«TV Land»: Από τα παρασκήνια της τηλεόρασης στην ΕΡΤ

Μία ιδιαίτερη παραγωγή μυθοπλασίας έρχεται στην ΕΡΤ1, τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Με τίτλο «TV Land», σε σενάριο-πρωτότυπο concept Γιώργου Β. Φειδά, σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρέλλου και καλλιτεχνική διεύθυνση Φρόσως Ράλλη, προσφέρει μια απολαυστική ματιά στον κόσμο μιας τηλεοπτικής παραγωγής, όπου τίποτα δεν είναι τόσο οργανωμένο όσο δείχνει στην οθόνη και κάθε ημέρα γυρισμάτων εξελίσσεται σε μια νέα, απρόβλεπτη περιπέτεια.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται μια εταιρεία παραγωγής που παλεύει να κρατήσει στον αέρα την καθημερινή σαπουνόπερα «Απαγορευμένη Εδέμ», τη σειρά που εξασφαλίζει τη λειτουργία της εταιρείας και τις αμοιβές όλων. Όμως, τα πραγματικά… επεισόδια εκτυλίσσονται πίσω από τις κάμερες, καθώς λάθη, ερωτικά μπερδέματα, παρεξηγήσεις και απρόβλεπτες καταστάσεις αναστατώνουν την καθημερινότητα παραγωγής και συνεργείου, δημιουργώντας συνεχώς νέα εμπόδια στα γυρίσματα. Θα καταφέρουν να βγάλουν επεισόδιο κι αυτήν την εβδομάδα; Θα μπορέσουν οι συντελεστές της σειράς να αφήσουν στην άκρη τις συγκρούσεις τους, να εκπληρώσουν τα δημιουργικά τους όνειρα και, ίσως, να κάνουν τη σειρά λίγο καλύτερη; Και, τελικά, γιατί οι ζωές τους αρχίζουν να μοιάζουν όλο και περισσότερο με τη σαπουνόπερα που γυρίζουν;

Με γρήγορο ρυθμό και ανατρεπτικό χιούμορ, το «TV Land» μάς προσκαλεί να ρίξουμε μια ματιά μέσα από την κλειδαρότρυπα στα παρασκήνια της τηλεόρασης, εκεί όπου εκτυλίσσονται ιστορίες που δεν φτάνουν ποτέ μπροστά στις κάμερες. Γιατί η τηλεόραση γίνεται ακόμη πιο συναρπαστική όταν τη βλέπεις από την άλλη πλευρά!

Πρωταγωνιστούν οι Αμαλία Καβάλη, Φιλίππα Κουτούπα, Σάννυ Χατζηαργύρη, Σύλβια Δεληκούρα, Βαγγέλης Σαλευρής, Νίκος Μήλιας, Ελπίδα Νικολάου, Φωτεινή Αθερίδου, Γιάννης Σοφολόγης Μπέζας, Κωνσταντίνος Φραντζής, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Στεφανία Γκουρνέλου, Ελίνα Μάλαμα, Δημήτρης Τσέλιος και οι Κώστας Αποστολάκης, Ιωάννης Παπαζήσης.

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