι όταν γράφει ένα τραγούδι συνήθως έχει ήδη στο μυαλό του τον ερμηνευτή για τον οποίο προορίζεται. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι το τραγούδι θα καταλήξει τελικά στη συγκεκριμένη φωνή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το «Κουβέντα στην κουβέντα».

Το τραγούδι είχε παρουσιαστεί σε δέκα διαφορετικούς τραγουδιστές, όμως όλοι το απέρριψαν. Η πορεία του άλλαξε όταν προέκυψε η πρόταση για συνεργασία με την Πάολα.

Ο Δάντης είχε ήδη γράψει δύο τραγούδια για εκείνη και, μέσα από αυτή τη διαδικασία, συνειδητοποίησε ότι η φωνή της μπορούσε να υπηρετήσει ιδανικά και το συγκεκριμένο κομμάτι.

Έτσι, ένα τραγούδι που είχε περάσει από τα χέρια δέκα ερμηνευτών χωρίς να βρει ανταπόκριση, τελικά βρήκε τον άνθρωπό του.

Η συνεργασία με τον Πασχάλη Τερζή που δεν έγινε ποτέ

Στην ίδια συζήτηση, ο Χρήστος Δάντης μίλησε και για μια συνεργασία που δεν κατάφερε τελικά να πραγματοποιήσει: εκείνη με τον Πασχάλη Τερζή.

Παρότι οι δύο καλλιτέχνες δεν συνεργάστηκαν όπως θα ήθελε, ο Δάντης είχε γράψει αρκετά τραγούδια για τον σπουδαίο ερμηνευτή, μεταξύ των οποίων τα «Έχει ένα φεγγάρι απόψε», «Δικαίωμά μου», «Κάνε σαματά», «Ανηφόρα» και «Τα μάτια κλείνω».

Όπως εξήγησε, ο Τερζής αποτελούσε για εκείνον σημαντική πηγή έμπνευσης, καθώς η φωνή του βρισκόταν πιο κοντά σε εκείνο το μουσικό ύφος που αγαπούσε ιδιαίτερα.

Στην κορυφή αυτών των επιρροών βρισκόταν ο Στέλιος Καζαντζίδης, τον οποίο ο Δάντης χαρακτήρισε μεγάλη προσωπική του αδυναμία.

«Η επιτυχία είναι δώρο»

Κλείνοντας, ο Χρήστος Δάντης μίλησε για τη σχέση ενός δημιουργού με τα τραγούδια του και για την ανάγκη να μη φοβάται να τα μοιράζεται με άλλους ερμηνευτές.

Όπως τόνισε, ένας τραγουδιστής που γράφει μουσική δεν θα πρέπει να κρατά τα τραγούδια αποκλειστικά για τον εαυτό του, φοβούμενος μήπως κάποιος άλλος τα ερμηνεύσει καλύτερα ή γνωρίσει μεγαλύτερη επιτυχία.

Για τον ίδιο, η επιτυχία ενός τραγουδιού όταν περνά σε μια άλλη φωνή δεν αποτελεί απειλή αλλά ανταμοιβή.

«Η επιτυχία είναι δώρο», ήταν ουσιαστικά το μήνυμα του Δάντη, ο οποίος περιέγραψε τη γενναιοδωρία απέναντι στους άλλους ερμηνευτές ως βασικό χαρακτηριστικό ενός δημιουργού.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:14ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Κολομβία: Οι ΗΠΑ στέλνουν βοήθεια ύψους 15,5 εκατ. δολαρίων στους πληγέντες

03:52ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν κατά ΗΠΑ για τις κυρώσεις: «Δεν είναι πλέον πολιτική, είναι συνήθεια»

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στους 6.301 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου

03:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Στρατιωτικές Σχολές: Στις 8 Σεπτεμβρίου η κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή Ευελπίδων και ΣΜΥ

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Βαλλιστικοί πύραυλοι και drones των Χούθι έπληξαν κατοικημένες περιοχές της Μαρίμπ

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από τη Ρωσία – Εκρήξεις στο Κίεβο

01:56ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην τοποθεσία «Κλέφτης»

01:32NEWSBOMB

Τουρκία: Ιστορικός νόμος για την επανένταξη μαχητών του PKK – Ανοίγει ο δρόμος για αποφυλακίσεις

01:08ΕΘΝΙΚΑ

ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού στην Κολομβία

00:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Μικρές απώλειες μετά τα ρεκόρ – Στο επίκεντρο Στενά του Ορμούζ και πληθωρισμός

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα απαντήσει μέσω Truth Social στην απόρριψη του σχεδίου για τη Γάζα από τον Νετανιάχου

00:07ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με μαζικούς τάφους στο Σουδάν - Εκτέλεσαν παιδιά, γυναίκες και νοσοκομειακούς

00:03LIFESTYLE

Κάιλι Τζένερ: Έγινε «Princess Kitty» για τα 29α γενέθλιά της - Το λαμπερό πάρτι στο Μπέβερλι Χιλς

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 17χρονη κατήγγειλε τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία

23:54ΚΟΣΜΟΣ

«Hobbyamory»: Θέλουν ερωτικό σύντροφο αλλά προτιμούν τα χόμπι τους - Γιατί γυρίζουν την πλάτη στα ραντεβού

23:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο: Βρέθηκε νεκρός αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα - Αποκλειστικό Newsbomb

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Απίθανο ατύχημα: Αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε αεροσκάφος που τροχοδρομεί

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ιερόδουλη σκότωσε και να διαμέλισε άνδρα κατά τη διάρκεια «σατανιστικής τελετής»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δύο αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στην Τουλούζη - Ο δράστης φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεκαπενταύγουστος με καταιγίδες και πτώση του υδραργύρου - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

07:24ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του 15Αύγουστου – Σοβαρή αλλαγή από την Πέμπτη λόγω συστήματος Ωμέγα Εμποδισμού

23:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο: Βρέθηκε νεκρός αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα - Αποκλειστικό Newsbomb

20:12LIFESTYLE

Το τραγούδι που απέρριψε ο Βασίλης Καρράς και το έκανε τεράστια επιτυχία ο Χρήστος Δάντης

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Πόρτο Χέλι: Νεκρή από πτώση από μπαλκόνι η ιδιοκτήτρια του «Γαλαξία», Δόμνα Τορτουπίδου

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Βρήκε τον άνδρα της στο διαμέρισμα άλλης γυναίκας - Το μαλλιοτράβηγμα ήταν μόνο η αρχή

15:44ΕΘΝΙΚΑ

Mήνυμα στη Σαουδική Αραβία - Τι αλλάζει στο καθεστώς ενοικίασης ελληνικών Patriot στο Ριάντ

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε μεζονέτα και «ξάφρισαν» αντικείμενα αξίας 18.000 ευρώ - Βίντεο

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στις Σέρρες: Ανοικτό το σενάριο δολοφονίας του 66χρονου - Κρατούνται ο αδελφός κι ο ανιψιός του θύματος - Τους είχε καταγγείλει πριν πεθάνει για ξυλοδαρμό

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Ιδιοκτήτης beach bar για τον πνιγμό του 4χρονου: «Ρωτήστε τον πατέρα του πού ήταν εκείνη την ώρα» - «Βρέθηκε εμετός στο σημείο» λέει ο δικηγόρος του

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου για καιρό Δεκαπενταύγουστου: Ανατροπή με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ψυχρούς βοριάδες

23:07LIFESTYLE

«Πρόταση γάμου» στη Σοφία Βογιατζάκη σε κοσμηματοπωλείο στην Κρήτη

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Θέουτα: Μπήκε στο δωμάτιό της και βρήκε έναν... Μαροκινό γυμνό στο κρεβάτι της!

21:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: «Η υπερνοημοσύνη που θα ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνατότητες είναι θέμα χρόνου»

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος - Πνιγμός 4χρονου: «Τα πάντα είναι νόμιμα, καθημερινά μαλώναμε με μανάδες και πατεράδες», είπε ο ιδιοκτήτης του beach bar

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Εθνική Καταστροφή στην Κολομβία από τα 7,4 Ρίχτερ - 111 νεκροί, 87 τραυματίες, 61 καταρρεύσεις

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δύο αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στην Τουλούζη - Ο δράστης φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ»

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από τη Ρωσία – Εκρήξεις στο Κίεβο

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στους 6.301 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ