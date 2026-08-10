«Πού πας ρε στο πανηγύρι;»: Σάλος με την εμφάνιση του Φειδία στο μνημόσυνο για Ισαάκ-Σολωμού

 Σάλος στο Χ (σ.σ. πρώην Twitter ) για την εμφάνισή του Ευρωβουλευτή  

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

«Πού πας ρε στο πανηγύρι;»: Σάλος με την εμφάνιση του Φειδία στο μνημόσυνο για Ισαάκ-Σολωμού
ΚΥΠΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Twitter λόγω της εμφάνισής του με κοντό παντελόνι και αθλητικά παπούτσια σε επίσημη εκδήλωση μνήμης για τους Τάσο Ισαάκ και Σολωμό Σολωμού.
  • Πολλοί χρήστες θεώρησαν την ενδυματολογική επιλογή του ακατάλληλη και προσβλητική για τη μνήμη των δολοφονηθέντων και τις οικογένειές τους.
  • Κάποια σχόλια χαρακτηρίστηκαν επιθετικά και επικεντρώθηκαν όχι μόνο στην εμφάνιση αλλά και σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς προς τον πολιτικό.
  • Υπήρξαν φωνές που απέδωσαν το περιστατικό σε λάθος κρίσης ή απειρία και ζήτησαν ψυχραιμία, χωρίς να το θεωρούν πολιτικό ζήτημα.
  • Η παρουσία του στην πρώτη σειρά των επισήμων δίπλα σε υψηλά ιστάμενους έδωσε μεγαλύτερη διάσταση στο θέμα στα social media.
Snapshot powered by AI

Έντονες αντιδράσεις στα social media προκάλεσε η εμφάνιση του Κύπριου ευρωβουλευτή και επικεφαλής κόμματος Φειδία Παναγιώτου στο μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τις δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.

Ο Φειδίας Παναγιώτου εμφανίστηκε στην πρώτη σειρά των επισήμων, δίπλα στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και εκπροσώπους της πολιτικής, στρατιωτικής και εκκλησιαστικής ηγεσίας, φορώντας κοντό παντελόνι και αθλητικά παπούτσια.

Η ενδυματολογική του επιλογή έγινε μέσα σε λίγη ώρα αντικείμενο έντονης συζήτησης στο X, με αρκετούς χρήστες να θεωρούν ότι δεν ταίριαζε στον χαρακτήρα και τη συμβολική βαρύτητα της εκδήλωσης.

Οι πιο επικριτικές αναρτήσεις εστίασαν στο γεγονός ότι επρόκειτο για τελετή μνήμης αφιερωμένη στον Τάσο Ισαάκ και τον Σολωμό Σολωμού, οι οποίοι δολοφονήθηκαν το 1996 κατά τη διάρκεια αντικατοχικών εκδηλώσεων στην Κύπρο.

Για αρκετούς χρήστες, η παρουσία ενός πολιτικού αρχηγού με σορτς σε μια τέτοια περίσταση θεωρήθηκε έλλειψη σεβασμού τόσο προς τη μνήμη των δύο νεκρών όσο και προς τις οικογένειές τους.

Χαρακτηριστικά, σε μία από τις αναρτήσεις αναφέρεται: «Ο Φειδίας γιατί πήγε με το σώβρακο στην εκδήλωση μνήμης για τα 30 χρόνια από τις δολοφονίες των Ισαάκ - Σολωμού;»

Άλλος χρήστης σχολίασε σε ιδιαίτερα αυστηρό ύφος: «Πού πας ρε Φειδία; Δεν πας στο μεγάλο πανηγύρι του χωριού σου, αλλά σε εκδήλωση μνήμης για τους ήρωές μας, Τάσο Ισαάκ και Σολωμό Σολωμού».

Το Χ γέμισε με ειρωνικά και καυστικά σχόλια για την εμφάνιση του ευρωβουλευτή.

«Αυτός ο Φειδίας… τι φάση; Τσίρκο», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, συνοδεύοντας την ανάρτηση με emoji.

Άλλοι σχολίασαν με ειρωνικό τρόπο το γεγονός ότι ο Παναγιώτου εξελέγη ευρωβουλευτής και στη συνέχεια ανέλαβε την ηγεσία πολιτικού κόμματος, συνδέοντας την εμφάνισή του με την επιλογή των ψηφοφόρων.

Ορισμένα από τα σχόλια, μάλιστα, κινήθηκαν σε ιδιαίτερα επιθετικό επίπεδο, με χαρακτηρισμούς που αφορούσαν προσωπικά τον ίδιο και όχι μόνο την επιλογή της ενδυμασίας του.

Δεν ήταν όλοι όσοι σχολίασαν την εμφάνιση του Φειδία Παναγιώτου στο ίδιο μήκος κύματος.

Μια διαφορετική προσέγγιση επιχείρησε να υποβαθμίσει την πολιτική διάσταση του περιστατικού, χαρακτηρίζοντάς το περισσότερο ως λάθος κρίσης ή απειρίας.

«Ο Φειδίας έκανε ένα λάθος στην εμφάνισή του, κι αυτό είναι όλο. Δεν πρόκειται για πολιτικό ζήτημα, προσβολή ή κρίση θεσμών. Είναι θέμα απειρίας και αυθορμητισμού, χαρακτηριστικά που τον εκθέτουν συχνά αλλά χωρίς κακή πρόθεση. Συστήνω ψυχραιμία και να ηρεμήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις αναρτήσεις.

Η εικόνα του ευρωβουλευτή στην πρώτη σειρά των επισήμων, δίπλα στην πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της Κύπρου, έκανε το θέμα ακόμη πιο έντονο στα social media.

Για τους υποστηρικτές του, αυτή η διαφορετικότητα αποτελεί μέρος της αυθεντικότητάς του και της προσπάθειάς του να μην ακολουθεί τα καθιερωμένα πολιτικά πρότυπα.

Για τους επικριτές του, ωστόσο, υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες μια τέτοια εκδήλωση απαιτεί διαφορετική στάση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:14ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Κολομβία: Οι ΗΠΑ στέλνουν βοήθεια ύψους 15,5 εκατ. δολαρίων στους πληγέντες

03:52ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν κατά ΗΠΑ για τις κυρώσεις: «Δεν είναι πλέον πολιτική, είναι συνήθεια»

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στους 6.301 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου

03:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Στρατιωτικές Σχολές: Στις 8 Σεπτεμβρίου η κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή Ευελπίδων και ΣΜΥ

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Βαλλιστικοί πύραυλοι και drones των Χούθι έπληξαν κατοικημένες περιοχές της Μαρίμπ

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από τη Ρωσία – Εκρήξεις στο Κίεβο

01:56ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην τοποθεσία «Κλέφτης»

01:32NEWSBOMB

Τουρκία: Ιστορικός νόμος για την επανένταξη μαχητών του PKK – Ανοίγει ο δρόμος για αποφυλακίσεις

01:08ΕΘΝΙΚΑ

ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού στην Κολομβία

00:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Μικρές απώλειες μετά τα ρεκόρ – Στο επίκεντρο Στενά του Ορμούζ και πληθωρισμός

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα απαντήσει μέσω Truth Social στην απόρριψη του σχεδίου για τη Γάζα από τον Νετανιάχου

00:07ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με μαζικούς τάφους στο Σουδάν - Εκτέλεσαν παιδιά, γυναίκες και νοσοκομειακούς

00:03LIFESTYLE

Κάιλι Τζένερ: Έγινε «Princess Kitty» για τα 29α γενέθλιά της - Το λαμπερό πάρτι στο Μπέβερλι Χιλς

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 17χρονη κατήγγειλε τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία

23:54ΚΟΣΜΟΣ

«Hobbyamory»: Θέλουν ερωτικό σύντροφο αλλά προτιμούν τα χόμπι τους - Γιατί γυρίζουν την πλάτη στα ραντεβού

23:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο: Βρέθηκε νεκρός αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα - Αποκλειστικό Newsbomb

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Απίθανο ατύχημα: Αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε αεροσκάφος που τροχοδρομεί

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ιερόδουλη σκότωσε και να διαμέλισε άνδρα κατά τη διάρκεια «σατανιστικής τελετής»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δύο αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στην Τουλούζη - Ο δράστης φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεκαπενταύγουστος με καταιγίδες και πτώση του υδραργύρου - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

07:24ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του 15Αύγουστου – Σοβαρή αλλαγή από την Πέμπτη λόγω συστήματος Ωμέγα Εμποδισμού

23:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο: Βρέθηκε νεκρός αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα - Αποκλειστικό Newsbomb

20:12LIFESTYLE

Το τραγούδι που απέρριψε ο Βασίλης Καρράς και το έκανε τεράστια επιτυχία ο Χρήστος Δάντης

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Πόρτο Χέλι: Νεκρή από πτώση από μπαλκόνι η ιδιοκτήτρια του «Γαλαξία», Δόμνα Τορτουπίδου

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Βρήκε τον άνδρα της στο διαμέρισμα άλλης γυναίκας - Το μαλλιοτράβηγμα ήταν μόνο η αρχή

15:44ΕΘΝΙΚΑ

Mήνυμα στη Σαουδική Αραβία - Τι αλλάζει στο καθεστώς ενοικίασης ελληνικών Patriot στο Ριάντ

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στις Σέρρες: Ανοικτό το σενάριο δολοφονίας του 66χρονου - Κρατούνται ο αδελφός κι ο ανιψιός του θύματος - Τους είχε καταγγείλει πριν πεθάνει για ξυλοδαρμό

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Ιδιοκτήτης beach bar για τον πνιγμό του 4χρονου: «Ρωτήστε τον πατέρα του πού ήταν εκείνη την ώρα» - «Βρέθηκε εμετός στο σημείο» λέει ο δικηγόρος του

22:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε μεζονέτα και «ξάφρισαν» αντικείμενα αξίας 18.000 ευρώ - Βίντεο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου για καιρό Δεκαπενταύγουστου: Ανατροπή με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ψυχρούς βοριάδες

23:07LIFESTYLE

«Πρόταση γάμου» στη Σοφία Βογιατζάκη σε κοσμηματοπωλείο στην Κρήτη

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Εθνική Καταστροφή στην Κολομβία από τα 7,4 Ρίχτερ - 111 νεκροί, 87 τραυματίες, 61 καταρρεύσεις

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος - Πνιγμός 4χρονου: «Τα πάντα είναι νόμιμα, καθημερινά μαλώναμε με μανάδες και πατεράδες», είπε ο ιδιοκτήτης του beach bar

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Θέουτα: Μπήκε στο δωμάτιό της και βρήκε έναν... Μαροκινό γυμνό στο κρεβάτι της!

21:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: «Η υπερνοημοσύνη που θα ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνατότητες είναι θέμα χρόνου»

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δύο αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στην Τουλούζη - Ο δράστης φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ»

12:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις ενστόλων: Αυξήσεις έως 150 ευρώ - Αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα νέα ποσά αποδοχών

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Στραγγάλισε τις 2 κόρες του σε πεντάστερο ξενοδοχείο, επειδή νόμιζε ότι τον απατούσε η γυναίκα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ