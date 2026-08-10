Βόλος: Τοξικοεξαρτημένο βρέφος που μεγάλωνε 8 μήνες σε νοσοκομείο βρήκε ανάδοχη οικογένεια

Με δάκρυα χαράς αποχωρίστηκαν γιατροί και νοσηλεύτριες από την μονάδα νεογνών του Νοσοκομείου Βόλου, ένα βρέφος με τοξικοεξάρτηση, που μεγάλωνε μέσα στην μαιευτική κλινική.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το κοριτσάκι, λόγω ακαταλληλότητας οικογενειακού περιβάλλοντος, θα έπρεπε να μεταφερθεί στο «Μητέρα», αλλά ένα ζευγάρι με την βοήθεια της διοίκησης του Νοσοκομείου κατάφερε να ξεπεράσει τα γραφειοκρατικά εμπόδια και να δρομολογήσει την αναδοχή του παιδιού.

Το παιδί γεννήθηκε τοξικοεξαρτημένο τον Ιανουάριο του 2026.

«Τα μωρά με τοξικοεξάρτηση, δεν έχουν δυστυχώς από τους υποψήφιους γονείς την ίδια αντιμετώπιση με τα υγιή παιδιά. Υπάρχει φόβος. Η υιοθεσία ενός βρέφους που έχει εκτεθεί σε ναρκωτικές ουσίες κατά την κύηση είναι μια πράξη τεράστιας αγάπης και κοινωνικής προσφοράς, η οποία όμως απαιτεί σωστή ενημέρωση, εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση και ισχυρό υποστηρικτικό δίκτυο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Νοσοκομείο Βόλου.

Ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, Ανδρέας Μαζαράκης, πίεζε την Εισαγγελία να ξεπεράσει γρήγορα την γραφειοκρατία, για να πάψει το παιδί να μεγαλώνει στο ακατάλληλο περιβάλλον της Μονάδας, από την ώρα που εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για αναδοχή.

Το κοριτσάκι γεννήθηκε πρόωρο και η μητέρα του δήλωσε αδυναμία να το αναλάβει, επικαλούμενη εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες, αλλά ο πατέρας της θέλησε να της παρέχει κάθε βοήθεια. Ωστόσο, η Εισαγγελία δεν το επέτρεψε, καθώς το βρέφος παρουσίασε αμέσως σοβαρά στερητικά συμπτώματα, με την γέννησή του.

Λόγω της κατάστασής του, είχε κριθεί απαραίτητη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Νεογνών προκειμένου να σταθεροποιηθεί η υγεία του. Έπειτα από περίπου δέκα ημέρες νοσηλείας, το κοριτσάκι επέστρεψε στο Νοσοκομείο Βόλου, ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι διαδικασίες για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση του οικογενειακού του περιβάλλοντος.

Η 25χρονη μητέρα ενημέρωσε τις κοινωνικές υπηρεσίες του νοσοκομείου ότι αδυνατεί να προσφέρει στο παιδί ακόμη και τις στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης, καθώς δεν διαθέτει κατάλληλη στέγη και αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης.

Η κοινωνική έρευνα που διατάχθηκε από την Εισαγγελία κατέδειξε ότι το οικογενειακό περιβάλλον ήταν ακατάλληλο και δυνητικά επικίνδυνο για την ανατροφή του, έτσι η Εισαγγελία αποφάσισε την παραμονή του βρέφους στο Νοσοκομείο Βόλου μέχρι να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες αναδοχής.

Το κοριτσάκι παρέμενε υπό συνεχή ιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση και το προσωπικό της μαιευτικής και νεογνολογικής μονάδας είχε αναλάβει καθημερινά τη φροντίδα του, μέχρι την στιγμή που ένα ζευγάρι θέλησε να προχωρήσει σε αναδοχή και στην συνέχεια σε υιοθεσία.

Το παιδί βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες στο νέο του σπίτι.