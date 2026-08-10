«Πού πας ρε στο πανηγύρι;»: Σάλος με την εμφάνιση του Φειδία στο μνημόσυνο για Ισαάκ-Σολωμού

Snapshot Ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Twitter λόγω της εμφάνισής του με κοντό παντελόνι και αθλητικά παπούτσια σε επίσημη εκδήλωση μνήμης για τους Τάσο Ισαάκ και Σολωμό Σολωμού.

Πολλοί χρήστες θεώρησαν την ενδυματολογική επιλογή του ακατάλληλη και προσβλητική για τη μνήμη των δολοφονηθέντων και τις οικογένειές τους.

Κάποια σχόλια χαρακτηρίστηκαν επιθετικά και επικεντρώθηκαν όχι μόνο στην εμφάνιση αλλά και σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς προς τον πολιτικό.

Υπήρξαν φωνές που απέδωσαν το περιστατικό σε λάθος κρίσης ή απειρία και ζήτησαν ψυχραιμία, χωρίς να το θεωρούν πολιτικό ζήτημα.

Η παρουσία του στην πρώτη σειρά των επισήμων δίπλα σε υψηλά ιστάμενους έδωσε μεγαλύτερη διάσταση στο θέμα στα social media. Snapshot powered by AI

Έντονες αντιδράσεις στα social media προκάλεσε η εμφάνιση του Κύπριου ευρωβουλευτή και επικεφαλής κόμματος Φειδία Παναγιώτου στο μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τις δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.

Ο Φειδίας Παναγιώτου εμφανίστηκε στην πρώτη σειρά των επισήμων, δίπλα στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και εκπροσώπους της πολιτικής, στρατιωτικής και εκκλησιαστικής ηγεσίας, φορώντας κοντό παντελόνι και αθλητικά παπούτσια.

Η ενδυματολογική του επιλογή έγινε μέσα σε λίγη ώρα αντικείμενο έντονης συζήτησης στο X, με αρκετούς χρήστες να θεωρούν ότι δεν ταίριαζε στον χαρακτήρα και τη συμβολική βαρύτητα της εκδήλωσης.

Οι πιο επικριτικές αναρτήσεις εστίασαν στο γεγονός ότι επρόκειτο για τελετή μνήμης αφιερωμένη στον Τάσο Ισαάκ και τον Σολωμό Σολωμού, οι οποίοι δολοφονήθηκαν το 1996 κατά τη διάρκεια αντικατοχικών εκδηλώσεων στην Κύπρο.

Για αρκετούς χρήστες, η παρουσία ενός πολιτικού αρχηγού με σορτς σε μια τέτοια περίσταση θεωρήθηκε έλλειψη σεβασμού τόσο προς τη μνήμη των δύο νεκρών όσο και προς τις οικογένειές τους.

Χαρακτηριστικά, σε μία από τις αναρτήσεις αναφέρεται: «Ο Φειδίας γιατί πήγε με το σώβρακο στην εκδήλωση μνήμης για τα 30 χρόνια από τις δολοφονίες των Ισαάκ - Σολωμού;»

Άλλος χρήστης σχολίασε σε ιδιαίτερα αυστηρό ύφος: «Πού πας ρε Φειδία; Δεν πας στο μεγάλο πανηγύρι του χωριού σου, αλλά σε εκδήλωση μνήμης για τους ήρωές μας, Τάσο Ισαάκ και Σολωμό Σολωμού».

Το Χ γέμισε με ειρωνικά και καυστικά σχόλια για την εμφάνιση του ευρωβουλευτή.

«Αυτός ο Φειδίας… τι φάση; Τσίρκο», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, συνοδεύοντας την ανάρτηση με emoji.

Άλλοι σχολίασαν με ειρωνικό τρόπο το γεγονός ότι ο Παναγιώτου εξελέγη ευρωβουλευτής και στη συνέχεια ανέλαβε την ηγεσία πολιτικού κόμματος, συνδέοντας την εμφάνισή του με την επιλογή των ψηφοφόρων.

Ορισμένα από τα σχόλια, μάλιστα, κινήθηκαν σε ιδιαίτερα επιθετικό επίπεδο, με χαρακτηρισμούς που αφορούσαν προσωπικά τον ίδιο και όχι μόνο την επιλογή της ενδυμασίας του.

Δεν ήταν όλοι όσοι σχολίασαν την εμφάνιση του Φειδία Παναγιώτου στο ίδιο μήκος κύματος.

Μια διαφορετική προσέγγιση επιχείρησε να υποβαθμίσει την πολιτική διάσταση του περιστατικού, χαρακτηρίζοντάς το περισσότερο ως λάθος κρίσης ή απειρίας.

«Ο Φειδίας έκανε ένα λάθος στην εμφάνισή του, κι αυτό είναι όλο. Δεν πρόκειται για πολιτικό ζήτημα, προσβολή ή κρίση θεσμών. Είναι θέμα απειρίας και αυθορμητισμού, χαρακτηριστικά που τον εκθέτουν συχνά αλλά χωρίς κακή πρόθεση. Συστήνω ψυχραιμία και να ηρεμήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις αναρτήσεις.

Η εικόνα του ευρωβουλευτή στην πρώτη σειρά των επισήμων, δίπλα στην πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της Κύπρου, έκανε το θέμα ακόμη πιο έντονο στα social media.

Για τους υποστηρικτές του, αυτή η διαφορετικότητα αποτελεί μέρος της αυθεντικότητάς του και της προσπάθειάς του να μην ακολουθεί τα καθιερωμένα πολιτικά πρότυπα.

Για τους επικριτές του, ωστόσο, υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες μια τέτοια εκδήλωση απαιτεί διαφορετική στάση.

Διαβάστε επίσης